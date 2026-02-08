Tuấn Trần ngồi xe lăn, tình tứ với Phương Anh Đào gây sốt

Chiều 7/2, phim Báu vật trời cho tổ chức buổi chiếu ra mắt tại TPHCM, có sự tham gia của đạo diễn Lê Thanh Sơn và dàn diễn viên: Tuấn Trần, Phương Anh Đào, Quách Ngọc Ngoan, Khương Lê, Trung Dân, Thư Đan, Khuyến Dương...

Ê-kíp phim "Báu vật trời cho" tại buổi chiếu ra mắt chiều 7/2 (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Báu vật trời cho xoay quanh Ngọc (Phương Anh Đào), một người mẹ đơn thân mang quá khứ phức tạp, có con nhờ thụ tinh nhân tạo từ tinh trùng hiến tặng. Trong chuyến đi biển để trốn chạy quá khứ, cô và con trai chạm mặt Hồng (Tuấn Trần) - chàng trai làng chài phóng khoáng.

Nhân vật Hồng đứng giữa áp lực gia đình, trách nhiệm và những lựa chọn cá nhân, trong khi Ngọc đại diện cho hình ảnh người phụ nữ tự lập, luôn đặt sự an toàn của con lên trên hết. Cuộc gặp gỡ tình cờ kéo những con người xa lạ vào loạt tình huống dở khóc dở cười lẫn căng thẳng, khi mọi thứ vượt ngoài kế hoạch.

Tuấn Trần chống nạng, ngồi xe lăn tại buổi chiếu "Báu vật trời cho" (Video: Bích Phương).

Tại buổi công chiếu, Tuấn Trần xuất hiện cùng chiếc xe lăn, tình trạng chưa hoàn toàn hồi phục sau chấn thương đứt dây chằng. Nam diễn viên gửi lời xin lỗi vì không thể đứng chào khán giả như mong muốn. Dù vậy, sự hiện diện của anh vẫn nhận được nhiều sự quan tâm và động viên.

Màn tái hợp của Tuấn Trần và Phương Anh Đào trên màn ảnh rộng sau 3 năm kể từ phim Mai cũng thu hút sự quan tâm của khán giả. Trong hậu trường, hai diễn viên sánh đôi, không ngại trao nhau những ánh nhìn thân thiết, cử chỉ thoải mái.

Tuấn Trần và Phương Anh Đào gây chú ý khi tái hợp trên màn ảnh rộng (Ảnh: Bích Phương).

Tuấn Trần cho biết, cách khai thác chuyện tình nhân vật Ngọc - Hồng ở phim Báu vật trời cho rất khác so với Sâu - Mai trong tác phẩm của đạo diễn Trấn Thành.

"Trong phim Mai, Sâu là người chủ động, Mai là người bị động trong mối quan hệ. Nhưng với Báu vật trời cho, nhân vật Hồng lại có phần bị động trước tình tiết bất ngờ, sự phát triển tình cảm giữa anh và Ngọc", Tuấn Trần nói.

Trước câu hỏi về nụ hôn với Phương Anh Đào trong phim, Tuấn Trần cho biết phân cảnh này để lại cho anh nhiều cảm xúc. "Cặp đôi Hồng - Ngọc trải qua nhiều khó khăn xuyên suốt phim, nên khi họ dành cho nhau cử chỉ yêu thương, tôi nghĩ khán giả cũng sẽ hạnh phúc vì chứng kiến khoảnh khắc đó", diễn viên cho hay.

Tuấn Trần đầu tư kỹ lưỡng về tính cách, ngoại hình nhân vật để hóa thân trọn vẹn chàng trai làng chài (Ảnh: Bích Phương).

Hóa thân thành chàng trai làng chài, Tuấn Trần chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực, tập luyện các cảnh quay lái tàu, ca nô... để khán giả tin được đây là nhân vật lớn lên ở vùng biển.

Nam diễn viên hé lộ, nhiều phân cảnh trên phim rất hoành tráng và "ngầu", nhưng khi quay xong anh đều bị nôn ói vì say sóng.

"Có những cảnh trên phim chỉ xuất hiện khoảng 15 giây, nhưng thực tế chúng tôi phải quay đến 6, 7 tiếng đồng hồ. Ví dụ, lúc diễn cảnh Hồng lái ca nô đưa Ngọc và con trai thăm biển, tôi phải tỏ ra rất hào hứng, nhưng cứ mỗi lần quay xong một cảnh là tôi say sóng đến mức không chịu nổi", Tuấn Trần chia sẻ.

Báu vật trời cho chính thức ra rạp toàn quốc vào mùng 1 Tết Bính Ngọ (tức ngày 17/2).