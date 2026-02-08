NSND Trọng Trinh mặc áo nặng 20kg, ghép từ 500 lá đồng khi vào vai vua Hùng

Bộ phim Huyền Tình Dạ Trạch do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội (nay là Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội) vừa ra mắt khán giả Thủ đô.

Dự án được sản xuất từ năm 2025, khai thác chất liệu lịch sử, văn hóa thời kỳ Văn Lang, Đông Sơn gắn với truyền thuyết Chử Đồng Tử - Tiên Dung. Một trong những câu chuyện tình bất tử và giàu ý nghĩa đẹp trong tâm thức người Việt.

Điểm nhấn của buổi ra mắt là màn xuất hiện của dàn diễn viên trong trang phục lấy cảm hứng từ thời đại Hùng Vương, biến không gian sự kiện thành một "sàn catwalk" sống động.

NSND Trọng Trinh (giữa) chia sẻ về vai diễn vua Hùng (Ảnh: Ban tổ chức).

Diễn viên Nguyễn Xuân Phúc hóa thân thành Chử Đồng Tử, sánh đôi cùng Tiên Dung do Lê Trần Thanh Tâm thủ vai. Nghệ sĩ Viết Liên (80 tuổi) xuất hiện trong trang phục thời Văn Lang, trong khi Bảo Anh và Minh Tiệp mang đến không khí gần gũi, hài hước.

Tại sự kiện, NSND Trọng Trinh gây chú ý với tạo hình vua Hùng, khiến khán giả thích thú. NSND Trọng Trinh cho hay, khi nhận lời đóng vai vua Hùng, anh thấy hoang mang và chưa thực sự tự tin nhưng khi bắt tay vào làm việc cùng đoàn phim, anh đi từ bất ngờ này đến cảm phục khác.

"Tôi thấy ê-kíp có cách kể chuyện huyền sử rất mới mẻ và đầy sáng tạo. Thực sự, không ai biết chính xác diện mạo vua Hùng xưa kia ra sao nên tôi và đoàn phim hoàn toàn dựa vào sự tưởng tượng để xây dựng từ ánh mắt đến thần thái.

Vua Hùng luôn ở trong tâm thức thiêng liêng của mỗi người nên khi vào vai, tôi chỉ biết dồn hết tình cảm của một người con cháu Lạc Hồng gửi gắm vào nhân vật", Trọng Trinh nói.

NSND Trọng Trinh cũng cho biết, trang phục vua Hùng anh sử dụng nặng 20kg. Giáp trụ được ghép bằng 500 lá đồng thật, do ba nhân viên làm liên tục trong hai tháng.

Vì thế, khi được khoác lên chiếc áo đặc biệt này, anh đã phải chú ý từng cử động, dáng điệu. Áo khá nặng nên khi di chuyển, Trọng Trinh cũng phải dùng toàn bộ sức lực để vừa diễn, vừa nâng đỡ trang phục.

GS.TS Vũ Minh Giang - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội; Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hoá Quốc gia - chia sẻ, bộ phim ra mắt không chỉ là kết quả của một hoạt động nghệ thuật đơn thuần mà còn có ý nghĩa tích cực trong việc truyền bá lịch sử đến với công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

"Tôi bất ngờ khi thấy các bạn trẻ hào hứng đón nhận bộ phim này. Tôi mong rằng, lịch sử không nằm yên trong sách vở mà được người trẻ nhớ đến, lưu giữ trong các bộ phim nghệ thuật. Huyền Tình Dạ Trạch đã làm được điều đó, phim vẫn còn những chi tiết nhỏ cần hoàn thiện nhưng tinh thần và nỗ lực của ê-kíp rất đáng biểu dương", GS.TS Vũ Minh Giang đánh giá.

Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng chia sẻ, ông đã dành rất nhiều tâm sức để tạo nên phần âm nhạc mang âm hưởng nguyên sơ để phim vừa có phần nhìn đẹp lại có phần nghe hấp dẫn.

"Tôi muốn phần nhạc phải mang hồn cốt của dân tộc nên đã sử dụng các nhạc cụ bản địa như khèn Mông, khèn Thái, sáo tiêu hay kèn Saranai. Áp lực về thời gian rất lớn nhưng tôi vẫn cố gắng để mỗi thanh âm vang lên đều mang hơi thở của thời Văn Lang. Khó nhất là viết nhạc cho những cảnh tình cảm lãng mạn, sao cho vừa hiện đại vừa giữ được nét xưa", ông Hùng bộc bạch.

Hai diễn viên Xuân Phúc và Thanh Tâm với tạo hình Chử Đồng Tử và Tiên Dung (Ảnh: Ban tổ chức).

Diễn viên Nguyễn Xuân Phúc, người đảm nhận vai Chử Đồng Tử, cho biết việc hóa thân vào một nhân vật mang ý nghĩa lịch sử, tín ngưỡng là áp lực lớn, đòi hỏi người diễn viên có quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng và chuẩn bị nghiêm túc.

Theo nhà sản xuất, việc lựa chọn ra mắt phim vào dịp Tết Bính Ngọ 2026 nhằm mang đến cho khán giả một tác phẩm vừa mang tính giải trí, vừa giàu giá trị giáo dục truyền thống.

Phim được khởi chiếu toàn quốc từ ngày 10/2 (tức 23 tháng Chạp).