Dân làng cùng nhau gói vạn bánh chưng ăn Tết

Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động ở Ninh Bình vừa tổ chức chương trình Vạn bánh chưng xanh, thu hút hàng nghìn người dân và du khách thập phương tham gia, vui ngày hội, đón Tết cổ truyền của Việt Nam.

Đại diện khu du lịch cho biết, đây là ngày hội mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, người dân, du khách cùng nhau gói nên những chiếc bánh chưng xanh - biểu tượng của Tết Đoàn viên, chia sẻ yêu thương và lan tỏa nét đẹp văn hóa.

Để chuẩn bị cho ngày hội, từ nhiều ngày trước đó, các nhân viên khu du lịch đã cùng bà con nhân dân chuẩn bị nhiều tấn gạo nếp, hàng trăm kg đậu xanh, hàng tạ thịt lợn, chục nghìn chiếc lá dong, nồi luộc bánh, củi đun...

Ngày diễn ra lễ hội, hàng chục người dân được huy động để cùng nhau gói bánh. Trong đó, các cụ cao niên được mời gói những chiếc bánh đầu tiên, sau đó hướng dẫn cho lớp trẻ cách gói bánh chưng sao cho đẹp về hình thức và khi luộc lên chín đều ăn ngon.

Đến ngày hội, mọi người được hòa mình vào Tết xưa, cùng nhau chia sẻ những yêu thương và đong đầy hạnh phúc, chuẩn bị đón ngày Tết Nguyên đán vui tươi.

Du khách quốc tế được mời gọi cùng tham gia gói bánh. Ý nghĩa về chiếc bánh chưng xanh được làm ra từ gạo nếp, lá dong, đỗ xanh... được chia sẻ tỉ mỉ để du khách hiểu hơn về văn hóa Việt Nam.

Một em bé được mẹ đưa đến Việt Nam du lịch, đây cũng là lần đầu tiên cháu bé biết đến gạo nếp, đỗ xanh, bánh chưng của Việt Nam.

Đại diện Khu du lịch Tam Cốc chia sẻ thêm, chương trình là hoạt động cộng đồng mang đậm tinh thần Tết Việt, nơi du khách cùng người dân tham gia gói bánh chưng và trao tặng những chiếc bánh nghĩa tình các hoàn cảnh cần sẻ chia.

Ông Philip, du khách nước Anh tâm sự: "Tết Việt luôn chứa đựng nhiều điều tốt đẹp. Tôi và gia đình may mắn đến Việt Nam đúng dịp này. Đây là lần đầu tôi biết đến chiếc bánh chưng, một nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam trong ngày Tết cổ truyền không nơi nào trên thế giới có được".

Những chiếc bánh chưng sau khi được nấu chín, rửa sạch sẽ, ép ráo nước sẽ được chia cho bà con dân làng, mang đi trao tặng cho các hoàn cảnh khó khăn.

"Đây là điểm khởi đầu cho chuỗi sự kiện, mở ra không khí Tết bằng hành động kết nối và yêu thương tại Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động dịp Tết Nguyên đán 2026", chị Bích Ngọc, nhân viên khu du lịch chia sẻ.

Ảnh: KDL Tam Cốc