22.000 khán giả hòa nhịp cùng Hương Tràm và dàn "Em xinh" bùng nổ sân khấu

Tối 20/9, đại nhạc hội V Fest - Vietnam Today do Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) mang đến cho khán giả một bức tranh âm nhạc nhiều sắc màu, năng lượng và cảm xúc.

Với hơn 22.000 khán giả tham dự, sự kiện không chỉ là bữa tiệc âm nhạc hoành tráng mà còn là lời tri ân sâu sắc tới đất nước Việt Nam, nơi văn hóa đương đại hòa quyện cùng hơi thở hiện đại.

Khai mạc đại nhạc hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chào mừng và chuyển lời chúc từ Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến khán giả và văn nghệ sĩ. Thủ tướng nhấn mạnh: “Văn hóa có vai trò then chốt trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”.

Để thực hiện đường lối văn hóa sáng tạo và đúng đắn, Chính phủ đang xây dựng chương trình mục tiêu phát triển văn hóa, thúc đẩy công nghiệp văn hóa và công nghiệp giải trí, góp phần quốc tế hóa bản sắc dân tộc và dân tộc hóa tinh hoa văn minh nhân loại, tạo điều kiện để nghệ sĩ cống hiến vì nghệ thuật và lợi ích nhân dân, quốc gia...

Một trong những phần trình diễn được khán giả mong chờ nhất đêm nhạc thuộc về Noo Phước Thịnh, giọng ca gắn liền nhiều bản hit và lượng fan (người hâm mộ) đông đảo. Khi xuất hiện tại V Fest - Vietnam Today, anh cho biết bản thân cảm nhận được nguồn năng lượng “cực cháy” từ khán giả và hài hước nhận mình là “thái tử VTV” vì luôn được Đài Truyền hình Việt Nam ưu ái, khiến không khí sân khấu thêm sôi động.

Nam ca sĩ trình diễn loạt ca khúc quen thuộc như: Thương em là điều anh không thể ngờ, Đổi thay, Lặng thầm, Đùa anh đau đấy, Tôi là một ngôi sao và cuối cùng là Việt Nam tươi đẹp, như lời tri ân và thể hiện niềm tự hào với quê hương.

Trước đó, mở màn chương trình, ca sĩ, nhạc sĩ Vũ Cát Tường cất cao tiếng hát với ca khúc Ngàn ước mơ Việt Nam, mang giai điệu hào hùng tôn vinh tinh thần của thế hệ trẻ, những người sẵn sàng tiếp nối di sản cha ông để xây dựng tương lai rực rỡ hơn.

Không dừng lại ở đó, nữ ca sĩ cũng gửi tặng khán giả loạt hit quen thuộc như: Vết mưa, Từng là, Chỉ cần có nhau với bản phối mới mẻ, mang hơi thở trẻ trung và giàu năng lượng.

Được khán giả yêu mến gọi là “Hoàng tử indie”, Vũ mang tới những ca khúc gắn liền tên tuổi như: Lạ lùng, Anh nhớ ra và Những lời hứa bỏ quên.

Chất giọng trầm ấm cùng lối hát tự sự đặc trưng đã tạo nên bầu không khí lắng đọng, khiến hàng nghìn khán giả ngoài trời ngân nga theo từng câu hát.

Tiếp nối không khí lắng đọng, ban nhạc MAYDAYs cùng giọng ca nội lực của Nguyễn Hùng đã thổi bùng sân khấu ngoài trời với loạt ca khúc sôi động. Những giai điệu mạnh mẽ từ Phép màu và Hẹn lần sau nhanh chóng khiến khán giả hòa nhịp theo, reo hò và vỗ tay không ngớt, tạo nên bầu không khí bùng nổ, đầy nhiệt huyết tại đêm nhạc.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của chương trình là sự kết hợp lần đầu tiên giữa Vũ và ca sĩ Nguyễn Hùng trong ca khúc Còn gì đẹp hơn, bản nhạc đang gây tiếng vang lớn trên thị trường Việt, lấy cảm hứng từ bộ phim điện ảnh Mưa đỏ.

Trên sân khấu, Vũ gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Nguyễn Hùng vì đã cho phép song ca ca khúc đặc biệt này. Khi khoác lại bộ quân phục sau nhiều năm cất giữ, nam ca sĩ nghẹn ngào: “Lúc này đây, tôi chỉ biết nói là mình tự hào, bởi vì là người con của đất nước Việt Nam, là người con của quân đội”.

Noo Phước Thịnh, Vũ và RHYDER bùng nổ tại đại nhạc hội tối 20/9 (Video: Lê Phương Anh - Nguyễn Hà Nam).

Tiếp đến, sân khấu ngoài trời trở nên sâu lắng với màn xuất hiện của ca sĩ Hương Tràm. Cô dẫn dắt khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc bằng loạt ca khúc gắn liền tên tuổi như: Ngại ngùng, Ngốc, Cho em gần anh thêm chút nữa.

Giọng hát giàu nội lực cùng cách truyền tải cảm xúc tinh tế đã giúp Hương Tràm chinh phục trọn vẹn trái tim của hàng nghìn người tại sự kiện.

Đặc biệt, chương trình còn mang đến màn song ca đầy cảm xúc giữa Hương Tràm và Phan Mạnh Quỳnh. Cả hai hòa giọng trong bản mashup Duyên mình lỡ - Xuân thì, tạo nên khoảnh khắc ấn tượng và chạm tới trái tim khán giả.

Trước khi khép lại tiết mục, Phan Mạnh Quỳnh hào hứng tặng Hương Tràm chiếc bánh cu đơ do chính mẹ anh gửi từ Nghệ An, góp phần làm không khí thêm thân mật và ấm áp.

Ngay sau phần song ca, Phan Mạnh Quỳnh tiếp tục mang đến loạt tiết mục solo, dẫn dắt khán giả vào không gian âm nhạc giàu tự sự. Anh lần lượt trình bày Gặp gỡ, yêu đương và được bên em, Từ đó, có chàng trai viết lên cây và Sau lời từ khước.

Với giọng hát mộc mạc, giàu cảm xúc cùng những ca từ gần gũi, nam ca sĩ khiến hàng nghìn khán giả ngoài trời đồng loạt ngân nga theo từng giai điệu quen thuộc.

Một trong những gương mặt được khán giả chờ đón tại sự kiện là “Em xinh” Phương Ly. Gây ấn tượng với váy trắng tinh khôi, nữ ca sĩ tỏa sáng với nhan sắc rạng rỡ, gương mặt thanh tú và nụ cười tươi tắn.

Phương Ly mang đến loạt ca khúc được yêu thích như: Mặt trời của em, Anh là ngoại lệ của em. Ngay sau đó, sân khấu càng trở nên rực rỡ với bản hit mới Vỗ tay. Với phong cách trình diễn trẻ trung, cuốn hút, nữ ca sĩ liên tục nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán giả, tạo nên không khí sôi động và hào hứng cho đêm nhạc.

Sau đó, “Anh tài” Bùi Công Nam tiếp tục khuấy động sân khấu với loạt ca khúc quen thuộc như: Chúa tể, Tìm được nhau khó thế nào, Tiến hay lùi và Nhớ mãi chuyến đi này. Với phong cách gần gũi, dí dỏm cùng giọng hát giàu cảm xúc, nam ca sĩ nhanh chóng chiếm trọn tình cảm của khán giả.

Thời tiết nóng bức của Hà Nội không làm giảm đi sức nóng của chương trình, ngược lại, Bùi Công Nam còn hài hước chia sẻ: “Nếu phải mô tả thời tiết Hà Nội bằng một bài hát, chắc mình sẽ hát: “Nóng quá, nóng quá, nóng quá đi!”, khiến khán giả bật cười và bầu không khí thêm phần náo nhiệt.

Không khí đêm nhạc càng trở nên cuồng nhiệt khi RHYDER xuất hiện trên sân khấu. Nam ca sĩ trẻ mang đến loạt ca khúc được khán giả yêu thích như: Sau cơn suy, Để anh một mình, Từ chối hiểu.

Ngay từ những giai điệu đầu tiên, hàng nghìn khán giả dưới sân khấu đã đồng loạt reo hò, hát theo và vỗ tay không ngớt, khiến bầu không khí bùng nổ như một lễ hội âm nhạc.

“Em xinh” Han Sara xuất hiện với hình ảnh trẻ trung, tràn đầy năng lượng. Cô khuấy động không gian ngoài trời bằng loạt ca khúc sôi động như: Có khi nào, Xinh và Do anh si khiến khán giả liên tục hòa nhịp và cổ vũ cuồng nhiệt.

Chia sẻ tại sự kiện, Han Sara bày tỏ niềm xúc động khi trở lại Thủ đô trong một chương trình âm nhạc lớn. “Ngày đầu tiên đến Việt Nam, bài hát tôi nghe là Ước gì của cô Mỹ Tâm. Tôi tin rằng âm nhạc là ngôn ngữ kết nối tất cả, và tôi đã quyết định ở lại vì em yêu mảnh đất này, yêu con người, yêu món ăn, yêu cả đồng nghiệp và khán giả Việt Nam”, Han Sara xúc động nói.

Tiếp nối chương trình là phần trình diễn của ca sĩ, nhạc sĩ Vĩnh Khuất. Anh mang đến những ca khúc trẻ trung, sôi động như Quá lâu và Như bài tình ca, khiến không khí sân khấu thêm phần sôi nổi.

Khép lại phần biểu diễn, Vĩnh Khuất gửi tặng khán giả ca khúc Việt Nam, truyền tải thông điệp về niềm tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên. Nam ca sĩ cũng bày tỏ niềm tự hào sâu sắc về quê hương, dân tộc. Anh xúc động nhắc đến công lao của ông cha trong hành trình dựng nước, giữ nước, để hôm nay đất nước có được diện mạo tươi đẹp và hội nhập cùng thế giới.

Âm nhạc hòa cùng pháo hoa rực rỡ thắp sáng bầu trời, biến sân khấu ngoài trời thành một bữa tiệc đầy cảm xúc. Hàng nghìn khán giả reo hò, hòa giọng và vẫy tay theo nhịp, khép lại chương trình trong sự hân hoan, lưu giữ những khoảnh khắc khó quên của một đại nhạc hội mang đậm tinh thần Việt Nam.

Ngọc Linh (SN 2001, Hà Đông) chia sẻ: “Được hòa mình vào không khí của đêm nhạc thật sự xứng đáng và đầy xúc cảm. Tôi thực sự ấn tượng với phần trình diễn của các nghệ sĩ, mỗi tiết mục đều cháy hết mình, chuyên nghiệp và giàu cảm xúc”.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam