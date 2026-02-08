Hơn 5.100 người dự thi, chọn 1.476 viên chức ngành giáo dục ở Phú Thọ

Chiều 7/2, Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục tỉnh Phú Thọ khai mạc kỳ xét tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2025.

Theo UBND tỉnh Phú Thọ, trong số 5.137 thí sinh đủ điều kiện đăng ký dự thi có 31 thí sinh thuộc diện chính sách thu hút nhân tài theo Nghị định 179/2024 của Chính phủ, đã tham gia sát hạch và có 29 thí sinh trúng tuyển.

Như vậy, đợt xét tuyển lần này có 5.106 thí sinh đủ điều kiện dự thi với tổng số chỉ tiêu tuyển dụng là 1.476 cho 47 vị trí việc làm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu khai mạc kỳ thi (Ảnh: Huyền Trang).

Hội đồng tuyển dụng đã bố trí 8 điểm thi tại khu vực Việt Trì với 217 phòng thi, huy động 677 cán bộ tham gia công tác coi thi và các nhiệm vụ liên quan.

Riêng điểm thi Trường THPT chuyên Hùng Vương có 1.061 thí sinh dự thi vị trí giáo viên văn hóa tiểu học.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu (Trưởng Ban chỉ đạo kỳ tuyển dụng) nhấn mạnh, Phú Thọ xác định công tác tuyển dụng viên chức ngành giáo dục không chỉ là hoạt động hành chính thường kỳ, mà có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Việc tuyển dụng phải bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, lấy chất lượng làm trọng tâm, tuyển đúng người, đúng việc. Đặc biệt, cần ưu tiên những ứng viên có năng lực chuyên môn vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có khát vọng cống hiến và khả năng thích ứng với đổi mới giáo dục.

Ông Hiếu nhấn mạnh, kỳ xét tuyển lần này là dịp để khẳng định cam kết của tỉnh trong việc trọng dụng nhân tài, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà một cách bền vững.

5.106 thí sinh đủ điều kiện dự thi nhưng tổng số chỉ tiêu tuyển dụng của Phú Thọ chỉ 1.476 cho 47 vị trí việc làm (Ảnh: Huyền Trang).

Hội đồng tuyển dụng được yêu cầu tổ chức kỳ xét tuyển nghiêm túc, đúng quy chế, tuyệt đối không để xảy ra sai sót, tiêu cực.

Các thành viên của hội đồng tại các điểm thi phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan, bảo đảm tính chính xác trong từng khâu của quy trình tuyển dụng. Mọi thông tin về kỳ thi phải được công khai, minh bạch, công bằng.

Đối với các thí sinh tham dự kỳ thi, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đề nghị thực hiện đúng quy chế thi, tuyệt đối không được có hành vi gian lận, vi phạm quy định.

Sáng nay, hội đồng tuyển dụng đã tổ chức hội nghị quán triệt các nội quy, quy chế thi. Kỳ thi sẽ chính thức diễn ra vào ngày 8/2.

Tỉnh Phú Thọ được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025. Tỉnh có diện tích tự nhiên 9.361,381km2, quy mô dân số trên 4 triệu người, có 148 xã, phường (133 xã, 15 phường).