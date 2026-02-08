Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang

Ngày 8/2, đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cho biết, hơn 4h40 cùng ngày, trên tuyến cao tốc này xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 4 phương tiện gồm 2 xe tải và 2 ô tô khách.

Vụ tai nạn khiến một người bị thương nặng, nhiều phương tiện hư hỏng, nằm chắn ngang mặt đường, gây ùn tắc giao thông kéo dài nhiều km.

Xe khách hư hỏng nặng sau vụ tai nạn trên cao tốc (Ảnh: Trung tâm cấp cứu 115 Khánh Hòa).

Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã cấm đường, mở điểm quay đầu khẩn cấp trên đoạn cao tốc xảy ra tai nạn; đồng thời phân luồng, điều tiết các phương tiện di chuyển ra quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn huyện Diên Khánh (Khánh Hòa).

Nhận được tin báo, Trung tâm Cấp cứu 115 Khánh Hòa đã điều động nhiều xe cứu thương đến hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra.

Trước đó, ngày 7/2, trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (Khánh Hòa) cũng xảy ra vụ tai nạn giữa 4 phương tiện, khiến giao thông trên tuyến bị ùn tắc trong nhiều giờ.