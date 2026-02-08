Thông tin mới vụ người đàn ông bị đánh gục bên xe container

Ngày 8/2, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin vụ người đàn ông bị đánh gục bên xe container. Sự việc được xác định xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 7/2, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, do mâu thuẫn cá nhân, Lê Thế Anh (SN 1980) và Đặng Xuân Chính (SN 1985), cùng trú phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra xô xát.

Người đàn ông bị đánh gục bên xe container (Ảnh: Cắt từ clip người dân cung cấp).

Quá trình xảy ra mâu thuẫn, ông Chính dùng kéo đâm ông Anh gây thương tích. Bị tấn công, ông Anh sử dụng một con rựa mang theo trên xe đánh trả. Hậu quả, cả 2 người đều bị thương và được đưa đi cấp cứu.

Công an xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị phối hợp với Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo xác minh vụ việc, thu giữ các tang vật có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Tang vật liên quan đến vụ việc (Ảnh: Công an Quảng Trị).

Như Dân trí đã thông tin, tối 7/2, mạng xã hội lan truyền clip dài gần 50 giây, ghi lại cảnh xô xát xảy ra tại khu vực có nhiều xe container đang dừng đỗ.

Trong clip, người đàn ông mặc áo sẫm màu, quần đen, trên tay cầm vật giống rựa đã tác động vào một người đàn ông khác chỉ mặc quần dài. Sau khi bị đánh, người này loạng choạng rồi ngã gục xuống đường.

Chưa dừng lại, người đàn ông cầm vật giống hung khí tiếp tục đá thêm nhiều lần vào vùng mặt nạn nhân, khiến người này gần như không thể gượng dậy. Vụ việc diễn ra trong thời gian ngắn, giữa khu vực có nhiều phương tiện container qua lại, những người chứng kiến đều không dám can ngăn.