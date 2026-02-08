USV của Nga (Ảnh: Defense Express).

Nga đã thử nghiệm USV điều khiển bằng cáp quang, mà họ tuyên bố đã bước vào sản xuất hàng loạt. Những nền tảng này được thiết kế để mang UAV FPV dẫn bằng cáp quang và có thể tạo ra mối đe dọa mới đối với các thành phố ven biển của Ukraine. Cơ chế này biến USV của Nga thành "tàu sân bay mini" không thể bị gây nhiễu bằng tác chiến điện tử.

Trung tâm Khoa học và Sản xuất (SPC) Ushkuynik của Nga đã tiến hành thử nghiệm một loại USV mới mang tên Skorlupa. Điểm đặc trưng của nó là hệ thống điều khiển và liên lạc dựa trên cáp quang. Thân tàu có một khoang chuyên dụng với cửa trượt để chứa UAV FPV.

Dựa trên hình ảnh được công bố, khoang này có thể chứa tối đa 2 UAV. Hệ thống sử dụng các UAV FPV dẫn bằng cáp quang vốn đã được lực lượng Nga triển khai rộng rãi, cụ thể là dòng Prince Vandal.

Theo các báo cáo, các cuộc thử nghiệm diễn ra ở Biển Đen. Video thử nghiệm cho thấy cửa khoang mở ra, sau đó một UAV FPV được phóng từ bên trong thân USV. UAV bay một thời gian rồi mô phỏng tấn công chính chiếc Skorlupa USV đã phóng nó hoặc một USV tương tự được dùng làm mục tiêu.

Ukraine báo động Nga tung "tàu sân bay mini" không thể gây nhiễu (Video: Defense Express).

Các nhà phát triển Nga đã nghiên cứu USV điều khiển bằng cáp quang trong một thời gian. Tuy nhiên, Skorlupa dường như là nền tảng đầu tiên mà Nga khẳng định đã sẵn sàng sản xuất hàng loạt. So với các mẫu thử nghiệm trước đây, Skorlupa trông gần hơn với một hệ thống tiêu chuẩn hóa, sẵn sàng triển khai.

Phạm vi hoạt động và các đặc tính kỹ thuật khác của Skorlupa chưa được công bố. Tuy vậy, dù kích thước tương đối nhỏ, USV này có thể mang một cuộn cáp quang khá lớn. Trong trường hợp này, yếu tố giới hạn tầm hoạt động không phải trọng lượng cuộn cáp mà là suy hao tín hiệu trong sợi quang. Vượt quá một khoảng cách nhất định, cần thiết bị khuếch đại tín hiệu bổ sung, nếu không sẽ bị mất điều khiển.

Xét theo bản chất các thử nghiệm, nhiều khả năng Nga dự định dùng Skorlupa USV để đánh chặn các USV của Ukraine ngoài khơi xa, cách bờ biển một khoảng đáng kể. Đồng thời, không có rào cản kỹ thuật nào ngăn cản việc sử dụng chúng trong các nhiệm vụ tập kích nhằm vào những thành phố ven biển của Ukraine như Odessa hoặc Mykolaiv.

Việc phát hiện những USV như Skorlupa đặc biệt khó khăn vì kích thước nhỏ và không phát xạ vô tuyến, do liên lạc hoàn toàn qua cáp quang. Ngoài ra, bản thân các UAV FPV dẫn bằng cáp quang mà nó mang theo cũng khó bị phát hiện và đánh chặn.

Mục tiêu chính của những UAV FPV này có khả năng là các hệ thống phòng không đặt sâu trong đất liền vài chục km tính từ bờ biển.

Đối với phiên bản dẫn đường bằng cáp quang của UAV FPV Prince Vandal, biến thể hiện đại hóa được tuyên bố có tầm bay 50-65km. Trong khi đó, bản thân Skorlupa USV không cần áp sát bờ, nhiều khả năng sẽ hoạt động ngoài khơi, cách bờ vài km.

Đáng chú ý, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã chuẩn bị biện pháp đối phó với USV của Nga từ trước. Một biến thể chuyên dụng của xuồng không người lái Sea Baby thế hệ mới đã được phát triển riêng để săn lùng các mục tiêu như vậy.

USV Ukraine này được trang bị mô-đun chiến đấu Tavriya với súng máy hạng nặng KPVT 14,5mm ổn định hóa, đồng thời mang 2 UAV FPV để tấn công USV đối phương ở tầm xa.