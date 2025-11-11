Hương Tràm trở lại đường đua nhạc Việt, hát về nỗi đau bị phản bội

Hương Tràm cho biết, hiện tại, cuộc sống của cô chủ yếu xoay quanh âm nhạc. Hằng ngày, nữ ca sĩ đến phòng thu để thu âm, tập luyện, học hỏi việc sáng tác. Cô xem nghệ thuật là điểm tựa, giúp cô định hình lại hành trình tại Việt Nam sau nhiều năm sống và làm việc ở Mỹ. Âm nhạc cũng như "liều thuốc bổ" giúp cô có thêm nhiều năng lượng và sự tươi mới mỗi ngày.

“Trở về đây, tôi giữ được bản sắc vốn có của mình, nhưng cũng có những sự đổi mới để phù hợp với xu thế âm nhạc hiện tại. Ban đầu, sự thay đổi của tôi khiến một số khán giả chưa quen, nhưng dần dần, mọi người ủng hộ hướng đi của tôi, dành cho tôi cái nhìn cởi mở hơn.

Tôi rất vui về điều đó và hy vọng khán giả sẽ đón nhận trọn vẹn những sản phẩm âm nhạc sắp tới”, Hương Tràm chia sẻ.

Hương Tràm trở lại đường đua âm nhạc với hình tượng trưởng thành hơn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Mới đây, Hương Tràm ra mắt MV Ước anh nhiều nỗi buồn. Ca khúc do nhạc sĩ Hùng Quân sáng tác, thuộc thể loại pop ballad vốn dĩ sở trường của Hương Tràm. Nữ ca sĩ cho biết, ngay từ khi nhận bản demo, cô lập tức bị thu hút bởi chủ đề khá lạ của bài hát: Nỗi thù hận, sự đau đớn của người con gái tổn thương trong tình yêu.

Tuy nhiên, bài hát có ca từ mang màu sắc tiêu cực khi cô gái mong những điều không may đến với chàng trai, khiến nhiều người lo ngại Hương Tràm vấp phải ý kiến trái chiều.

Về việc này, nữ ca sĩ thừa nhận cô và ê-kíp từng băn khoăn trước khi bắt tay vào thực hiện dự án. Hương Tràm nói: “Tôi nghĩ, khi ra mắt một sản phẩm mới, rủi ro luôn là điều khó tránh. Tuy nhiên, chính sự rủi ro này lại khiến tôi cảm thấy phấn khích hơn với ca khúc.

Bởi lẽ, bài hát không nói về sự thù hằn đến cuối đời, mà nó chạm đến một khoảnh khắc rất thật của con người, một thứ cảm xúc mà tôi chưa bao giờ được trình bày trong ca khúc nào. Tôi thấy điều đó hay và thú vị".

Hương Tràm và Trần Ngọc Vàng vào vai đôi tình nhân trong MV (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nữ ca sĩ nói thêm, trước đây, cô thường hát những ca khúc có lời lẽ thơ mộng, mang tính ẩn dụ cao. "Tuy nhiên, tôi cảm nhận rằng tại thời điểm này, khán giả rất thích đối diện với những ca từ chân thực và thực tế, đặc biệt là thế hệ gen Z. Đó là lý do tôi quyết định thử nghiệm với những điều mà mình chưa bao giờ làm trong âm nhạc”, Hương Tràm chia sẻ.

Trong MV, Hương Tràm vào vai cô gái bị Trần Ngọc Vàng "cắm sừng". Nữ diễn viên Lan Thy trong vai “tiểu tam”. Hương Tràm bật mí, cảnh quay khiến cô ấn tượng nhất chính là lúc phát hiện người yêu đang âu yếm với người khác, ngay trong chính căn phòng mà cả hai từng có những kỷ niệm.

"Tôi nghĩ rằng, nếu điều đó xảy ra ngoài đời thực, nỗi đau sẽ vô cùng lớn", ca sĩ chia sẻ. Cô mong ca khúc này sẽ chạm đến khán giả, gửi gắm thông điệp "sống thật với nội tâm, với cái tôi đang giận dữ, tổn thương và yếu đuối nhất của chính mình".

Sau chặng đường hơn một thập kỷ làm nghề, Hương Tràm tin rằng âm nhạc cần phải thể hiện giá trị nội tại, cái đẹp cùng sự sáng tạo, thay vì chạy theo những xu hướng nhất thời hay gắn nó bên những điều ồn ào bên lề.

“Thời trẻ, tôi thích thể hiện cá tính qua lời nói. Giờ đây, tôi chọn cách diễn đạt thông điệp, câu chuyện của mình qua âm nhạc”, nữ ca sĩ nói về điều khác biệt giữa tuổi 20 và tuổi 30.