Nhã Phương khoe cơ bụng săn chắc gây sốt chỉ 14 ngày sau khi sinh con thứ 3

Cuối tháng 1, diễn viên Nhã Phương thông báo sinh con thứ 3. Mới đây, nữ diễn viên khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh vóc dáng sau khi sinh. Trong đoạn video đăng tải trên trang cá nhân, cô diện áo crop-top, tự tin khoe vòng hai thon gọn.

Chỉ 14 ngày sau khi sinh con thứ 3, Nhã Phương đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng săn chắc, cơ bụng rõ nét. Hình ảnh này khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng.

Nhã Phương khoe vóc dáng thon gọn sau khi sinh con thứ 3 (Ảnh: Chụp màn hình).

Trước đó, Nhã Phương cho biết trong suốt thai kỳ cô vẫn duy trì việc tập luyện nhẹ nhàng nhằm giữ tinh thần tích cực. Trong thời gian ở cữ, cô chủ yếu tập trung ăn uống đầy đủ và cho con ti sữa, hạn chế vận động nặng.

Đây không phải lần đầu Nhã Phương gây chú ý vì khả năng lấy lại vóc dáng "thần tốc". Năm 2023, khi sinh con thứ hai, nữ diễn viên cũng khiến công chúng bất ngờ khi chỉ hơn một tháng đã trở lại với thân hình thon gọn.

Thậm chí, cô từng chia sẻ hình ảnh cơ bụng săn chắc chỉ 2 tuần sau khi sinh nở. Trong thai kỳ lần đó, Nhã Phương chỉ tăng khoảng 8kg nên ngoại hình không thay đổi quá nhiều.

Nhã Phương duy trì tập yoga trong thai kỳ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Thời điểm sau khi sinh con đầu lòng vào năm 2019, Nhã Phương từng khiến khán giả lo lắng vì thân hình gầy guộc, cân nặng chỉ khoảng 43kg. Cô tiết lộ đã giảm tới 15kg sau sinh.

Trường Giang khi đó cũng cho biết vợ bị ám ảnh cân nặng, ngày nào cũng dậy từ 6h để tập liên tục 3 bộ môn thể dục phối hợp. Nhờ sự chăm sóc, động viên từ chồng, Nhã Phương dần điều chỉnh lại chế độ ăn uống để cân bằng sức khỏe.

Nhã Phương từng chia sẻ: "Mỗi khi thấy vợ giảm cân nhiều quá, ông xã lại cho tôi ăn nhiều hơn để tăng cân. Chồng tôi nấu ăn ngon, nhưng đó cũng là một cái hại vì cân nặng lên xuống thất thường".

Nhã Phương khoe cơ bụng sau khi sinh con thứ 2 (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong những lần chia sẻ về hành trình lấy lại vóc dáng, Nhã Phương cho biết cô tập yoga ngay sau khi hết thời gian ở cữ. Bộ môn này giúp tăng độ dẻo dai, hỗ trợ thư giãn cơ thể mà không quá nặng với phụ nữ sau sinh.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên đăng tải hình ảnh tập luyện với nhiều động tác khó, cho thấy sự kiên trì và kỷ luật trong việc giữ dáng.

Nhờ duy trì tập luyện kết hợp chế độ ăn uống hợp lý, Nhã Phương nhanh chóng lấy lại vòng eo thon gọn sau mỗi lần sinh nở và tự tin diện nhiều thiết kế tôn dáng khi xuất hiện tại các sự kiện.