Lưu Hương Giang: "Tôi từng muốn dừng mạng xã hội vì bị miệt thị ngoại hình"

Mới đây, ca sĩ Lưu Hương Giang làm khách mời trong chương trình The Khang show, chia sẻ về cuộc sống hiện tại, quan điểm làm nghề cũng như cách cô đối diện với những thăng trầm, khó khăn.

Ca sĩ Lưu Hương Giang trong chương trình "The Khang show" (Ảnh: Chụp màn hình).

Lưu Hương Giang cho biết, cô thuộc mẫu người nhanh quên, luôn cố gắng bình tâm trước mọi tình huống xảy đến trong cuộc đời. Ca sĩ xem đây là điểm yếu nhưng cũng là điểm mạnh của bản thân.

"Tôi không giữ điều gì nặng nề trong lòng quá lâu. Có thể nhiều người nghĩ tôi gặp chuyện này, chuyện kia là đau khổ, đáng thương, nhưng thực ra tôi nghĩ đơn giản, nhẹ nhàng. Cuộc đời này ai cũng có lúc lên, lúc xuống. Hiện tại, tôi thấy mọi thứ với mình rất vừa phải, cân bằng", Lưu Hương Giang chia sẻ.

Trước câu hỏi của MC Nguyên Khang về việc đứng trước những lựa chọn lớn trong cuộc đời, Lưu Hương Giang có thể sẽ phải đắn đo vì ràng buộc nhiều trách nhiệm, ca sĩ cho biết mỗi khi đưa ra quyết định, cô luôn ưu tiên bản thân, tôn trọng cảm xúc.

"Đương nhiên, tôi là hình mẫu phụ nữ truyền thống, hướng đến gia đình. Nhưng nếu tôi chỉ nghĩ cho người khác mà quên đi cảm xúc của chính mình, thì tôi sẽ toát lên năng lượng tiêu cực, chỉ biết trách móc mọi người xung quanh. Còn nếu tôi tôn trọng bản thân, tôi sẽ giữ được sự an yên và lan tỏa năng lượng tốt đẹp.

Bộ não cũng như ngôi nhà. Tôi đã ở ngưỡng 40 tuổi, dữ liệu trong quá khứ quá nhiều. Nếu muốn ngôi nhà mình hạnh phúc thì mình cần phải sắp xếp, dọn dẹp những thứ không cần thiết", ca sĩ bộc bạch.

Nhan sắc Lưu Hương Giang tuổi 41 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Lưu Hương Giang cho biết thêm, những năm gần đây, có thời điểm cô muốn ngừng sử dụng mạng xã hội vì những bình luận tiêu cực, đặc biệt là những ý kiến bàn tán về ngoại hình của cô.

"Có lần tôi gặp nhạc sĩ Đức Huy, anh ấy nói anh hạnh phúc khi được sống mà không cần đến mạng xã hội. Nhưng tôi đang hoạt động nghệ thuật, khán giả vẫn cần tôi cập nhật thông tin.

Họ có quyền vào trang cá nhân của tôi để nói những gì họ thích. Mọi người hay bàn tán về ngoại hình của tôi, tư vấn tôi "đập cái này đi, xây lại cái khác". Nhưng tôi nghĩ đã làm nghệ thuật, chẳng ai muốn mình đăng ảnh lên để rồi bị soi xét, miệt thị", Lưu Hương Giang nói.

Nữ ca sĩ cũng kể lại, có lần, một người bạn gọi điện cho cô góp ý về việc nên sửa lại mũi vì có nhiều "lời ra tiếng vào" và "phong thủy có vẻ không tốt". Cô cũng đọc nhiều bình luận thắc mắc về việc "tại sao phẫu thuật xong lại xấu hơn".

"Thật sự, tôi chỉ sửa mũi thôi, vậy mà mọi người nghĩ tôi "đập mặt đi xây lại"", Lưu Hương Giang chia sẻ.

Chia sẻ về điều mong muốn ở hiện tại, Lưu Hương Giang cho rằng cô ưu tiên sự bình yên, khỏe mạnh của bản thân, gia đình và các con.

Theo nữ ca sĩ, mỗi phụ nữ có hoàn cảnh khác nhau, có người có chồng giàu nên có thể dựa dẫm, thuận lợi trong cuộc sống. Cũng có những phụ nữ khác vừa phải san sẻ vai trò kinh tế, vừa hoàn thành trách nhiệm người mẹ. Do đó, Lưu Hương Giang cho rằng phụ nữ cần tin vào chính mình, không cần nhìn vào ai khác, mơ ước cuộc sống người khác.