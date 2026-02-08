Cuộc sống của "mẹ chồng ghê gớm nhất màn ảnh" Lan Hương và 2 cô con dâu

Với vai bà Phương trong phim Sống chung với mẹ chồng và vai bà Hiền trong Thương ngày nắng về... nhiều người gọi NSND Lan Hương là "mẹ chồng ghê gớm nhất màn ảnh".

NSND Lan Hương với tạo hình bà Hiền phim "Thương ngày nắng về" (Ảnh: VTV).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSND Lan Hương cho biết, chị có 2 con trai, đều đã lập gia đình. Khi mới cưới nhau, các con đều ở chung với bố mẹ chồng, bà chồng nên gia đình chị là 4 thế hệ "tứ đại đồng đường" ở cùng nhau.

"Nhà tôi ở trong ngõ nhỏ phố Tây Sơn, Hà Nội. Các con lấy vợ về ở cùng bố mẹ và bà luôn. Thú thực, với các vai diễn như bà Phương, bà Hiền, tôi xem lại cũng... sợ chính mình, nhưng ngoài đời tôi trái ngược.

Các con dâu lần đầu gặp mặt thì cũng kiểu thăm dò xem mẹ chồng dễ tính hay không nhưng khi thấy tôi khá dễ chịu thì rất... sướng. Nếu các con dâu sợ mình một tý thì cũng thích đấy nhưng chẳng có đứa nào sợ tôi cả. Từ ngày có con dâu thứ, 2 đứa hợp tác với nhau lắm. Bọn trẻ hay gọi bố mẹ chồng là… anh Kỷ, chị Hương", nữ nghệ sĩ tâm sự.

Lan Hương cho biết, các con gọi như vậy vì biết bố mẹ cũng rất trẻ trung, hiện đại, đặc biệt không có khoảng cách với các con. Mẹ chồng nữ nghệ sĩ cũng là người rất thương con dâu, coi các con dâu như con gái của mình mà không có sự phân biệt.

NSND Lan Hương chia sẻ rằng, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu có khi vì nàng dâu hiếu thắng, mẹ chồng bảo thủ mà không thể hòa hợp. Nhưng nếu mỗi người chịu nhường nhau một chút và tôn trọng sự khác biệt thì sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

"Các mối quan hệ tốt đẹp đều là do thấu hiểu nhau. Tôi và con dâu cùng là phận nữ, tôi cũng làm dâu, cũng có điều đã từng chạnh lòng. Vậy nên cố gắng để tránh cho nàng dâu gặp phải những tình huống khó xử đó, không nên đẩy họ về 1 chiến tuyến ngược với mình.

Nội ngoại chỉ là cách để phân biệt hai gia đình vợ hay chồng thôi, chứ không nên để phân biệt ai là chính, ai là phụ", nghệ sĩ Lan Hương tâm sự.

Nghệ sĩ Lan Hương - Đỗ Kỷ (bên phải) và vợ chồng con trai út (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bà Hiền của Thương ngày nắng về cho biết thêm, may mắn là 2 cô con dâu nhà chị rất thân nhau nên gia đình êm ấm, hòa thuận.

"Ngày cưới con trai thứ 2, điều tôi lo lắng nhất là các cô con dâu không hợp nhau. May mắn là 2 đứa rất hòa hợp. Tôi chỉ là người kết nối chúng mà thôi. Khi có điều gì chưa hài lòng, tôi nhờ con dâu lớn nhắc nhở con dâu bé và ngược lại. Chúng nó bảo nhau là chính chứ tôi chẳng bao giờ phải nhắc cả", chị cho biết.

Theo NSND Lan Hương, chính cô con dâu thứ 2 là Hải Anh đã là người hướng dẫn vợ chồng chị chơi TikTok. Chị và ông xã thấy mình trẻ trung hơn vì thường xuyên nấu ăn, làm TikTok cùng con dâu.

"Tôi tự nhận mình luôn trẻ trung, thức thời. Khi có thời gian rảnh, tôi không ngại làm TikTok với con dâu. Tôi luôn nghĩ, mình lớn tuổi rồi, thời gian còn lại không còn nhiều nên giúp được các con điều gì, tôi sẽ làm.

Thậm chí, ông xã tôi cũng rất nhiệt tình nếu các con nhờ đi chợ, nấu ăn để quay TikTok. Làm việc với các con, chúng tôi thấy mình có nhiều năng lượng hơn...", chị bộc bạch.

NSND Lan Hương cho biết, chị và ông xã Đỗ Kỷ là bạn học, cả hai quen biết khi bắt đầu vào Nhà hát Kịch Việt Nam nên có nhiều thời gian để hiểu nhau. Với gần 40 năm kết hôn, chị và chồng luôn giữ được gia đình êm ấm, vui vẻ.

"Chúng tôi không có bí quyết gì ghê gớm. Hai vợ chồng luôn thích giữ các giá trị truyền thống, thích sự bền vững, muốn có được điều này phải luôn chân thật với nhau. Chúng tôi không màu mè, không hình thức với nhau.

Phải nói thật là gần 40 năm kết hôn, chúng tôi chưa từng to tiếng với nhau, kể cả từ hồi trẻ. Nhà tôi không có sự mâu thuẫn lớn, bắt đầu thấy bất đồng quan điểm thì một người sẽ im lặng, đối phương sẽ hiểu mâu thuẫn sẽ được giải quyết vào một thời điểm thích hợp hơn", NSND Lan Hương kể lại.

Khi được hỏi: Với những vai diễn mẹ chồng ghê gớm trên truyền hình, nhiều khán giả hình dung, về nhà chị sẽ là người lấn át chồng, liệu có đúng?

NSND Lan Hương nói, chị và ông xã là những người sống biết điều, biết nhu biết cương nên không có mâu thuẫn gì lớn.

"Làm gì thì làm nhưng trước hết tôi phải chu toàn các công việc đối nội, đối ngoại trong gia đình. Trông tôi thế này thôi nhưng về bên ấy là có thể làm hết mọi thứ, từ ma chay giỗ chạp đến cơm nước, rửa bát.

Có một điều mà anh Kỷ lúc nào cũng công nhận là tôi luôn trọn vẹn mọi công việc nhà chồng. Tôi chưa bao giờ phân biệt bên nội, bên ngoại. Vì thế, mọi người rất quý tôi. Nhiều họ hàng bên nhà chồng thậm chí còn thân với tôi hơn anh Kỷ. Tôi chính là người trung hòa, hòa giải những mâu thuẫn trong nhà".

NSND Lan Hương cho biết, chị và ông xã là người sống thân thiện, hoà nhã (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

NSND Lan Hương thích vào bếp nấu những món ngon cho gia đình. Bà ngoại chị vốn là con gái làng Ngọc Hà (Hà Nội) rất khéo tay nên mẹ chị cũng là người đảm đang, tháo vát.

Chính mẹ đã dạy cho NSND Lan Hương nữ công gia chánh và chị luôn ý thức được rằng, việc "giữ lửa" trong căn bếp cũng là việc rất quan trọng.

NSND Lan Hương (SN 1961), công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam đến khi nghỉ hưu. Nghệ sĩ từng giành giải Nữ diễn viên xuất sắc trong Liên hoan phim quốc tế tại Singapore với phim điện ảnh Mùa ổi, năm 2001.

Chị còn ghi dấu ấn với loạt phim truyền hình như: Gió làng kình, Bí thư tỉnh ủy, Nếp nhà, Vệt nắng cuối trời, Sống chung với mẹ chồng, Thương ngày nắng về, Gia đình mình vui bất thình lình…