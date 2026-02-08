Mùa báo cáo tài chính 2025: "Bóng ma" thua lỗ bao trùm nhiều công ty lớn

Tính đến hiện tại, hầu hết các công ty niêm yết đã công bố báo cáo tài chính quý IV/2025. Bên cạnh những điểm sáng về tăng trưởng, bức tranh thua lỗ vẫn còn ghi nhận đến hàng chục công ty, rải đều từ nông nghiệp, khai khoáng, sản xuất công nghiệp, vận tải...

Đứng đầu danh sách thua lỗ năm qua là Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, mã chứng khoán: HNG) với mức thua lỗ hơn 600 tỷ đồng, cùng kỳ năm ngoái doanh nghiệp cũng lỗ 736 tỷ đồng.

Từ sau khi về chung nhà với Thaco, HAGL Agrico quý IV/2025 ghi nhận điểm tích cực khi lần đầu hết kinh doanh dưới giá vốn, có lợi nhuận gộp dương trở lại. Song, chi phí khác (đến từ việc chuyển đổi các vườn cây kém hiệu quả) tăng đột biến, ăn mòn lợi nhuận.

Theo đó, lũy kế cả năm 2025, HAGL Agrico lỗ sau thuế 979 tỷ đồng. Đây là năm thứ 6 liên tiếp chứng kiến hoạt động kinh doanh tiêu cực, qua đó khiến lỗ lũy kế vượt 10.300 tỷ đồng.

Cũng thua lỗ hàng trăm tỷ đồng là Công ty Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (mã chứng khoán: VPG). Quý IV/2025, doanh thu công ty này giảm đến 85%, từ đó thua lỗ 421 tỷ đồng. Giải trình lý do doanh thu giảm mạnh, công ty cho biết do các hợp đồng cung cấp than nhiệt đã hoàn tất trong năm trước, còn trong năm 2025 không phát sinh.

Lũy kế cả năm, công ty lỗ ròng 607 tỷ đồng và cũng là năm thua lỗ đầu tiên trong lịch sử. Con số này đã xóa sạch thành quả lợi nhuận tích lũy giai đoạn 2021-2024 trước đó. Việt Phát chính thức ghi nhận lỗ lũy kế hơn 194 tỷ đồng.

Vingroup được biết đã đầu tư chiến lược vào Pomina, công ty thép này năm 2025 thua lỗ hàng trăm tỷ đồng. (Ảnh: IT).

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam (Vinaincon, mã chứng khoán: VVN) cũng lỗ ròng đến 359 tỷ đồng quý cuối năm ngoái, chủ yếu do phát sinh chi phí tài chính đột biến hơn 300 tỷ đồng, do có khoản dư nợ vay ngoại tệ trong bối cảnh tỷ giá USD và EUR trong kỳ tăng cao.

Theo đó, 2025 là năm chỉ số tệ nhất của Vinaincon khi thua lỗ đến 638 tỷ đồng. Hệ quả, công ty lỗ luỹ kế đến 3.590 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu tại cuối năm 2025 đã âm 2.744 tỷ đồng.

Góp mặt vào Top thua lỗ là công ty được chú ý thời gian qua trong mối quan hệ với tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Thép Pomina (mã chứng khoán: POM) lỗ sau thuế 325 tỷ đồng trong quý IV/2025, đây là mức lỗ lớn nhất trong 10 quý gần đây.

Cuối tháng 11/2025, Vingroup công bố sẽ cung cấp cho Pomina khoản vay vốn lưu động trong vòng tối đa 2 năm với lãi suất 0%. Vingroup cũng sẽ ưu tiên chọn Pomina là nhà cung cấp thép cho các công ty thành viên trong hệ sinh thái như VinFast, Vinhomes, VinSpeed… Song song, VinMetal bổ nhiệm ông Đỗ Tiến Sĩ giữ chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Ông Đỗ Tiến Sĩ hiện là Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch HĐQT Pomina.

Doanh nghiệp giải thích do sản lượng tiêu thụ trong kỳ giảm, dẫn đến doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh tại các công ty con giảm, trong khi các chi phí phát sinh, đặc biệt là chi phí cố định và chi phí tài chính không giảm tương ứng, ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả kinh doanh hợp nhất.

Tính chung cả năm, Pomina lỗ sau thuế 838 tỷ đồng, ghi nhận năm thua lỗ thứ 4 liên tiếp, nâng tổng lỗ lũy kế lên 3.485 tỷ đồng. Điều này khiến vốn chủ sở hữu của Pomina chính thức chuyển sang âm 623 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2025.

Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (mã chứng khoán: BAF) thì bất ngờ thua lỗ 265 tỷ đồng trong quý cuối năm. Dù vậy, nhờ 3 quý đầu năm tích cực, do đó tính chung cả năm 2025 công ty vẫn có lãi 98 tỷ đồng - giảm 69% so với năm 2024.

Ngoài ra, nhiều công ty thua lỗ đến trăm tỷ đồng khác còn có Công ty Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (Bitagco, mã chứng khoán: ABS) thua lỗ 218 tỷ đồng, tiếp nối câu chuyện lỗ là Tập đoàn VNG (mã chứng khoán: VNZ) với 200 tỷ đồng, Công ty Chế biến Thủy sản xuất khẩu Minh Hải (mã chứng khoán: JOS) lỗ 178 tỷ đồng, Bất động sản Đầu tư IDJ Việt Nam (mã chứng khoán: IDJ) cũng bất ngờ lỗ 128 tỷ đồng…. trong quý IV/2025, cả năm theo đó lỗ nặng.

Nguyên nhân nhìn chung đến từ thị trường khó khăn khiến doanh thu giảm, chi phí tăng do trích lập dự phòng phải thu khó đòi, chênh lệch tỷ giá dẫn đến ghi nhận chi phí các khoản vay ngoại tệ tăng cao…