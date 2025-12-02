Hương Tràm ôm Bùi Anh Tuấn trên sân khấu, hé lộ lời nhắn từ mẹ "tình cũ"

Chiều 1/12, Hương Tràm tổ chức buổi ra mắt album Phao cứu sinh. Đây là album kỷ niệm cột mốc tuổi 30, cũng như đánh dấu bước trưởng thành trong sự nghiệp nữ ca sĩ sau thời gian trở về từ Mỹ.

Trong chương trình, bố mẹ Hương Tràm xuất hiện ủng hộ con gái. NSND Tiến Dũng - bố của nữ ca sĩ - cho biết, gia đình rất xúc động khi chứng kiến hành trình của giọng ca Ngại ngùng.

NSND Tiến Dũng bày tỏ niềm vui khi con gái ra mắt album mới (Ảnh: Bích Phương).

"Hương Tràm trở lại, vẫn được khán giả đón nhận, là niềm hạnh phúc đối với chúng tôi. Tôi cũng vui mừng khi con gái có ê-kíp đồng hành, giúp con thể hiện cá tính và năng lượng của con", NSND Tiến Dũng chia sẻ.

Ở phần cuối chương trình, Bùi Anh Tuấn bất ngờ xuất hiện trên sân khấu, song ca bài Em gái mưa cùng Hương Tràm. Đây là lần tái hợp hiếm hoi của cặp song ca trưởng thành từ Giọng hát Việt 2012. Hai ca sĩ cũng từng có thời gian hẹn hò, song đã chia tay vào năm 2014.

Bùi Anh Tuấn bất ngờ xuất hiện, song ca cùng Hương Tràm (Video: Bích Phương).

Hương Tràm chia sẻ, cô giữ bí mật về sự góp mặt của Bùi Anh Tuấn vì muốn tặng khán giả món quà bất ngờ. Nữ ca sĩ từng rời làng giải trí Việt Nam trong 5 năm, còn Bùi Anh Tuấn những năm qua cũng ít xuất hiện trước truyền thông. Hai giọng ca 9X xúc động khi nhận những tràng vỗ tay cổ vũ từ 500 khán giả có mặt ở sự kiện.

"Sau hơn 12 năm, tôi và Bùi Anh Tuấn đã trưởng thành. Hồi tháng 9, tôi có dịp gặp lại anh Tuấn sau nhiều năm, hát cùng anh ấy tại một phòng trà. Lúc đó, mẹ của anh ấy nắm tay tôi, mong chúng tôi có thêm nhiều dịp đứng chung sân khấu cùng nhau.

Lần này, tôi mời anh ấy làm khách mời đặc biệt vì muốn định nghĩa từ "trở lại". Không phải nghệ sĩ nào nghỉ ngơi rồi quay trở lại cũng được khán giả yêu thương. Chúng tôi nằm trong số ít người may mắn khi vẫn có được sự ủng hộ từ mọi người", Hương Tràm chia sẻ.

Bùi Anh Tuấn khen Hương Tràm vẫn xinh đẹp và hát hay, chúc cô có nhiều sức khỏe để cống hiến nghệ thuật (Ảnh: Ban tổ chức).

"Tôi luôn tin rằng ngoài kia có rất nhiều người dành tình yêu cho giọng hát tuyệt đẹp của Bùi Anh Tuấn. Hy vọng anh Tuấn sẽ dùng tình yêu ấy làm động lực để tiếp tục cống hiến", Hương Tràm nhắn nhủ đồng nghiệp.

Về phía Bùi Anh Tuấn, nam ca sĩ khen Hương Tràm hiện tại "có mọi thứ, ngày càng xinh đẹp và hát hay hơn". Anh chúc giọng ca xứ Nghệ có đủ sức khỏe để giữ năng lượng tích cực, tiếp tục cống hiến trong nghề.

Hương Tràm biểu diễn loạt ca khúc mới trong chương trình (Ảnh: Ban tổ chức).

Trở lại với album Phao cứu sinh, Hương Tràm mong muốn khán giả thấy sự thay đổi mạnh mẽ, sự trưởng thành của cô sau khi đi qua nhiều thăng trầm.

Cô sáng tác và đồng sáng tác 4 bài trong album, mạnh dạn rũ bỏ hình tượng "công chúa nhạc ballad" để thể hiện loạt ca khúc thuộc màu sắc Cinematic Pop (nhạc pha trộn nhiều thể loại).

"Tôi là người rất mê phim Hollywood, đặc biệt là những bản nhạc phim gợi mở không gian rộng lớn, khiến người nghe hòa mình vào từng khung hình, như bản Never Enough của phim The Greatest Showman. Chính cảm hứng đó đã đưa tôi đến với Cinematic Pop", Hương Tràm nói về định hướng mới.

Nữ ca sĩ cũng nhấn mạnh, Cinematic Pop không phải là thể loại dễ tiếp cận với thị hiếu số đông. Song, cô tin rằng người nghệ sĩ cần can đảm bước ra vùng an toàn, thử nghiệm những điều mới.

Với ca khúc chủ đề của album, Hương Tràm hé lộ Phao cứu sinh không chỉ nói về tình yêu, mà còn gợi nhắc những năm tháng xa quê hương, kể lại hành trình tìm sự bình yên, tìm lý do để cô quay trở lại sân khấu âm nhạc.

"Tôi cảm nhận hiện tại tôi đã sáng tác đủ, đã trải nghiệm đủ để cho ra mắt album mới vào thời điểm phù hợp nhất. Tôi không vội vàng, ép buộc bản thân làm điều gì khi mình chưa sẵn sàng. Đó là điểm khác biệt nhất của tôi hiện tại so với những năm trước đây", Hương Tràm nói với phóng viên Dân trí.