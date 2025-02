Bi kịch sao nhí sớm nở chóng tàn của "thiên tài diễn xuất" Kim Sae Ron

Ngày 16/2, Kim Sae Ron đột ngột qua đời tại nhà riêng ở Seoul (Hàn Quốc) trong sự ngỡ ngàng của công chúng và bạn bè. Theo nhận định ban đầu của cảnh sát, nữ diễn viên trẻ được cho là tự tử.

Sự ra đi của cô khiến đồng nghiệp thương tiếc và người hâm mộ xót xa. Những góc khuất trong cuộc sống của nữ diễn viên được mệnh danh là "thiên tài diễn xuất" bắt đầu được hé lộ.

Ngôi sao triển vọng, giàu có của màn ảnh xứ Hàn

Kim Sae Ron (SN 2000) bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 9 tuổi và nhanh chóng trở thành sao nhí được yêu thích hàng đầu màn ảnh xứ kim chi.

Nữ diễn viên ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm từ điện ảnh cho đến truyền hình như: A brand new life (Một cuộc sống mới), Man from nowhere (Người vô danh tính), Listen to my heart (Lắng nghe trái tim)…

Năm 11 tuổi, cô có vai diễn truyền hình đầu tiên trong Listen to My Heart và dự án này giúp cô được giới chuyên môn và khán giả Hàn Quốc công nhận.

Kim Sae Ron đóng phim từ khi còn nhỏ (Ảnh: Naver).

Dù tuổi đời còn trẻ, người đẹp 25 tuổi sở hữu gia tài diễn xuất đáng nể đồng thời nhận được nhiều giải thưởng, đề cử danh giá và từng 2 lần tham dự Liên hoan phim Cannes (Pháp) vào năm 2009 và năm 2014.

Những bộ phim như Mirror Of The Witch, The Great Shaman Ga Doo Shim giúp Kim Sae Ron tỏa sáng rực rỡ với tư cách một diễn viên trưởng thành. Cô được xếp vào hàng những nhân tố sáng giá của ngành điện ảnh xứ Hàn trong tương lai. Những chiếc cúp danh giá tại những giải thưởng như Rồng Xanh, Golden Cinematography Awards, MBC Drama Awards khẳng định vị thế của Kim Sae Ron trong làng giải trí xứ Hàn.

Kim Sae Ron cũng là một trong số ít các gương mặt sao nhí của ngành giải trí Hàn Quốc vẫn duy trì được sức hút khi trưởng thành. Cô hoạt động chăm chỉ trong nhiều lĩnh vực như diễn xuất, MC, người mẫu tạp chí.

Sau 15 năm làm việc không mệt mỏi trong làng giải trí, Kim Sae Ron tích lũy được khối tài sản hàng tỷ won. Năm 2020, Kim Sae Ron từng khoe căn hộ siêu sang ở khu Seoul Forest The Sharp (Hàn Quốc), có giá lên tới 2,3 tỷ won (hơn 41 tỷ đồng).

Nữ diễn viên cũng lái một chiếc xe hơi sang trọng có giá 50 triệu won (900 triệu đồng). Chiếc xe gây tai nạn của Kim Sae Ron cũng có giá lên đến 100 triệu won (1,8 tỷ đồng).

Góc tối sau hào quang rực rỡ của "thiên tài diễn xuất"

Kim Sae Ron từng chia sẻ, gia đình của cô rất khó khăn. Nữ diễn viên lớn lên trong gia đình đơn thân. Mẹ của Kim Sae Ron từng là sinh viên xuất sắc của Đại học Seoul (Hàn Quốc) nhưng vì chạy theo tình yêu, bà trót mang thai khi còn đi học. Việc sinh nở khiến sự nghiệp học tập của bà bị ảnh hưởng và cơ hội tìm việc làm trở nên khó khăn.

Sau khi ly hôn, mẹ của Kim Sae Ron rơi vào trầm cảm vì phải vật lộn nuôi dạy 3 cô con gái. Cuộc sống vất vả từng khiến mẹ Kim Sae Ron có những hành động tiêu cực. Những điều này cũng ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính cách, cái nhìn cuộc sống của ngôi sao trẻ và ám ảnh cô tới sau này.

Mẹ nữ diễn viên kể lại Kim Sae Ron thường tỉnh giấc giữa đêm vì lo lắng mẹ kéo cô đi tự tử. Cũng vì nhà khó khăn, Kim Sae Ron phải gia nhập làng giải trí để kiếm tiền. Năm cô mới 9 tuổi, nữ diễn viên đã có vai diễn đầu tiên và trở thành cái tên được nhiều người biết tới.

Kim Sae Ron đến với nghệ thuật vì áp lực kiếm tiền nuôi cả gia đình (Ảnh: Getty Images).

Hầu hết các bộ phim mà Kim Sae Ron tham gia đều thuộc đề tài kinh dị máu me quá độ tuổi. Trong những bộ phim này, đạo diễn yêu cầu cô gái nhỏ Kim Sae Ron phải cảm nhận mọi cung bậc cảm xúc. Nhờ diễn xuất từ trong máu, Kim Sae Ron có sự thể hiện xuất sắc và được truyền thông xếp vào nhóm "thiên tài diễn xuất" xứ kim chi.

Bị cuốn vào ngành giải trí từ sớm, Kim Sae Ron cũng gặp những bi kịch giống các ngôi sao nhí. Cô không có tuổi thơ, sống với những áp lực từ truyền thông và người hâm mộ từ khi còn nhỏ.

Kim Sae Ron từng tâm sự, cô phải đóng phim khi đang sốt cao tới 40 độ, làm việc trong thời tiết khắc nghiệt. Không những vậy, Kim Sae Ron còn phải chăm sóc người mẹ bị trầm cảm và 2 cô em gái.

Kim Sae Ron cũng là nạn nhân của bắt nạt tại trường học. Trong chương trình Knowing Bros của đài Jtbc, nữ diễn viên kể, cô bị bạn bè tẩy chay, bắt nạt. Trên tường và sân trường xuất hiện những dòng chữ nguyền rủa, sỉ nhục nữ diễn viên.

Vì là ngôi sao, cô cũng phải chịu những áp lực và kỳ vọng của người hâm mộ. Những bình luận chê bai ngoại hình, diễn xuất từng khiến Kim Sae Ron sợ hãi, bất an.

Kim Sae Ron từng sống với một người mẹ bị bệnh tâm lý và là nạn nhân của bạo lực học đường (Ảnh: Instagram).

Vụ tai nạn giao thông hủy hoại hoàn toàn sự nghiệp

Tháng 5/2022, Kim Sae Ron lái xe trong tình trạng say rượu sau đó đâm vào cây cối bên đường và một máy biến áp khiến 57 cửa hàng gần đó mất điện, làm gián đoạn hoạt động kinh doanh của họ trong gần 5 tiếng. Sự việc xảy ra tại một giao lộ ở khu Gangnam, Seoul (Hàn Quốc) và ngôi sao trẻ bị bắt quả tang khi đang cố trốn khỏi hiện trường.

Truyền thông xứ Hàn tiết lộ nồng độ cồn trong máu của nữ diễn viên vượt 0,2%, mức đủ để thu hồi giấy phép lái xe. Vụ việc khiến nữ diễn viên sinh năm 2000 bị chỉ trích dữ dội, ảnh hưởng đến danh tiếng, sự nghiệp và phải chịu các khoản đền bù lớn.

Sau khi gây tai nạn, Kim Sae Ron đã đến các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi vụ việc để xin lỗi và bồi thường. Cô cũng đăng tải lời xin lỗi trên trang cá nhân: "Tôi đã gây hại cho quá nhiều người. Lẽ ra, tôi phải hành động thận trọng và có trách nhiệm hơn, nhưng tôi đã không làm được như vậy. Tôi thành thật xin lỗi".

Vụ tai nạn giao thông trong tình trạng say rượu vào năm 2022 hủy hoại hoàn toàn sự nghiệp của Kim Sae Ron (Ảnh: Naver).

Kể từ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng hồi tháng 5/2022, Kim Sae Ron ngừng đóng phim, rút khỏi các sự kiện của làng giải trí và công ty quản lý cũng chấm dứt hợp đồng với nữ nghệ sĩ trẻ.

Bê bối gây tai nạn giao thông rồi cố gắng bỏ trốn đã đẩy sự nghiệp của ngôi sao 25 tuổi vào ngõ cụt và đối mặt với tình hình tài chính khó khăn. Toàn bộ thu nhập trong hơn 15 năm làm việc trong làng giải trí được Kim Sae Ron mang ra đền bù hợp đồng cho các đối tác.

Tại phiên tòa năm 2023, luật sư của Kim Sae Ron thừa nhận, cô đã bán gần hết tài sản để trang trải cho các khoản đền bù cho đối tác. Theo truyền thông Hàn Quốc, Kim Sae Ron phải bồi thường 20 triệu won (gần 354 triệu đồng) và bị nhiều đài truyền hình cấm sóng. Cô từng phải đi làm bồi bàn và đổi các công việc khác nhau để mưu sinh.

Cũng trong phiên tòa năm 2023, cô cúi đầu xin lỗi khán giả, bày tỏ thái độ xấu hổ và hối hận. Cô nói: "Tôi thật sự xin lỗi. Tôi rất hối hận về hành động của mình và suy ngẫm về chúng rất nhiều. Tôi đã bỏ rượu và bán chiếc xe của mình. Tôi là trụ cột kinh tế của gia đình và giờ thật khó khăn để có thể kiếm sống qua ngày".

Kim Sae Ron tiều tụy khi hầu tòa vào năm 2023 (Ảnh: Osen).

Tờ Korea Joongang Daily nhận định việc lái xe khi say rượu có thể giết chết sự nghiệp của một nghệ sĩ Hàn Quốc. Ngoài tội phạm bạo lực, lái xe trong tình trạng say rượu cũng được coi là một trong những tội nặng nhất mà một ngôi sao có thể phạm phải tại xứ sở kim chi.

"Lái xe trong tình trạng say xỉn là một tội ác khủng khiếp. Nếu bạn uống rượu và lái xe, chiếc xe trở thành vũ khí trên đường. Có rất nhiều người dân vô tội phải chịu thiệt hại khủng khiếp do người say rượu lái xe. Làm thế nào, những người của công chúng có thể trở lại ngành giải trí và đứng trước ống kính", tờ My Daily Hàn Quốc nhận định.

Trong thời điểm tự kiểm điểm bản thân, nữ diễn viên cũng vướng phải một số lùm xùm như tụ tập vui chơi cùng bạn bè trong lúc chờ xét xử, đăng ảnh gây hiểu lầm với tài tử Kim Soo Hyun… Những hành động bốc đồng của Kim Sae Ron khiến cô dần mất điểm trong mắt công chúng, bị liệt vào danh sách những nghệ sĩ bị cấm sóng.

Trước khi Kim Sae Ron qua đời, một người bạn tiết lộ cô đang lên kế hoạch trở lại giới giải trí bằng một bộ phim ngắn và mở quán cafe.

Trước khi mất, Kim Sae Ron lên kế hoạch trở lại làng giải trí và mở quán cafe (Ảnh: News).

Những cái chết ở tuổi 25 gây ám ảnh làng giải trí xứ Hàn

Tờ tin tức Guardian (Anh) có bài viết phân tích về bi kịch với những ngôi sao Hàn Quốc ra đi khi tuổi đời còn khá trẻ. Theo họ, nền công nghiệp giải trí Hàn Quốc thực sự rất khắc nghiệt và việc chăm sóc sức khỏe tinh thần của giới nghệ sĩ dường như đang bị bỏ quên.

Nghệ sĩ trong nền công nghiệp giải trí Hàn Quốc thường phải ký những hợp đồng với nhiều điều khoản từ khi họ còn ở lứa tuổi thiếu niên, sự nghiệp của các nghệ sĩ này thường gắn chặt với công ty quản lý từ khi họ chưa có gì.

Trong quá trình làm việc, họ không được phép mắc sai lầm về ứng xử, phải đảm bảo luôn được lòng người hâm mộ. Mọi sai lầm, dù là nhỏ nhất, cũng có thể khiến họ phải đánh đổi bằng chính sự nghiệp, tương lai.

Sự kỳ vọng của công chúng, áp lực vì làm việc gần như kiệt sức và sự cô đơn cũng được xem là những yếu tố khiến tinh thần của giới nghệ sĩ Hàn Quốc trở nên mong manh. Trước Kim Sae Ron, một ngôi sao xứ Hàn từng gây chấn động khi ra đi mãi mãi ở tuổi 25. Đó là nữ diễn viên kiêm ca sĩ Sulli.

Kim Sae Ron (trái) và Sulli đều khiến khán giả tiếc nuối khi ra đi ở tuổi 25 (Ảnh: News).

Tháng 10/2019, Sulli tự tử tại nhà riêng trước sự bàng hoàng của công chúng. Trước khi qua đời, Sulli từng đối mặt với những năm tháng cô đơn, bế tắc từ căn bệnh trầm cảm cùng áp lực khi hoạt động trong làng giải trí.

Trước khi mất, Sulli chia sẻ trong một chương trình truyền hình: "Tôi cảm thấy có rất nhiều người mang thành kiến nặng nề với mình. Xin hãy hiểu tôi hơn một chút. Bạn bè khán giả xin hãy yêu quý tôi thêm một chút, các phóng viên xin hãy yêu thương tôi một chút".

Sulli cũng thừa nhận, cô luôn cố gắng che giấu cảm xúc thật, phải giả vờ tỏ ra hạnh phúc để che đậy sự cô đơn của chính mình. "Cuộc sống của tôi cực kỳ trống rỗng, tôi cứ luôn giả vờ hạnh phúc và điều đó khiến tôi cảm thấy như thể mình đang lừa dối mọi người", cô nói.

Sau sự ra đi của Sulli, chính phủ Hàn Quốc từng xem xét ban hành đạo luật Sulli, bắt buộc các tài khoản trên mạng xã hội phải dùng danh tính thật và hạn chế những bình luận ác ý. Với động thái này, chính phủ Hàn Quốc hy vọng những nạn nhân của bạo lực mạng xã hội được bảo vệ và tránh khỏi những bi kịch.