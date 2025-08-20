Hàng nghìn người xếp hàng từ 4h sáng lấy vé concert tại Nhà hát Lớn

Đại nhạc hội "Việt Nam trong tôi" kỷ niệm 80 năm Quốc khánh quy tụ dàn nghệ sĩ trẻ được công chúng yêu thích như SOOBIN, Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc, Anh Tú, Quân A.P, Dương Hoàng Yến, nhóm Chillies...

Chương trình diễn ra ngày 26/8 tại Sân Bắc, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Nhà hát Lớn Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức.

Theo ban tổ chức, vé được phát miễn phí trong 3 ngày 20-22/8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, buổi sáng từ 9h-11h30 và buổi chiều từ 13h-16h30, mỗi ngày 3.000 vé. Mỗi người dân từ 14 tuổi trở lên, mang theo căn cước công dân gốc sẽ được nhận tối đa 2 vé.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, vào sáng 20/8 - ngày đầu phát hành vé - thông tin về đêm nhạc đã tạo nên sức hút lớn, khiến khu vực Nhà hát Lớn Hà Nội đông nghịt người. Nhiều người có mặt từ 4h sáng, thậm chí có khán giả chủ động đến từ đêm hôm trước để giữ chỗ vì lo ngại không còn vé.

Hàng ngàn người kéo về Nhà hát Lớn Hà Nội từ sớm để chờ nhận vé xem đại nhạc hội (Ảnh: Lê Phương Anh).

Khoảng 8h30, dòng người đổ về ngày một đông khiến khu vực trước Nhà hát Lớn ken đặc. Khoảng 9h15, ban tổ chức thông báo dừng phát vé.

Chị Nguyễn Hồng Quế (45 tuổi, ở Long Biên) cho biết, chị có mặt xếp hàng từ 7h30 sáng nhưng do quá đông nên tạm rời đi. Đến 9h quay lại, chị được thông báo vé đã phát hết. Trong khi đó, bên ngoài Nhà hát Lớn Hà Nội, hàng trăm người vẫn chen chúc chờ cơ hội nhận vé. Lực lượng an ninh sau đó đã giải tán đám đông, ổn định tình hình.

Tình cảnh đông nghịt người ở Nhà hát Lớn Hà Nội (Ảnh: Mai Châm).

Một số khán giả đến nơi lúc 6-7h sáng cho biết cảm thấy bất ngờ trước cảnh tượng chật kín, không còn cơ hội tiến vào trong, đành chấp nhận bỏ cuộc ra về. Trong khi đó, những người khác vẫn cố bám trụ vì sợ mất chỗ, dẫn đến cảnh chen chúc kéo dài nhiều giờ.

Bạn Thu Huyền (sinh viên) chia sẻ với phóng viên Dân trí: "Tôi đến đây từ 4h sáng chỉ để có cơ hội xem thần tượng SOOBIN. Dù mệt mỏi vì đông đúc, sau hơn 5 tiếng chờ đợi, tôi may mắn nhận được vé lúc hơn 9h".

Theo ghi nhận của phóng viên, dù ban tổ chức liên tục thông báo đã dừng phát vé, nhiều người vẫn nán lại với hy vọng tìm được cơ hội nhận vé.

Ban tổ chức phát thông báo dừng phát vé (Ảnh: Mai Châm).

Ông Chu Anh Hùng - Phó Giám đốc Nhà hát Lớn Hà Nội - cho biết việc phát vé miễn phí nhằm giúp công chúng tiếp cận các chương trình nghệ thuật đỉnh cao, nâng cao đời sống tinh thần, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp văn hóa và giải trí.

"Chúng tôi kỳ vọng tạo ra bầu không khí gắn kết, nơi nghệ sĩ và khán giả không còn khoảng cách. Tất cả sẽ cùng chung nhịp cảm xúc, để giai điệu và lời ca chạm đến trái tim người nghe, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tình yêu quê hương", ông nhấn mạnh.