"Viết tiếp câu chuyện hòa bình" phiên bản 13 thứ tiếng gây sốt

MV "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" phiên bản 13 thứ tiếng (Video: HANU).

Ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung từng gây bão mạng xã hội qua phần trình diễn của các ca sĩ nổi tiếng như Duyên Quỳnh, Võ Hạ Trâm, Tùng Dương và đạt hơn 6 tỷ lượt nghe trên các nền tảng.

Cơn sốt của ca khúc tiếp tục được lan tỏa qua một phiên bản đặc biệt, được thể hiện bằng 13 thứ tiếng, bao gồm tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Ba Lan, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Đức, tiếng Hàn Quốc, tiếng Nhật, tiếng Nga...

Được biết, dự án nghệ thuật này được lên ý tưởng và thực hiện bởi các giảng viên và sinh viên Trường Đại học Hà Nội.

Chỉ 1 ngày sau khi được đăng tải, MV Viết tiếp câu chuyện hòa bình (13 thứ tiếng) đã thu hút hàng triệu lượt xem.

Hình ảnh trong MV "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" phiên bản 13 thứ tiếng (Ảnh: HANU).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đỗ Quốc Đạt, Trưởng phòng Công tác Sinh viên Trường Đại học Hà Nội, cho hay: “Ý tưởng thực hiện MV này xuất phát từ mong muốn sử dụng ngôn ngữ như một công cụ để lan tỏa khát vọng hòa bình của tuổi trẻ Việt Nam đến với thế giới. Với thế mạnh là ngôi trường đa ngôn ngữ, chúng tôi kết nối mọi nền văn hóa thông qua âm nhạc".

Trước khi thực hiện MV này, nhà trường đã nhận được sự đồng ý của tác giả ca khúc là nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Dự án được ấp ủ và hoàn thiện trong 3 tháng.

Theo ông Đạt, việc thể hiện ca khúc bằng 13 ngôn ngữ là một thử thách lớn.

"Mỗi ngôn ngữ có đặc trưng riêng về ngữ điệu và cách thể hiện cảm xúc. Chúng tôi phải làm việc chặt chẽ với các giảng viên chuyên môn để hiệu đính, lựa chọn cách diễn đạt phù hợp nhất, vừa giữ được tinh thần gốc của ca khúc, vừa tôn trọng bản sắc của từng ngôn ngữ", ông Đạt cho biết.

MV "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" phiên bản 13 thứ tiếng có sự tham gia biểu diễn của các giảng viên, sinh viên, em nhỏ, quân nhân... (Ảnh: HANU).

Anh Lê Đình Tuấn Anh, sinh viên năm thứ 4 Khoa tiếng Hàn, kể về những kỷ niệm khi tham gia dự án: “Tôi đã vượt qua thử thách khi đồng hành cùng dịch giả để chuyển lời tiếng Việt sang tiếng Hàn chỉ trong một tuần, đồng thời phải điều chỉnh sao cho lời dịch khớp với giai điệu gốc.

Tôi đã tự luyện tập mỗi tối, thậm chí luyện thanh với giảng viên và tham khảo người bản ngữ để phát âm tự nhiên nhất".

Ngoài ra, việc lựa chọn địa điểm quay và trang phục cũng là một thử thách lớn, nhằm thể hiện sự giao thoa văn hóa của từng ngôn ngữ, đồng thời phác họa vẻ đẹp của Hà Nội vừa hiện đại vừa cổ kính.

Sau khi ra mắt, ê-kíp thực hiện MV đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực. "Các thầy cô, sinh viên cảm thấy tự hào và xúc động vì công sức chung đã được lan tỏa. Các đối tác và bạn bè quốc tế cũng rất bất ngờ và thích thú khi thấy ca khúc được thể hiện bằng chính ngôn ngữ của họ", ông Đạt nói.

"Viết tiếp câu chuyện hòa bình" phiên bản 13 thứ tiếng hút 1,4 triệu lượt xem khi được chia sẻ trên Facebook (Video: Facebook).

Thông qua MV này, ê-kíp thực hiện mong muốn gửi gắm tới cộng đồng thông điệp: "Ngôn ngữ là cây cầu, hòa bình là đích đến. Điều này không chỉ khẳng định Việt Nam là một đất nước yêu chuộng hòa bình, ổn định và thịnh vượng, mà còn mở rộng vòng tay kết nối bạn bè quốc tế bằng sự thấu hiểu và sẻ chia".

Bình luận về phiên bản Viết tiếp câu chuyện hòa bình 13 thứ tiếng, bạn Ngân Thủy viết: "Bài hát thậm chí còn được nâng tầm cao hơn nữa khi được chuyển ngữ, đặc biệt khi đặt trong bối cảnh hợp tác và liên kết quốc tế, giao lưu với nhiều nền văn hóa khác nhau. Cảm ơn các bạn sinh viên, các thầy cô và nhà trường vì một dự án thật sự ý nghĩa, truyền tải đúng tinh thần của ca khúc "cùng tôi viết tiếp câu chuyện hòa bình"".

Bạn Trần Lê Hằng nhận xét: "Chuyển thể ngôn ngữ đã là khó rồi, chuyển thể bài hát khó gấp vạn lần. Giọng hát của các thầy cô và sinh viên cũng rất chất lượng. MV khiến mình cảm thấy vô cùng tự hào".