Quách Ngọc Ngoan sau biến cố vỡ nợ 20 tỷ đồng, giờ ra sao?

Gây chú ý khi tái xuất phim trường

Gần đây, Quách Ngọc Ngoan gây chú ý khi trở lại nghệ thuật sau thời gian im ắng.

Tại buổi khai máy phim Tết Báu vật trời cho hôm 12/8, Quách Ngọc Ngoan xuất hiện bên cạnh đạo diễn Lê Thanh Sơn, NSND Kim Xuân, Tuấn Trần... Đây là bộ phim Tết đầu tiên trong sự nghiệp của Quách Ngọc Ngoan, cũng là tác phẩm điện ảnh đánh dấu sự trở lại của anh sau thời gian im ắng vì biến cố đời tư.

Hình ảnh Quách Ngọc Ngoan xuất hiện bên Tuấn Trần gây chú ý (Ảnh: Chụp màn hình).

Trên phim trường, Quách Ngọc Ngoan mặc áo trắng, tóc cắt gọn. Nhiều khán giả nhận xét nam diễn viên gầy hơn, thần thái có phần già dặn so với vẻ lãng tử quen thuộc trước đây.

Quách Ngọc Ngoan chia sẻ, anh hào hứng xen lẫn hồi hộp khi nhận vai diễn trong bộ phim Tết này. Trước đây, anh chưa từng đóng những nhân vật có tính cách hài hước, nên lần này, anh mong vai diễn của mình sẽ mang đến sự thú vị, mới mẻ cho khán giả.

Quách Ngọc Ngoan tại buổi cúng khai máy phim "Thiên đường máu" (Ảnh: Chụp màn hình).

Thời gian qua, Quách Ngọc Ngoan quay cùng lúc 2 bộ phim. Bên cạnh phim của đạo diễn Lê Thanh Sơn, nam diễn viên còn đóng phim Thiên đường máu - một tác phẩm về nạn lừa bán người qua biên giới của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường.

Tại buổi cúng khai máy phim Thiên đường máu hôm 14/8, Quách Ngọc Ngoan xuất hiện bên các diễn viên Hoài Lâm, Quang Tuấn, Hoàng Trinh, NSƯT Hạnh Thúy... Ê-kíp phim chưa hé lộ về vai diễn của Quách Ngọc Ngoan, song nhiều khán giả dự đoán anh có thể đóng tuyến phản diện.

Gần đây, Quách Ngọc Ngoan cũng có mặt ở buổi thử vai phim Trại buôn người vì muốn thử sức trong nhiều vai diễn khác nhau. Dân mạng cho rằng nam diễn viên đang tích cực trở lại. Ngoài ra, các nhà sản xuất, đạo diễn cũng không còn e dè khi mời Quách Ngọc Ngoan hợp tác.

Các video về Quách Ngọc Ngoan hút hàng trăm ngàn lượt xem và nhiều bình luận (Ảnh: Chụp màn hình).

Từ khóa "Quách Ngọc Ngoan" cũng đang được tìm kiếm nhiều trên TikTok. Các video về nam diễn viên Người bất tử thu hút từ 400.000 đến 700.000 lượt xem, nhận hàng ngàn bình luận.

Nhiều khán giả động viên anh trở lại màn ảnh sau biến cố vỡ nợ. Một số dân mạng nói Quách Ngọc Ngoan có vẻ ngoài chững chạc trước tuổi, số khác khen anh vẫn phong độ ở tuổi 39.

Từng gặp biến cố vỡ nợ, sống kín tiếng

Hồi tháng 4/2023, thông tin Quách Ngọc Ngoan thua lỗ 20 tỷ đồng gây xôn xao mạng xã hội. Thời điểm đó, phía nam diễn viên xác nhận với phóng viên Dân trí, anh phải gồng gánh số nợ lớn nhưng không có khả năng chi trả.

Sau đó, nam diễn viên sống kín tiếng, vắng bóng làng giải trí suốt hơn 1 năm. Anh cũng không cập nhật trang cá nhân 2 năm qua.

Hè năm ngoái, Quách Ngọc Ngoan đóng phim chiếu mạng nhưng không có nhiều hoạt động giao lưu, xuất hiện công khai trước khán giả.

Quách Ngọc Ngoan trong một bộ phim chiếu mạng phát sóng hồi năm 2024 (Ảnh: Galaxy).

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông hồi tháng 4/2024, Quách Ngọc Ngoan hiếm hoi trải lòng về cuộc sống.

Nam diễn viên cho biết, anh khá chật vật kinh tế sau khi vỡ nợ. Anh xin chủ nợ cho cơ hội làm việc kiếm tiền trả nợ và hứa hoàn trả các khoản vay. Thu nhập anh thời gian đó chủ yếu đến từ các công việc tay chân, đủ để trang trải sinh hoạt thường ngày.

Đứng dậy từ thất bại kinh doanh, Quách Ngọc Ngoan học cách đối diện với những lời bàn tán, cảm giác mặc cảm khi bước ra đường. Anh cũng dằn vặt vì thấy có lỗi, không làm tròn trách nhiệm của một người cha với các con.

Quách Ngọc Ngoan cho biết, những lời động viên từ gia đình, bạn bè là động lực lớn cho anh cố gắng. Khi rảnh rỗi, anh tập gym, hoạt động thể thao để được tiếp thêm năng lượng tích cực.

Trong thời gian vắng bóng, nam diễn viên chạnh lòng khi nhìn các đồng nghiệp hoạt động sôi nổi. Anh thừa nhận, một số nhà sản xuất, đơn vị tổ chức có phần e dè khi mời anh làm việc. Diễn viên luôn mong được trở lại hoạt động nghệ thuật, bù đắp cho gia đình và những khán giả mến mộ.