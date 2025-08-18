Lý Liên Kiệt nhập viện

Theo nguồn tin từ Hồng Tinh Tân Văn, ngày 17/8, Lý Liên Kiệt cập nhật mạng xã hội với hình ảnh bản thân nằm trên giường bệnh kèm dòng chú thích: "Gần đây trải qua một thử thách chẳng ngờ".

Bài đăng này ngay lập tức thu hút sự chú ý của người hâm mộ và nhanh chóng leo lên top tìm kiếm trên mạng xã hội Trung Quốc, làm dấy lên nhiều đồn đoán về tình hình sức khỏe của ông.

Hình ảnh Lý Liên Kiệt nằm viện (Ảnh: 163).

Trước những lo ngại của công chúng, một người bạn thân của Lý Liên Kiệt có biệt danh "Giáp Tử ca" đã lên tiếng trấn an.

Trong phần bình luận dưới bài đăng của Lý Liên Kiệt, người này chia sẻ ảnh chụp màn hình đoạn tin nhắn giữa hai người và khẳng định: "Anh ấy không sao, mọi người hãy yên tâm. Anh ấy để tôi báo bình an cho mọi người".

"Giáp Tử ca" còn cho biết thêm: "Hiện tại, anh ấy ăn được, uống được, việc điều trị rất thuận lợi, sẽ sớm gặp lại mọi người".

Lời chia sẻ của bạn thân nam diễn viên đã phần nào giúp xoa dịu nỗi lo lắng của người hâm mộ.

Trước đó, vào tháng 7, Lý Liên Kiệt từng trả lời phỏng vấn về tình trạng sức khỏe của mình: "Bệnh tình của tôi, tôi không hề giấu. Đúng vậy, tôi mắc bệnh cường giáp".

Bộ phim gần nhất Lý Liên Kiệt góp mặt là Phiêu Nhân: Phong khởi đại mạc (năm 2025). Đây là tác phẩm đánh dấu màn tái xuất của ông ở dòng phim võ hiệp sau 15 năm vắng bóng. Trước đó là phim Hoa Mộc Lan (năm 2010), đóng cùng Lưu Diệc Phi.

Vào tháng 4 vừa rồi, Lý Liên Kiệt gây chú ý khi xuất hiện tại Trung tâm Triển lãm Cổ vật Quốc tế Bắc Kinh (Trung Quốc). Nhiều người nhận xét tài tử thay đổi ngoại hình chóng mặt, già nua khó nhận ra.

Lý Liên Kiệt rời xa các hoạt động của làng giải trí từ khi có tin đồn ông gặp vấn đề sức khỏe. Từ năm 2020, ông không còn xuất hiện trước truyền thông. Trên trang cá nhân, ngôi sao nổi tiếng không thường xuyên cập nhật hình ảnh.

Lý Liên Kiệt là ngôi sao điện ảnh võ thuật nổi tiếng toàn thế giới (Ảnh: Sina).

Nói về những tin đồn trên mạng xã hội, ngôi sao võ thuật phản hồi: "Mỗi người đều muốn tăng lượng truy cập. Dù là tin thật hay tin giả, họ cứ chia sẻ trước đã. Vậy nên, nếu tên của bạn dù còn sống hay đã mất, mà có thể giúp người khác tăng lượng truy cập, thì cứ để nó xảy ra đi, coi như là có ích cho người khác".

Theo Hiệp hội Tuyến giáp Hoa Kỳ, bệnh cường giáp, hay còn gọi là Basedow hoặc bệnh Graves, là một rối loạn nội tiết xảy ra khi tuyến giáp sản xuất quá nhiều hormone. Các hormone này đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa quá trình trao đổi chất của cơ thể.

Khi hormone tuyến giáp tăng cao, toàn bộ các chức năng trong cơ thể sẽ bị đẩy nhanh. Tình trạng này có thể gây ra nhiều triệu chứng khó chịu và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe nếu không được điều trị kịp thời.

Nguyên nhân chính của bệnh cường giáp là sự rối loạn của hệ miễn dịch. Hệ miễn dịch thay vì bảo vệ cơ thể, lại sản xuất ra các kháng thể tấn công và kích thích tuyến giáp hoạt động quá mức.

Bệnh cường giáp có thể được điều trị hiệu quả bằng thuốc, xạ trị hoặc phẫu thuật, tùy thuộc vào mức độ nặng nhẹ và tình trạng của bệnh nhân. Việc phát hiện sớm và tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ là rất quan trọng để tránh các biến chứng nguy hiểm như suy tim, loãng xương hoặc cơn bão giáp (một biến chứng cấp tính đe dọa tính mạng).

Để phòng ngừa, cần có chế độ ăn uống và sinh hoạt hợp lý. Tuy nhiên, vì nguyên nhân chủ yếu là rối loạn miễn dịch, nên việc phòng ngừa hoàn toàn là rất khó.