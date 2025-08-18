Ngô Thanh Vân mất ngủ, bật khóc khi chăm con đầu lòng ở tuổi 46

Sau khi sinh con đầu lòng, Ngô Thanh Vân thường xuyên chia sẻ về cuộc sống "mẹ bỉm" đến công chúng. "Đả nữ" cho biết, cuộc sống vợ chồng cô thay đổi hoàn toàn, nhưng cả hai đều hạnh phúc với hành trình đặc biệt này.

Nữ diễn viên kể, trước đây mỗi tối vẫn có thời gian chăm sóc da đầy đủ, còn giờ đôi khi cả việc rửa mặt cũng không kịp.

"Ngày xưa, hai vợ chồng ôm nhau ngủ. Giờ có con ở giữa, người bên này áo xộc xệch, người bên kia thì tóc dựng. Nửa đêm tiếng khóc vang lên, một người lo bình sữa, một người mắt nhắm mắt mở thay tã", cô dí dỏm chia sẻ.

Ngô Thanh Vân chăm con ngủ, tiết lộ bị thiếu ngủ trong những ngày đầu làm mẹ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ngô Thanh Vân cho biết, chỉ hai tuần sau sinh, cô đã trải qua nhiều thay đổi lớn. Mong muốn nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ khiến cô từng căng thẳng, lo sợ không đủ sữa cho con.

Cảm giác đau đớn trong những lần cho con ti sữa đầu tiên khiến cô không ít lần bật khóc. Nhờ sự hỗ trợ của chuyên gia y tế, nữ diễn viên dần vượt qua giai đoạn khó khăn và có thể hút, trữ sữa cho con.

"Có đôi lần mẹ đã suy sụp và khóc vì đau và vì thấy sao khó quá. Nhiều đêm mẹ thức trắng ôm con, sợ sữa mẹ không về kịp cho con", Ngô Thanh Vân tâm sự.

Nữ diễn viên mong muốn nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Cô thừa nhận những ngày đầu chăm con khiến bản thân thiếu ngủ, mắt thâm quầng, lúc nào cũng ở trạng thái mệt mỏi. Tuy nhiên, cô hạnh phúc khi thấy con ngon giấc trong vòng tay mẹ.

"Nay con được 2 tuần rồi mà trộm vía con lớn nhanh quá. Giờ mẹ hút sữa trữ cho con được rồi. Cứ từ từ thôi con nhé. Chỉ sợ chớp mắt con đã quá lớn khôn, không còn bé tí ôm ấp đòi sữa mẹ nữa", nữ diễn viên tâm sự.

Huy Trần thiếu ngủ khi chăm con (Ảnh: Facebook nhân vật).

Không chỉ Ngô Thanh Vân, Huy Trần cũng đối diện nhiều thử thách khi lần đầu làm bố. Nam người mẫu trải qua những đêm mất ngủ, để lộ dáng vẻ phờ phạc. Trong clip được vợ chia sẻ, Huy Trần cẩn thận từng động tác khi bế con, rón rén dỗ con ngủ, nhưng gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi.

Tuy vậy, Ngô Thanh Vân khẳng định: "Dù gì thì ba Huy chăm con là số 1. Nhờ vậy mà mẹ cũng phục hồi nhanh".

Huy Trần cũng hài hước chia sẻ về hành trình làm bố: "Mất ngủ, có hơi mệt, hơi xấu, nhưng tim thì đầy ắp yêu thương, lại còn sụt được mấy ký nữa chứ".