"Người Sói" Hugh Jackman tình tứ với cô bạn thân lâu năm

Theo nguồn tin từ tạp chí People (Mỹ), nam diễn viên Hugh Jackman và nữ diễn viên Sutton Foster đang rất hạnh phúc và nỗ lực xây dựng nền tảng cho mối quan hệ của họ.

Cặp đôi được cho là đã hẹn hò được 7 tháng, sau khi lần đầu tiên công khai xuất hiện cùng nhau vào tháng 1 vừa qua.

Hugh Jackman và Sutton Foster nắm tay nhau đi dạo trên phố (Ảnh: The Image Direct).

Mối quan hệ của cặp đôi bắt đầu nảy nở sau khi cả hai đều trải qua những cuộc ly hôn trước đó. Hugh Jackman, 56 tuổi, đã ly thân với vợ cũ Deborra-lee Furness vào tháng 9/2023 sau 27 năm chung sống.

Trong khi đó, Sutton Foster, 50 tuổi, cũng đã đệ đơn ly hôn với chồng cũ, Ted Griffin, vào tháng 10/2024.

Mặc dù có lịch trình bận rộn, cặp đôi vẫn dành thời gian cho nhau. Vào tháng 5 vừa qua, họ được bắt gặp tay trong tay đi dạo trên đường phố New York City.

Gần đây nhất, một nguồn tin tiết lộ họ đã cùng nhau đến một khu nghỉ dưỡng ở Lenox, Massachusetts. Tại đây, Hugh Jackman cũng đã có mặt để ủng hộ buổi biểu diễn đặc biệt của Sutton Foster tại Tanglewood Music Center, cho thấy sự quan tâm và ủng hộ lẫn nhau của cặp đôi này

Hugh Jackman và Sutton Foster quen biết nhau từ những năm 2000, khi cả hai đều đang gầy dựng sự nghiệp tại sân khấu Broadway.

Sau nhiều năm làm bạn, họ cuối cùng đã có cơ hội hợp tác chung trong vở nhạc kịch The Music Man.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, phải đến năm 2022 họ mới có thể cùng nhau biểu diễn trên sân khấu.

Năm 2022, Sutton Foster từng chia sẻ với People rằng tình bạn với Hugh Jackman là điều tuyệt vời nhất mà cô có được sau vở diễn.

"Chúng tôi thường đùa rằng sau tuổi 40, rất khó để kết bạn mới. Anh ấy là một người tuyệt vời, rất tốt bụng, tài năng và vô cùng hào phóng", cô nói.

Về phía Hugh Jackman, anh cũng thừa nhận trên chương trình Late night with Seth Meyers rằng ban đầu anh cảm thấy khá e dè khi làm việc với một ngôi sao kỳ cựu như Sutton Foster. "Tôi đã xem tất cả những buổi biểu diễn của cô ấy và cảm thấy thật sự tuyệt vời," anh nói.

Mối quan hệ của Hugh Jackman và Sutton Foster là minh chứng cho thấy một tình bạn bền vững có thể trở thành tình yêu lãng mạn.

Hugh Jackman và Sutton Foster tình tứ bên nhau (Ảnh: Film Magic).

Tuy nhiên, khi Hugh Jackman và Sutton Foster công khai hẹn hò vào tháng 1/2025, một số nguồn tin và khán giả đã bày tỏ sự hoài nghi về việc liệu mối quan hệ của họ có bắt đầu từ trước đó hay không.

Theo một số trang tin giải trí, có những suy đoán rằng mối tình của họ đã nảy nở từ khi cả hai còn diễn chung trong vở nhạc kịch The music man (2022-2023).

Thậm chí, một nguồn tin giấu tên được trích dẫn trên The Times of India cho rằng một số người trong giới kịch Broadway đã biết về mối quan hệ này, gọi đó là "bí mật được giữ kín ở Broadway".

Tin đồn càng được củng cố khi vào tháng 11/2024, một số người hâm mộ phát hiện ra rằng vợ cũ của Hugh Jackman là bà Deborra-lee Furness đã nhấn "thích" một bài đăng trên Instagram của một blogger chuyên đưa tin về người nổi tiếng.

Bài đăng này ám chỉ rằng Hugh Jackman đã lén lút sau lưng vợ mình để hẹn hò với người tình và rằng mối quan hệ của họ giờ đây đã được công khai. Hành động này của bà Furness đã làm dấy lên làn sóng suy đoán rằng bà đã bị lừa dối và phát hiện ra mối quan hệ này muộn hơn mọi người.

Tuy nhiên, đây đều là những thông tin chưa được các bên xác nhận chính thức. Trong các cuộc phỏng vấn, Hugh Jackman và Sutton Foster chỉ chia sẻ về tình bạn gắn bó từ lâu và sự ủng hộ dành cho nhau, nhưng chưa bao giờ lên tiếng trực tiếp về những đồn đoán này.

Dù vậy, đối với một bộ phận công chúng, sự gần gũi của cặp đôi trong vở nhạc kịch cộng với thời gian công bố mối quan hệ đã là đủ để họ đặt ra câu hỏi về sự trung thực trong chuyện tình cảm.