Vé miễn phí xem concert "Việt Nam trong tôi" được bán lại giá 1 triệu đồng

Concert Việt Nam trong tôi sẽ diễn ra vào ngày 26/8 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Nhà hát Lớn Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức.

Theo Ban tổ chức, vé được phát miễn phí trong 3 ngày 20-22/8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, buổi sáng từ 9h-11h30 và buổi chiều từ 13h-16h30, mỗi ngày 3.000 vé. Mỗi người dân từ 14 tuổi trở lên, mang theo căn cước công dân gốc sẽ được nhận tối đa 2 vé.

Trưa 20/8, người dân đội nắng xếp hàng chờ đợi dù Ban tổ chức concert "Việt Nam trong tôi" đã dừng phát vé miễn phí (Video: Mai Châm).

Biết được thông tin này, hàng nghìn người dân không quản ngại đường xá xa xôi đã xếp hàng trước cổng Nhà hát Lớn từ sáng sớm tinh mơ ngày 20/8 với hy vọng sẽ được nhận vé miễn phí.

Tuy nhiên, do số lượng người có mong muốn nhận vé miễn phí quá đông, lượng vé phát ra đã "hết veo" chỉ trong một thời gian ngắn được phát ra.

Ngay khi Ban tổ chức phát loa thông báo dừng phát vé, trên nhiều hội nhóm mạng xã hội đã xuất hiện tình trạng rao bán lại vé miễn phí với giá cao.

Phóng viên Dân trí liên hệ với một tài khoản tên H.Đ. trong nhóm mua bán, trao đổi vé nhạc hội, người này cho biết đang sở hữu cặp vé khu vực Độc Lập 1 - sát sân khấu concert Việt Nam trong tôi.

“Có người đang trả mình 2 triệu đồng/cặp rồi. Nếu bạn trả được giá cao hơn thì mình bán. Còn nếu bạn mua 2 cặp vé giá 4 triệu thì mình sẽ giữ lại bán cho bạn”, H.Đ. cho biết.

Như vậy, một chiếc vé miễn phí đang được rao bán với giá 1 triệu đồng/chiếc và còn đang được thổi lên cao hơn.

Vé miễn phí được rao bán lại trên các hội nhóm, dao động từ 350 nghìn đồng/vé đến 1 triệu đồng/vé (Ảnh: Lê Phương Anh).

Tuy nhiên, trên các hội nhóm cũng có những người khác rao bán vé mời với mức giá “mềm” hơn. Một tài khoản có tên L.T.A. cho biết: “Mình đang bán vé với giá 350.000 đồng/chiếc, nếu bạn mua cả cặp thì sẽ giảm còn 300.000 đồng/chiếc. Nhưng hiện đang có nhiều người hỏi nên bạn cần chốt nhanh”.

Một người bán khác có tài khoản là V.T.T.M. rao bán vé với giá nhỉnh hơn, 550.000 đồng/chiếc. Người này nói rằng, nếu mua 2 vé thì được giảm còn 1 triệu đồng một cặp.

V.T.T.M. muốn khách muốn mua phải chuyển khoản trước và cung cấp địa chỉ, sau đó vé sẽ được gửi đến tận nhà. Khi được hỏi về việc có gì cam kết không, người bán không đưa ra bảo đảm rõ ràng, khiến người mua phải cân nhắc.

Sáng 20/8, trước cổng Nhà hát Lớn, hàng nghìn người tập trung để được nhận vé miễn phí xem concert "Việt Nam trong tôi" (Ảnh: Mai Châm).

Đại diện Ban tổ chức concert Việt Nam trong tôi, Phó Giám đốc Nhà hát Lớn Hà Nội, ông Chu Anh Hùng cho biết, việc phát vé miễn phí nhằm tạo cơ hội để công chúng được thưởng thức những chương trình nghệ thuật chất lượng cao, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp văn hóa - giải trí.

“Chúng tôi mong muốn bất cứ ai, dù ở độ tuổi hay hoàn cảnh nào, cũng có thể đến với concert, lắng nghe những ca khúc ca ngợi đất nước và con người Việt Nam.

Thông qua hình thức phát vé miễn phí, chúng tôi kỳ vọng mang đến một bầu không khí sẻ chia và gắn kết - nơi không còn ranh giới giữa nghệ sĩ và khán giả, giữa sân khấu và công chúng. Những giai điệu và lời ca sẽ chạm đến trái tim người nghe, khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương”, ông Hùng chia sẻ.

Theo ông, Việt Nam trong tôi không đơn thuần là một buổi hòa nhạc mà là món quà tinh thần gửi tặng đến đông đảo công chúng. Ban tổ chức hy vọng mỗi khán giả sau khi rời khán phòng đều giữ lại cho mình một xúc cảm đẹp, một nụ cười và thêm niềm tin vào những giá trị nhân văn đang hiện hữu trong cuộc sống.

Ban tổ chức nhấn mạnh, vé được phát hoàn toàn miễn phí và tuyệt đối không được mua bán, sang nhượng dưới bất kỳ hình thức nào. Trường hợp phát hiện vi phạm, Ban tổ chức có quyền từ chối cấp vé. Vé sẽ không được cấp lại nếu bị mất hoặc hư hỏng.

Ban tổ chức concert "Việt Nam trong tôi" tạm dừng phát vé miễn phí trong buổi sáng 20/8 vì lý do an ninh (Ảnh: Mai Châm).

Từ sáng sớm 20/8, hàng trăm người đã đổ về khu vực Nhà hát Lớn Hà Nội để chờ phát vé đêm nhạc kỷ niệm Quốc khánh 2/9. Trong số đó, chị Huyền Linh và chị Trang có mặt từ 5h sáng với hy vọng được cầm trên tay tấm vé tham dự sự kiện.

“Chúng em biết thông tin phát vé trên mạng xã hội, muốn tham gia để thể hiện tinh thần yêu nước và hòa mình vào không khí lễ hội. Tưởng rằng đi sớm sẽ có lợi thế, nhưng khi đến nơi thì dòng người đã đông đúc, tràn xuống cả lòng đường. Xe cộ đỗ lộn xộn gây tắc nghẽn”, chị Huyền Linh chia sẻ.

Hai cô gái kiên nhẫn đứng xếp hàng suốt từ 5h đến 9h sáng, nhưng vẫn không có cơ hội nhận vé. Trước câu hỏi liệu có quay lại nếu buổi chiều tiếp tục phát vé miễn phí, cả hai đều lắc đầu.

“Chắc bọn em sẽ không quay lại nữa. Nếu tình hình không cải thiện, thì vẫn có nhiều cách khác để thể hiện lòng yêu nước, không nhất thiết phải chen lấn để có một tấm vé”, chị Linh bày tỏ.

Chị Tạ Thị Dự (bên trái) từ Sóc Sơn về trung tâm TP Hà Nội với mong muốn nhận được vé miễn phí xem concert "Việt Nam trong tôi" (Ảnh: Lê Phương Anh).

Không chỉ những bạn trẻ ở gần trung tâm Hà Nội, nhiều người ở xa cũng đổ về với hy vọng được tham gia đêm nhạc. Chị Tạ Thị Dự, quê Sóc Sơn, kể rằng chị đã vượt quãng đường 35km từ sáng sớm để đến Nhà hát Lớn.

“Thông báo ghi rõ 9h mới phát vé, nhưng chỉ khoảng 9h15' đã có thông tin là hết vé. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra”, chị Dự tiếc nuối.

Không lấy được vé, chị Dự đành thay đổi kế hoạch, rẽ sang khu phố cổ Hà Nội để đi chơi. “Tôi nghe nói có thể chiều 13h sẽ phát tiếp nhưng cũng chẳng dám chắc là xếp hàng có thể có vé. Thôi thì coi như một chuyến đi dạo Thủ đô, còn đêm nhạc thì đành bỏ lỡ vậy”, chị nói thêm.

Vé xem concert "Việt Nam trong tôi" (Ảnh: Tú Uyên).

Vào giữa trưa 20/8, ở khu vực bên trong cổng Nhà hát Lớn vẫn còn rất nhiều người dân đang xếp hàng chờ đợi cơ hội nhận vé miễn phí vào buổi chiều.

Trong số những người này, chị Anh Thư, 20 tuổi, quê ở Đông Anh cho hay, chị cùng với nhóm bạn đi từ nhà vào khoảng 6h, chờ đợi trước điểm phát vé từ 7h đến 9h nhưng nhận được thông báo của Ban tổ chức là dừng phát vé chỉ ít phút sau giờ thông báo chính thức.

Cũng giống như chị Anh Thư, chị Nguyễn Tú Uyên, 20 tuổi, cũng chờ đợi rất lâu nhưng không nhận được vé miễn phí. Chị Uyên cảm thấy khá buồn và không biết liệu rằng buổi xếp hàng nhận vé miễn phí kế tiếp chị có cơ hội hay không.