Con gái 9 tuổi của Phương Vy: Sở hữu vẻ đẹp lai được ví "hoa hậu tương lai"

Bé Ailani (9 tuổi) - con gái ca sĩ Phương Vy và ông xã người Mỹ Sean Trace - gần đây trở thành tâm điểm chú ý khi lần đầu xuất hiện trên sàn diễn thời trang trong chương trình Destination Runway Fashion Week do siêu mẫu Xuân Lan tổ chức tại TPHCM.

Với bước đi tự tin, gương mặt lai Tây, Ailani nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn.

Cô bé nắm tay, tương tác tự nhiên với mẹ trên sàn catwalk, khiến khán giả thích thú. Hình ảnh Ailani lập tức được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhiều người khen cô bé "xinh như hoa hậu".

Lần đầu được sải bước trên sàn diễn, Ailani bộc bạch: "Em cảm thấy rất hào hứng, có chút hồi hộp và lo lắng, nhưng trong lòng vẫn rất vui. Tuy đôi lúc mắc cỡ và run, nhưng em luôn nhớ lời cô giáo dặn phải bình tĩnh và tự tin tạo dáng".

Siêu mẫu Xuân Lan nhận xét Ailani tiếp thu nhanh, dù mới làm quen với catwalk. Cô dành lời khen ngợi cho gương mặt sáng sân khấu và gọi con gái Phương Vy là "hoa hậu tương lai", đồng thời bày tỏ hy vọng bé sẽ tiếp tục tỏa sáng nếu theo đuổi nghệ thuật.

Trước sự quan tâm đặc biệt từ khán giả dành cho con gái, Phương Vy xúc động: "Trong muôn vàn điều mẹ có thể chở che, điều quý giá nhất vẫn là giữ cho con nét hồn nhiên, trong veo và niềm yêu đời".

Phía sau ánh đèn sân khấu, Ailani là cô bé hoạt bát, có năng khiếu nghệ thuật. Em yêu thích hội họa, thể thao và cả đàn hát. Vợ chồng Phương Vy tạo điều kiện để con thử sức nhiều bộ môn, từ võ thuật đến bắn cung, vừa rèn luyện sức khỏe vừa nuôi dưỡng tính kỷ luật.

Ngoài ra, Ailani còn được bố lập kênh riêng để chia sẻ những video trò chuyện khoa học. Cô bé thể hiện sự tò mò, ham học hỏi và khả năng giao tiếp linh hoạt bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt.

Trong một bộ ảnh, Ailani hóa thân thành nàng tiên cá, gây xao xuyến bởi vẻ đẹp ngọt ngào, trong trẻo. Theo Phương Vy, so với bạn bè cùng lớp, con gái của cô có chiều cao vượt trội.

Trong mắt mẹ, Ailani là cô bé hiếu thảo, sống tình cảm. Khi Phương Vy bị bệnh, con gái đã lo lắng, chăm sóc cho mẹ. Có lần, Ailani khiến mẹ xúc động khi bày tỏ: "Ngày nào ở bên mẹ là ngày hạnh phúc nhất đời con".

Với Phương Vy, sự đồng hành của chồng và tình yêu trong trẻo của con gái chính là điều may mắn lớn nhất trong 10 năm qua.

Phương Vy (SN 1987) đăng quang Vietnam Idol mùa đầu tiên (2007). Sau cuộc thi, cô đầu quân về công ty của nhạc sĩ Đức Trí và nhanh chóng tạo dấu ấn trên thị trường nhạc Việt với nhiều ca khúc như Lúc mới yêu, Có đôi lần, Giận anh… Trải qua hơn 16 năm hoạt động, Phương Vy giữ được hình ảnh một giọng ca nội lực, giàu cảm xúc. Năm 2015, Phương Vy kết hôn với chồng ngoại quốc Sean Trace. Đến năm 2023, Phương Vy một lần nữa gây chú ý khi tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió.

