Hà Anh Tuấn hát về lá cờ Tổ quốc, chạm đến trái tim khán giả

Nhà sản xuất âm nhạc DTAP vừa giới thiệu dự án Made in Vietnam gồm 16 ca khúc, tái hiện những lát cắt từ văn hóa, lịch sử, con người, thắng cảnh đến những khoảnh khắc đời thường trong tinh thần của người Việt.

Trong đó, ca khúc Nhà tôi có treo một lá cờ đánh dấu lần hợp tác đầu tiên giữa Hà Anh Tuấn và DTAP. Tác phẩm mang đậm tinh thần dân tộc, được phát hành đúng dịp cao điểm chuẩn bị cho kỷ niệm Quốc khánh 2/9.

Hà Anh Tuấn bắt tay cùng DTAP với ca khúc "Nhà tôi có treo một lá cờ" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bài hát không chỉ tôn vinh tình yêu với quốc kỳ Việt Nam mà còn là lời tri ân các thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập, tự do. Đồng thời, ca khúc gửi gắm thông điệp về niềm tự hào và trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong hành trình xây dựng đất nước.

Hà Anh Tuấn bày tỏ: "Âm nhạc kỳ diệu ở chỗ tạo nên một vòng tay lớn chính từ sự rung động tự nhiên của nguồn cội và dòng máu đồng bào. Và hơn hết là sự biết ơn. Thật hạnh phúc khi được trở thành một phần của tác phẩm này".

DTAP cũng bày tỏ sự vinh dự khi có sự đồng hành của anh Hà Anh Tuấn trong dự án. "Có một sợi dây vô hình gắn kết hàng triệu trái tim Việt Nam, đó chính là tình yêu và niềm tự hào dành cho lá cờ Tổ quốc. Mỗi chúng ta, dù ở bất cứ nơi đâu, đều là một "ngọn cờ" mang theo những câu chuyện, những ký ức và cả những ước mơ lớn lao", nhóm chia sẻ.

Ngay sau khi ra mắt, ca khúc nhanh chóng chạm đến trái tim nhiều khán giả, đặc biệt là những người Việt xa quê. Họ cho biết ca từ "Nơi đâu tôi cũng bên mình lá cờ" gợi lên niềm đồng cảm sâu sắc.

Khán giả để lại những bình luận xúc động: "Cảm ơn một MV ý nghĩa và lay động. Tổ quốc mãi trong tim"; "Tôi sống ở nước ngoài nhưng luôn mang theo lá cờ bên mình, sắc cờ Tổ quốc trong tôi sẽ vĩnh viễn không thay đổi"...

Những khoảnh khắc xúc động trong MV (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

MV Nhà tôi có treo một lá cờ do đạo diễn Kawaii Tuấn Anh thực hiện, ghi hình thực tế trong dịp đại lễ 30/4 vừa qua. Bên cạnh những thước phim về lễ diễu binh, MV còn tập hợp hàng trăm cảnh quay do khán giả trên khắp mọi miền gửi về, tái hiện không khí rợp cờ đỏ sao vàng từ con phố, ngôi làng, công trình cho đến sân vận động.

Sau chương trình V-Concert tại Hà Nội ngày 9/8, Hà Anh Tuấn dành thời gian nghỉ ngơi trước khi bước vào luyện tập cho concert Sketch A Rose diễn ra ngày 18/10 tại Nhà hát Dolby Theatre (Mỹ) - đêm diễn thứ 6 trong chuỗi dự án âm nhạc cùng tên kéo dài gần 2 năm qua của anh.