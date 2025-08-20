Chiều 20/8 tại Hà Nội, báo Nhân dân công bố Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2025 mùa thứ 3 với chủ đề Kiên trì phụng sự.

Giải thưởng do báo Nhân dân chỉ đạo tổ chức, nhằm tôn vinh các cá nhân, tổ chức có đóng góp tích cực cho xã hội thông qua sáng kiến và dự án cộng đồng bền vững.

Ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - phát biểu tại lễ khai mạc (Ảnh: Ban tổ chức).

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức - cho biết: “Để một sáng kiến có thể nuôi dưỡng lâu dài và giúp đỡ cộng đồng trên quy mô lớn, cần hội tụ rất nhiều yếu tố.

Sáng kiến ấy không chỉ xuất phát từ trái tim hay một câu chuyện mang sức mạnh nhân văn, mà còn đòi hỏi chiến lược đúng đắn, sự sáng tạo không ngừng, nguồn lực bền vững, một tinh thần kiên trì, bền bỉ. Đây là những yếu tố không dễ hội tụ và cũng chính là thách thức lớn nhất của những người dấn thân vì cộng đồng. Nhưng nếu hội tụ được, dự án sẽ mang lại tác động xã hội sâu sắc”.

Chính vì lý do đó, Kiên trì phụng sự được lựa chọn làm chủ đề Giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2025, khắc họa những nỗ lực vượt qua giới hạn về nguồn lực, thời gian và niềm tin để nuôi dưỡng các sáng kiến nhân văn.

Ban tổ chức cũng cho biết, Giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2025 được đánh giá dựa trên 5 nhóm tiêu chí: Tính cam kết, tính bền vững, tính sáng tạo, tính tác động và tính lan tỏa.

Bước sang năm thứ 3, giải thưởng có nhiều đổi mới về chương trình đào tạo, ban giám khảo và các hoạt động xung quanh. Lần đầu tiên, Giải thưởng Hành động vì cộng đồng triển khai chương trình đào tạo chuyên sâu và hoàn toàn miễn phí dành cho những cá nhân đang điều hành các dự án cộng đồng quy mô vừa và nhỏ.

Thông qua chương trình, các thủ lĩnh cộng đồng sẽ được trang bị kiến thức nền tảng về quản trị tổ chức, phát triển bền vững, quản lý tài chính, truyền thông, gây quỹ, xây dựng mạng lưới và nhân rộng mô hình. Mục tiêu là nâng cao năng lực điều hành, gia tăng tác động xã hội và kiến tạo giá trị bền vững lâu dài cho cộng đồng.

Nhằm hỗ trợ các dự án vừa và nhỏ đang gặp khó khăn về nguồn lực, năm nay Giải thưởng Hành động vì cộng đồng lần đầu triển khai cơ chế cố vấn đồng hành cùng dự án.

Theo đó, một số dự án lớn sẽ tình nguyện đóng vai trò đỡ đầu, không chỉ hỗ trợ chuyên môn, chia sẻ tri thức mà còn kết nối nguồn lực cần thiết để tiếp sức cho các sáng kiến vừa và nhỏ trong giai đoạn phát triển.

Một số thành viên ban giám khảo và chuyên gia uy tín trong mạng lưới phụng sự cộng đồng cũng sẽ trực tiếp cố vấn cho những dự án phù hợp về định hướng.

Đây là cơ chế hỗ trợ đa tầng, tiếp nối tinh thần cộng đồng kiến tạo, nhằm hình thành mạng lưới phụng sự vững chắc, nơi mỗi sáng kiến không còn đơn độc, mà trở thành mắt xích trong hệ sinh thái hợp lực, chia sẻ và kiến tạo những thay đổi bền vững cho cộng đồng.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh - Tổng Biên tập báo Dân trí - dự buổi công bố Giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2025 (Ảnh: Ban tổ chức).

Giải thưởng năm nay cũng mở rộng Hội đồng giám khảo, nâng tổng số thành viên lên 12-14 người, quy tụ các chuyên gia đầu ngành trong phát triển bền vững, giáo dục, môi trường, kinh tế - xã hội, đến từ cả trong và ngoài nước.

Sự hội tụ đa chiều từ thực tiễn đến học thuật, từ địa phương đến quốc tế, từ chuyên gia độc lập đến lãnh đạo các cơ quan chuyên môn hứa hẹn mang đến quá trình đánh giá toàn diện, công tâm và sâu sắc cho các dự án được đề cử.

Năm nay, triển lãm các dự án Hành động vì cộng đồng 2025 sẽ được tổ chức tại khuôn viên báo Nhân dân, kết nối trực tiếp với phố đi bộ hồ Gươm, không gian mở giữa lòng Thủ đô, nơi người dân và du khách có thể dễ dàng ghé thăm.

Triển lãm năm cũng có những đổi mới quan trọng. Thay vì chỉ trưng bày thông tin, không gian sẽ kể câu chuyện qua hiện vật thật, bao gồm sản phẩm từ vật liệu tái chế, nguyên liệu phế thải, vỏ bom mìn sau xử lý, sản phẩm của người khuyết tật và các sáng kiến thân thiện môi trường. Mỗi hiện vật vừa mang dấu ấn sáng tạo, vừa biểu tượng của sự hồi sinh và tinh thần phụng sự cộng đồng.

Bên cạnh đó, triển lãm còn tổ chức hội thảo tương tác, khuyến khích lối sống xanh và tích cực như: Làm đồ tái chế, đổi rác lấy cây…

Ban tổ chức vinh danh các đơn vị bảo trợ truyền thông (Ảnh: Ban tổ chức).

Giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2025 nhận được sự bảo trợ truyền thông chính thức từ 15 cơ quan báo chí - truyền thông, cùng sự tham gia tích cực của hàng chục đơn vị trung ương và địa phương.

Các cơ quan bảo trợ truyền thông bao gồm: Báo Dân trí, Thông tấn xã Việt Nam, báo Nhà báo và Công luận, báo điện tử Vietnamnet, báo điện tử VietnamPlus, báo Lao động, báo Quân đội Nhân dân, báo Hà Nội mới, báo Nhân dân…

Cổng thông tin đề cử cộng đồng và cổng đăng ký dự án tham dự giải chính thức mở từ ngày 20/8.