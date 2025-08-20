Vận chuyển, mua bán gần 30kg ma túy, "ông trùm" 9X và đàn em nhận án tử

Ngày 20/8, TAND thành phố Huế đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Bảo Vũ (SN 1993, trú tại thành phố Huế) cùng các đồng phạm, liên quan vụ án Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, với tổng khối lượng gần 30kg.

Đây là vụ án ma túy với tang vật thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố Huế.

Các bị cáo liên quan vụ án Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy tại phiên xét xử sơ thẩm (Ảnh: Ngọc Minh).

Ngoài Trần Bảo Vũ, các bị cáo còn lại bị truy tố gồm: Phan Minh Trung (SN 1990), Lê Khắc Dỉ (SN 2003), Phạm Xuân Nguyên Minh (SN 1999), Lê Anh Vũ (SN 2001), Hồ Văn Hùng (SN 1983), Võ Công Khuê (SN 1991), Huỳnh Thị Lệ Huyền (SN 1991), Võ Đại Tây Dương (SN 1996), cùng trú tại thành phố Huế; Nguyễn Duy Quang (SN 2004), Nguyễn Thế Hùng (SN 1990), cùng trú tại tỉnh Quảng Trị.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt án tử hình đối với 4 bị cáo Trần Bảo Vũ, Phan Minh Trung, Lê Khắc Dỉ, Nguyễn Duy Quang về tội danh nêu trên.

Các bị cáo Phạm Xuân Nguyên Minh, Huỳnh Thị Lệ Huyền, Võ Đại Tây Dương, Lê Anh Vũ cùng nhận mức án chung thân. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt 20 năm tù.

Theo cáo trạng, trong năm 2023-2024, Trần Bảo Vũ nhiều lần mua ma túy từ tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị cũ (nay là tỉnh Quảng Trị) đưa về Huế tiêu thụ. Đối tượng trực tiếp điều hành, chỉ đạo “đàn em” tìm nơi cất giấu, vận chuyển và bán chất cấm.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã khám xét nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố Huế do Vũ thuê làm nơi tập kết “hàng trắng”, qua đó thu giữ tổng cộng 29,6kg ma túy các loại.