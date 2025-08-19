Vì sao khán giả Trung Quốc thờ ơ với Lý Liên Kiệt?

Trong làng giải trí Hoa ngữ, Thành Long và Lý Liên Kiệt là những ngôi sao hiếm hoi, có năng lực cả về võ thuật và diễn xuất, tạo ra những tác phẩm để đời. Tuy nhiên, thời gian không tha một ai, ngay cả những siêu sao hành động lừng lẫy cũng không thoát khỏi sự bào mòn của tuổi tác và bệnh tật.

Sau nhiều năm cống hiến, những người hùng màn ảnh một thời nay đã bước vào tuổi xế chiều, sức khỏe suy giảm.

Sự hờ hững của công chúng quê nhà

Lý Liên Kiệt lâm bệnh (Ảnh: 163).

Mới đây, Lý Liên Kiệt đã chia sẻ về tình trạng sức khỏe nguy cấp, khi ông đã phải nhập viện điều trị, nhưng thay vì những lời động viên, ông lại phải đối mặt với sự thờ ơ, thậm chí là mỉa mai từ chính khán giả Trung Quốc.

Ngày 17/8, ngôi sao võ thuật 62 tuổi này bất ngờ cập nhật mạng xã hội với chia sẻ: "Gần đây lại trải qua một thử thách chẳng ngờ".

Trong những hình ảnh đăng kèm bài viết, Lý Liên Kiệt nằm trên giường bệnh, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, xung quanh là các thiết bị y tế. Toàn bộ hình ảnh cho thấy tình trạng của ông rất nghiêm trọng.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều bạn bè thân thiết đã bày tỏ sự lo lắng, nhưng may mắn là hiện tại tình trạng của Lý Liên Kiệt đã ổn định.

Từ sau khi tham gia bộ phim Hoa Mộc Lan vào năm 2010, Lý Liên Kiệt đã chọn định cư tại Singapore, dần rút lui khỏi làng giải trí để tận hưởng cuộc sống về hưu. Tuy nhiên, việc ngôi sao võ thuật này lựa chọn từ bỏ quê hương để nhập quốc tịch của một đất nước khác đã khiến ông bị nhiều khán giả Trung Quốc quay lưng.

Lý Liên Kiệt là ngôi sao nổi tiếng toàn thế giới (Ảnh: Sina)

Cho tới hiện tại, khi lâm bệnh, diễn viên phim Vua kungfu vẫn không tránh được sự chỉ trích của khán giả vì điều này.

Vài năm gần đây, Lý Liên Kiệt hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Thỉnh thoảng bị bắt gặp, ông khiến nhiều người xót xa vì vẻ ngoài già nua, tiều tụy, cơ thể suy nhược rõ rệt.

Năm 2023, trong một cuộc phỏng vấn, ông thừa nhận mắc bệnh cường giáp nghiêm trọng, khiến mặt sưng phù và cân nặng thất thường.

Mặc dù kiên trì dùng thuốc nhiều năm, bệnh tình vẫn tái đi tái lại, khiến ông nhận ra sự mong manh của sinh mệnh. Cũng trong năm 2023, khi quảng bá cuốn sách mới, Lý Liên Kiệt đã tiết lộ rằng ông đã bình thản đối mặt với cái chết và thậm chí đã dặn dò vợ chuyện hậu sự.

Lý Liên Kiệt bị gièm pha về việc phụ bạc vợ cũ, cưới vợ mới tai tiếng

Lợi Trí, người vợ hiện tại của Lý Liên Kiệt, sinh ra tại Thượng Hải và từng đăng quang Hoa hậu châu Á nhờ ngoại hình nổi bật. Sau khi nổi tiếng, Lợi Trí đóng nhiều phim, nhưng một số khán giả cho rằng cô chỉ là "bình hoa di động".

Vào năm 1988, Lợi Trí và Lý Liên Kiệt gặp gỡ và nảy sinh tình cảm khi hợp tác trong phim Long tại thiên nhai. Lúc đó, Lý Liên Kiệt đã có vợ là Hoàng Thu Yến và 2 con gái.

Lý Liên Kiệt và vợ Lợi Trí (Ảnh: Jingchu).

Tuy nhiên, ông tin rằng Lợi Trí mới là tình yêu đích thực và đã lén lút qua lại với cô trong thời gian dài. Cuối cùng, Lý Liên Kiệt quyết định ly hôn với Hoàng Thu Yến, người đang ở nước ngoài một mình chăm sóc 2 con.

Mặc dù sau đó Lý Liên Kiệt và Lợi Trí kết hôn và có thêm 2 con gái, hành động của ông vẫn luôn bị dư luận lên án và gán mác "phụ bạc vợ con".

Bản thân Lý Liên Kiệt cũng không trốn tránh quá khứ này. Ông thừa nhận trong một chương trình truyền hình rằng, đó là lỗi lầm của mình và công khai gọi Lợi Trí là "tình yêu đích thực".

Thái độ của Lý Liên Kiệt đối với cuộc hôn nhân đầu tiên đã đi ngược lại với quan niệm truyền thống về sự chung thủy. Có lẽ, đây cũng là một trong những lý do khiến một bộ phận không nhỏ khán giả Trung Quốc quay lưng với ông.

Ngoài ra, việc Lý Liên Kiệt đổi quốc tịch sang Singapore hay những tranh cãi khi đóng vai Tần Thủy Hoàng trong một bộ phim Mỹ cũng để lại những vết hằn trong lòng công chúng.