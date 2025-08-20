Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung ra mắt cuốn sách đặc biệt kết hợp đọc và nghe nhạc

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã hợp tác cùng Nhà xuất bản Đại học sư phạm phát hành cuốn sách nhạc Viết tiếp câu chuyện Hoà Bình.

Đây là tác phẩm đặc biệt đánh dấu bước ngoặt trong hành trình sáng tạo của Nguyễn Văn Chung - một nhạc sĩ nổi tiếng với hàng loạt ca khúc chạm đến trái tim công chúng ở nhiều lứa tuổi khác nhau.

Cuốn sách kết hợp đa phương tiện đem đến trải nghiệm mới mẻ cho độc giả (Ảnh: NXB).

Trong cuốn sách này, những trải nghiệm của bản thân, những câu chuyện từng chứng kiến, những tâm tư từng ấp ủ và cả những giấc mơ mà nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vẫn đang theo đuổi được anh gửi gắm trong câu chuyện thật đẹp về hành trình trưởng thành của nhân vật Hoà Bình.

Viết tiếp câu chuyện Hòa Bình đặc biệt bởi nhạc sĩ không chỉ kể bằng giai điệu mà còn bằng kí ức. Đặc biệt, để có trải nghiệm đa giác quan khi sử dụng sách, bạn đọc có thể quét mã QR (mã vạch) đi kèm nội dung của trang sách.

Cuốn sách được tích hợp đa phương tiện đem đến cho bạn đọc trải nghiệm trọn vẹn qua hình thức đọc nội dung, xem tranh minh hoạ, nghe bản nhạc và xem video chia sẻ của nhạc sĩ.

Cuốn sách đưa bạn đọc bước vào câu chuyện về hành trình trưởng thành của một con người từ thuở ấu thơ, lúc cắp sách tới trường, rồi khi có những rung động tuổi học trò, và cả giai đoạn chông chênh cảm xúc tình đầu, đến giai đoạn lập gia đình và thực sự trưởng thành.

Mỗi câu chuyện, mỗi giai điệu, mỗi hình ảnh trong cuốn sách không chỉ là nơi nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhìn lại những năm tháng đã qua, mà còn giúp người đọc chạm vào những cảm xúc chân thành, những khoảnh khắc quý giá trong cuộc đời mỗi con người.

Qua cuốn sách, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gửi gắm thông điệp yêu thương tới quý bạn đọc: Hãy trân trọng những điều giản dị, những gì thân thương và hãy viết tiếp câu chuyện hòa bình theo cách của riêng mình.

Cuốn sách là lời tri ân sâu sắc đến thế hệ đi trước (Ảnh: NXB).

Đọc Viết tiếp câu chuyện Hoà Bình, bạn đọc sẽ thấy giống như đang đọc câu chuyện của chính mình về tình thân, tình bạn, tình thầy trò, tình cảm đôi lứa, tình yêu cuộc sống, và hơn cả là tình yêu quê hương đất nước và lòng tự hào dân tộc.

Ra mắt trong dịp kỷ niệm các sự kiện trọng đại của dân tộc, cuốn sách là lời tri ân sâu sắc đến những thế hệ đi trước đã làm nên mùa thu độc lập, đồng thời là một lời nhắn nhủ đến thế hệ trẻ Việt Nam: Lịch sử đang được tiếp nối trong mỗi thế hệ hôm nay, vì thế hãy sống trọn vẹn, sống biết ơn, sống cống hiến và viết tiếp câu chuyện hòa bình của dân tộc.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là một trong những gương mặt tiêu biểu của âm nhạc đương đại Việt Nam. Anh có hơn 1.000 sáng tác phong phú về đề tài với nhiều ca khúc nổi tiếng.

Nguyễn Văn Chung còn ghi dấu ấn ở mảng nhạc thiếu nhi với số lượng lớn lên đến 300 tác phẩm, được ghi nhận bởi Tổ chức kỷ lục Việt Nam năm 2022.

Anh là tác giả của nhiều ca khúc được đông đảo công chúng yêu mến như Nhật ký của mẹ, Gia đình nhỏ hạnh phúc to hay Viết tiếp câu chuyện hòa bình - ca khúc đã trở thành hiện tượng âm nhạc, được sử dụng trong nhiều chương trình nghệ thuật, góp phần cổ vũ tinh thần yêu chuộng hòa bình, tự hào dân tộc.