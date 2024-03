"Gái hư" Kim Sae Ron nói gì về mối quan hệ mập mờ với tài tử Kim Soo Hyun?

Ngày 23/3, Kim Sae Ron gây chấn động mạng xã hội khi đăng ảnh thân mật với Kim Soo Hyun. Dù nữ diễn viên nhanh chóng gỡ ảnh nhưng cộng đồng mạng đã nhanh tay chụp lại chia sẻ trên nhiều mạng xã hội.

Chỉ trong 2 ngày, cái tên Kim Sae Ron, Kim Soo Hyun và nghi vấn tình cảm của họ trở thành tâm điểm bàn tán của cư dân mạng. Ngày 24/3, quản lý của Kim Soo Hyun đã phản hồi thông tin trên. Họ khẳng định, hai nghệ sĩ không có mối quan hệ tình cảm.

Kim Sae Ron lên tiếng về bức ảnh thân mật với tài tử Kim Soo Hyun (Ảnh: Naver).

Phía Kim Soo Hyun tuyên bố: "Tin đồn hẹn hò hoàn toàn vô căn cứ. Bức ảnh hiện lan truyền trên mạng thực ra được chụp khi 2 nghệ sĩ còn ở chung công ty quản lý. Chúng tôi hoàn toàn không rõ ý đồ của cô Kim Sae Ron qua hành động bất ngờ mới đây".

Đại diện của nam diễn viên còn thể hiện thái độ khá gay gắt: "Sau khi bức ảnh xuất hiện, trên mạng bỗng rộ lên hàng loạt suy đoán vô căn cứ về nam diễn viên Kim Soo Hyun. Chúng tôi sẽ có hành động pháp lý đáp trả mạnh mẽ nhằm chống lại những bài viết vu khống và phỉ báng danh dự nam diễn viên".

Ngày 25/3, Kim Sae Ron cũng có động thái đầu tiên sau chuỗi ngày ồn ào. Trả lời cuộc điện thoại của MyDaily, nữ diễn viên sinh năm 2000 cho biết: "Tôi đang sắp xếp quan điểm chính thức và sẽ truyền đạt lại ngay sau khi sắp xếp xong". Cách trả lời úp mở của Kim Sae Ron càng khiến cư dân mạng càng "đứng ngồi không yên".

Bức ảnh thân mật của Kim Sae Ron và Kim Soo Hyun làm dậy sóng cộng đồng mạng xứ Hàn (Ảnh: Instagram).

Được biết, Kim Sae Ron từng là nhân viên "con cưng" của Gold Medalist - công ty quản lý do Kim Soo Hyun thành lập. Khi vướng bê bối say rượu lái xe vào năm 2022, Kim Sae Ron bị Gold Medalist cắt hợp đồng. Do vậy, một số nguồn tin cho rằng, nữ diễn viên sinh năm 2000 có động thái phá hoại hình ảnh của đàn anh khi đăng ảnh thân thiết của hai người lên mạng.

Trong vài ngày, cái tên Kim Sae Ron trở thành tâm điểm chỉ trích của truyền thông xứ Hàn. Danh tiếng của nữ diễn viên 24 tuổi được cho là đã xấu nay còn tệ hơn. Ngôi sao sinh năm 2000 từng được xem là ngôi sao nhí nổi tiếng của làng giải trí xứ Hàn với kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật hơn 15 năm.

Năm 2022, cô vướng bê bối lái xe gây tai nạn giao thông nghiêm trọng rồi cố gắng bỏ trốn khỏi hiện trường. Vụ việc khiến danh tiếng của Kim Sae Ron bị sụt giảm, cô chịu sự phong sát của nhiều đài truyền hình, sự quay lưng của khán giả.

Nữ diễn viên còn vướng nghi vấn nói dối về gia cảnh nghèo khó sau khi thất nghiệp, vẫn duy trì lối sống thác loạn dù vướng vòng lao lý. Làn sóng tẩy chay Kim Sae Ron khiến cô không thể đóng phim, phải kiếm sống bằng nghề dạy diễn xuất cho các gương mặt trẻ gần một năm qua.

Việc im lặng rồi đưa ra phát ngôn úp mở của Kim Sae Ron khiến cô càng bị khán giả chỉ trích, lên án. Trang Instagram của Kim Sae Ron tràn ngập những lời chỉ trích.

Kim Sae Ron đang hứng chịu sự phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng mạng (Ảnh: Naver).

Ở bài đăng gần đây nhất của mỹ nhân sinh năm 2000, nhiều bình luận mắng cô nhận về hàng ngàn lượt tán thành: "Tôi khó chịu với hành động lần này của bạn", "Hành động của bạn thật khó chấp nhận", "Đừng phá hoại cuộc đời người khác", "Hành động của bạn là có chủ ý"…

Đặc biệt, nhiều dân mạng nhận định Kim Sae Ron cố tình đăng ảnh mập mờ với đàn anh để hạ bệ nam diễn viên. Kim Soo Hyun đang nhận được sự ủng hộ của khán giả nhờ thành công của dự án truyền hình Nữ hoàng nước mắt gần đây.

Kim Sae Ron (SN 2000) bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 9 tuổi. Cô nhận giải Rồng Xanh 2014 dành cho Nữ diễn viên mới xuất sắc nhờ vai Sun Do Hee trong Cô bé nhà bên, đồng thời là nữ diễn viên trẻ tuổi nhất lịch sử được đề cử Ảnh hậu Baeksang.

Sau đó, nữ diễn viên được biết đến qua các bộ phim Một cuộc sống mới, Người vô danh tính, Con đường tuyết, Thiếu nữ phù thủy quyết chiến, Băng cướp siêu đẳng… Kim Sae Ron gặp khó khăn trong sự nghiệp từ năm 2022. Cô phải chịu mức phạt 20 triệu won (370 triệu đồng) và hình phạt bị cấm sóng trên truyền hình xứ Hàn.