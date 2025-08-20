Vượt 35km đến Nhà hát Lớn nhận vé đêm nhạc, vẫn ra về tay trắng

Sáng 20/8, hàng nghìn khán giả đổ về Nhà hát Lớn Hà Nội xếp hàng nhận vé đêm nhạc Việt Nam trong tôi.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, ngay từ rạng sáng, khu vực phía trước Nhà hát Lớn Hà Nội đã ken đặc người. Hàng nghìn khán giả chen chúc, đùn đẩy khiến không khí ngột ngạt, hỗn loạn. Nhiều người lo sợ mất chỗ nên phải ngồi chờ hàng giờ đồng hồ, có người còn đến đêm trước để giữ vị trí.

Khán giả chờ đợi trước Nhà hát Lớn Hà Nội (Ảnh: Lê Phương Anh).

Dù kiên nhẫn xếp hàng từ sáng sớm, không ít người vẫn thất vọng khi không thể nhận được vé. Khoảng 9h15, Ban tổ chức bất ngờ phát loa thông báo tạm dừng phát vé vì lý do an ninh. Trong khi đó, nhiều khán giả ở khu vực đầu đã kịp lấy vé và ra về, còn phần đông ở phía sau đành thất vọng, hụt hẫng.

Huyền Linh và Trang, hai bạn trẻ có mặt từ 5h sáng, chia sẻ: "Bọn em đi sớm với hy vọng có lợi thế, nhưng khi đến nơi thì dòng người đã chật kín vỉa hè và cả lòng đường. Xe cộ đỗ tràn lan gây tắc nghẽn, tình hình rất hỗn loạn.

Khi Ban tổ chức thông báo chỉ còn 1.000 vé, đám đông bắt đầu xô đẩy, chen lấn. Không khí rất căng thẳng, thậm chí có phần ác liệt", Trang nói thêm.

Sau gần 4 tiếng chờ đợi, Huyền Linh và Trang vẫn không thể nhận được vé. Cả hai cho biết sẽ không quay lại nếu buổi chiều tiếp tục phát vé.

"Nếu tình hình không cải thiện, thì khó có thể nhận được vé. Vẫn có nhiều cách khác để thể hiện lòng yêu nước, không nhất thiết phải chen lấn để có một tấm vé", Huyền Linh bày tỏ.

Không chỉ người dân ở Hà Nội, nhiều khán giả từ ngoại thành cũng lặn lội về trung tâm để mong có cơ hội tham gia đêm nhạc.

Bạn Huyền Linh (bên trái) và Trang (Ảnh: Lê Phương Anh).

Chị Tạ Thị Dự (Sóc Sơn, Hà Nội) đi hơn 35km từ sáng sớm nhưng vẫn ra về tay trắng. "Thông báo ghi 9h mới phát vé, nhưng chỉ khoảng 9h15 đã có thông tin hết vé. Tôi thực sự không hiểu chuyện gì xảy ra. Có người đứng từ 6h sáng mà cũng không lấy được vé. Vậy vé đã đi đâu?", chị thắc mắc.

Không lấy được vé, chị Dự đành đổi hướng sang khu phố cổ Hà Nội đi chơi. "Tôi nghe nói có thể 13h sẽ phát tiếp nhưng cũng không chắc xếp hàng có được vé hay không. Thôi thì coi như một chuyến đi dạo Thủ đô, còn đêm nhạc thì đành bỏ lỡ vậy", chị chia sẻ.

Chị Tạ Thị Dự (bên trái) vượt 35km để lên Nhà hát Lớn nhận vé (Ảnh: Lê Phương Anh).

Thùy Dương, một khán giả trẻ khác, cũng rời đi trong thất vọng: "Em rất mong chờ đêm nhạc, nhưng sau nhiều giờ xếp hàng mà không được vé thì buồn lắm. Có thể em sẽ tìm cách mua online, nhưng cũng lo vé bị đội giá".

Tương tự, Uyên (sinh viên) cho biết đến nơi từ 6h sáng đã thấy cảnh đông nghịt người. "Khoảng 8h, Ban tổ chức trấn an rằng ai cũng sẽ có vé. Nhưng đến 9h15 lại thông báo dừng phát, yêu cầu giải tán. Tụi em mất nhiều thời gian chờ nhưng cuối cùng vẫn tay trắng ra về", Uyên nói.

Uyên cũng cho biết, nếu không thể nhận vé trực tiếp, em sẽ cân nhắc tìm cách mua lại qua kênh khác, nhưng lo ngại tình trạng "đẩy giá" sẽ xảy ra.

Hàng nghìn người xếp hàng lấy vé concert tại Nhà hát Lớn (Video: Mai Châm).

Không ít khán giả chia sẻ cảm giác hụt hẫng, cho rằng quy trình phát vé thiếu rõ ràng. Dù thông báo chính thức là phát từ 9h đến 11h30, nhưng thực tế mới 9h15 đã dừng lại, khiến nhiều người hoang mang sau nhiều giờ xếp hàng chờ đợi.