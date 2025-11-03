Á hậu Châu Anh, Hà Kino tôn vinh vẻ đẹp người H’Mông qua thời trang gai dầu

Chiều 2/11, tại buổi ra mắt bộ sưu tập Terrace Collection ở Hà Nội, Á hậu Việt Nam 2024 - Trung úy Trần Ngọc Châu Anh thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong không gian trình diễn ấm cúng, mở màn show diễn bằng những bước đi uyển chuyển giữa nền nhạc piano du dương.

Người đẹp diện thiết kế làm từ vải gai dầu thủ công, chất liệu truyền thống được xem là linh hồn văn hóa của đồng bào H’Mông vùng cao.

Màu sắc tự nhiên cùng kiểu váy ngắn kết hợp tà sau buông dài mềm mại, giúp tôn lên vẻ thanh lịch và chuẩn mực của “Á hậu quân nhân”, vừa mạnh mẽ, vừa nữ tính.

Đây cũng là lần đầu tiên Châu Anh đảm nhận vị trí first face - gương mặt mở màn cho một show thời trang.

Á hậu Châu Anh, Hà Kino tỏa sáng trong thiết kế vải gai dầu thủ công (Video: Lê Phương Anh).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Á hậu Trần Ngọc Châu Anh cho biết cô khá hồi hộp khi lần đầu đảm nhận vai trò first face trong một show thời trang, song cảm xúc lần này đặc biệt hơn bởi được trình diễn trong trang phục làm từ chất liệu gai dầu, loại vải mang nhiều giá trị văn hóa và nhân văn.

“Tôi cảm thấy rất may mắn khi được đảm nhận vị trí mở màn, đặc biệt là trong một bộ sưu tập tôn vinh chất liệu truyền thống của người Việt. Gai dầu không chỉ là chất liệu, mà còn là linh hồn văn hóa của người phụ nữ vùng cao. Được kể câu chuyện ấy trên sàn diễn là một niềm tự hào”, Á hậu Châu Anh nói.

Nếu Á hậu Trần Ngọc Châu Anh đại diện cho vẻ đẹp nền nã và tinh thần trách nhiệm xã hội, thì Hà Kino lại mang đến nguồn năng lượng phóng khoáng, tự do trong từng sải bước khi đảm nhận vai trò kết màn (vedette) của bộ sưu tập.

Người mẫu Hà Kino xuất hiện trong thiết kế làm từ vải gai dầu dệt tay, được xử lý hoàn toàn thủ công. Bộ trang phục gồm áo khoác dáng rộng kết hợp cùng chân váy trắng suông dài, mang tinh thần unisex (trung tính trong thời trang) khi dung hòa giữa đường nét mạnh mẽ và chất liệu mềm rủ.

Phom dáng tối giản nhưng tinh tế, thể hiện sự cởi mở và tôn trọng bản sắc cá nhân, nơi thời trang không còn bị giới hạn bởi ranh giới giới tính, mà trở thành tiếng nói tự do của người mặc.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, người mẫu Hà Kino cho biết, đây là một trong những thiết kế khiến cô ấn tượng nhất từ trước đến nay:

“Bộ trang phục tôi diện lần này được dệt hoàn toàn thủ công từ sợi gai dầu. Khi chạm tay vào từng thớ vải, tôi cảm nhận được sức sống riêng của chất liệu, tuy mộc mạc nhưng bền bỉ, giản dị, đầy nội lực, giống như tinh thần của người phụ nữ vùng cao”.

Sau hơn 13 năm hoạt động trong nghề mẫu, Hà Kino vẫn giữ cho mình phong thái phóng khoáng và quan điểm rõ ràng về thời trang. Với cô, cá tính không nằm ở việc khác biệt bằng mọi giá, mà ở chỗ hiểu được giá trị thật của bản thân.

Tại sự kiện, người mẫu cũng cởi mở chia sẻ về chuyện tình cảm, chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Sau khi thừa nhận mình là người song tính vào năm 2024, Hà Kino tiếp tục công khai người yêu vào 1/11 vừa qua, nhưng vẫn chưa tiết lộ danh tính. Cô cho biết đang hạnh phúc bên người ấy - “một người ấm áp, tử tế và cùng tần số”.

“Tôi không muốn khoe khoang, chỉ mong mọi người thấy rằng ai cũng có quyền sống thật, được yêu thương và hạnh phúc”, Hà Kino nói.

Mang chủ đề Terrace Collection, bộ sưu tập gồm 30 thiết kế được tạo nên từ vải gai dầu dệt tay của người H’Mông, kết hợp lụa Mã Châu, chất liệu truyền thống của miền Trung. Sự hòa quyện này thể hiện tinh thần giao thoa giữa thủ công bản địa và cảm quan đương đại.

Các thiết kế được lấy cảm hứng từ những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ở Tây Bắc, thể hiện qua sự chuyển màu tinh tế từ gam be ấm tới trắng sương sớm. Chất liệu được xử lý thủ công, giữ nguyên bề mặt tự nhiên, mang đến cảm giác vừa hoang sơ, vừa hiện đại.

Bộ sưu tập nữ tính với phom dáng thoáng, thắt eo tinh tế, mang đến những chuyển động mềm mại, gợi nhắc vẻ đẹp thanh thoát của ruộng lúa trong gió.

Một trong những thiết kế nổi bật là mẫu áo cổ chữ V trắng, kết hợp cùng quần trắng tôn dáng. Điểm nhấn nằm ở đai lưng bản to được dệt thủ công từ sợi gai dầu, vừa mang tính trang trí, vừa tạo đường cong tinh tế cho người mặc.

Các mẫu nam gây ấn tượng với thiết kế vest màu be, phom dáng tối giản nhưng tinh tế, điểm nhấn là chi tiết dây buộc ở eo, mang lại vẻ mộc mạc và phóng khoáng.

Chất liệu gai dầu dệt tay được xử lý thủ công, giữ nguyên bề mặt tự nhiên, giúp từng đường cắt và nếp gấp hiện lên mộc mạc mà vẫn hiện đại, gần gũi với tinh thần của bộ sưu tập.

Terrace Collection là bộ sưu tập mới nhất của 2 nhà thiết kế Phạm Bá Lâm và Trần Phương Thảo, mang thông điệp về thời trang bền vững và gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống.

Kết thúc màn trình diễn, hai nhà thiết kế Phạm Bá Lâm, Trần Phương Thảo cùng Á hậu Trần Ngọc Châu Anh và người mẫu Hà Kino bước ra chào khán giả trong những tràng pháo tay nồng nhiệt.

Chia sẻ sau show diễn, nhà thiết kế Phạm Bá Lâm bày tỏ: “Chúng tôi muốn thời trang không chỉ dừng lại ở vẻ đẹp hình thức, mà còn kể được một câu chuyện. Mỗi sợi gai dầu là kết tinh của lao động, văn hóa và khát vọng sống bền vững”.