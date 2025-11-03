Theo Sohu, vụ việc xảy ra ngày 22/10 nhưng đến sáng 3/11, cơ quan điều tra mới chính thức công bố. Cảnh sát cho biết họ phát hiện Tạ Hữu Tâm bất tỉnh trong bồn tắm, cơ thể được phủ khăn tắm trắng, bên trong phòng một khách sạn ở Kuala Lumpur (Malaysia).

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện để khám nghiệm tử thi. Báo cáo ban đầu cho thấy không có vết thương ngoài da, và nguyên nhân tử vong được xác định là do đau tim.

Người mẫu Tạ Hữu Tâm tử vong bất thường tại Malaysia (Ảnh: Yahoo).

Tuy nhiên, gia đình nạn nhân cho rằng cô khỏe mạnh, không có tiền sử bệnh tim, và yêu cầu cảnh sát điều tra kỹ nguyên nhân cái chết.

Theo thông tin từ cảnh sát, nam ca sĩ Namewee (42 tuổi) đã có mặt tại hiện trường. Anh bị bắt giữ để phục vụ điều tra. Trong phòng khách sạn, lực lượng chức năng thu giữ 9 viên thuốc nghi là chất cấm.

Kết quả xét nghiệm nước tiểu cho thấy Namewee dương tính với một số chất ma túy. Anh bị tạm giam 2 ngày và truy tố tại tòa vào ngày 24/10 với cáo buộc tàng trữ và sử dụng chất cấm.

Nam ca sĩ Namewee, bạn trai của Tạ Hữu Tâm, đã bị điều tra (Ảnh: Yahoo).

Tuy nhiên, Namewee phủ nhận toàn bộ cáo buộc, khẳng định mình không sử dụng và không mang theo chất cấm. Nam ca sĩ sau đó được tại ngoại, khiến dư luận phản ứng mạnh mẽ.

Trên trang cá nhân, Namewee viết: “Sự thật sẽ được làm sáng tỏ khi cảnh sát công bố báo cáo, có thể mất thêm 2-3 tháng nữa”.

Tạ Hữu Tâm (31 tuổi) từng là y tá trước khi chuyển hướng sang làm người mẫu và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Cô nổi tiếng nhờ ngoại hình xinh đẹp, thường xuyên chia sẻ các video ngắn về cuộc sống và công việc của mình.

Nhờ hình ảnh trẻ trung và tích cực, cô được truyền thông Đài Loan gọi là “nữ thần điều dưỡng” và có 530.000 người theo dõi trên mạng xã hội Instagram.

Namewee, tên thật là Wee Meng Chee (SN 1983), là ca sĩ, rapper, nhạc sĩ kiêm nhà làm phim người Malaysia gốc Trung Quốc.

Trong vài năm qua, Namewee gây nhiều tranh cãi vì sáng tác các ca khúc có lời bài hát thiếu chuẩn mực và bị giam giữ nhiều lần. Năm 2021, anh trở thành tâm điểm chỉ trích vì phát hành ca khúc có sử dụng từ ngữ quấy rối nhóm nhạc xứ Hàn Blackpink.