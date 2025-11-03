Người dân Lệ Thủy đưa hàng trăm xe máy lên cầu tránh lũ

Chiều 3/11, thông tin từ Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị, mưa lớn kéo dài làm mực nước sông Kiến Giang dâng cao, gây ngập tại nhiều khu vực, chia cắt cục bộ vùng trũng thấp trên địa bàn.

Xã Lệ Thủy là địa phương ven sông Kiến Giang, được xem là vùng "rốn lũ" khi thường xuyên xảy ra lũ lụt.

Nhiều tuyến đường ở xã Lệ Thủy ngập sâu (Ảnh: Tiến Thành).

Theo thống kê từ chính quyền địa phương, xã Lệ Thủy đã có trên 400 nhà dân bị ngập nước, tập trung tại các thôn Mai Hạ, Phú Thọ, Tân Lệ, Thượng Phong, Thượng Giang, Xuân Hồi, Đông Thành…

Đến chiều cùng ngày, các tuyến đường giao thông ở xã Lệ Thủy cơ bản bị ngập sâu, có nơi ngập gần 1m. Nhiều đoạn đường trục chính ở xã Lệ Thủy bị chia cắt, phương tiện giao thông không thể di chuyển, người dân phải dùng thuyền để đi lại.

Trước những diễn biến của mưa lũ, người dân tại xã Lệ Thủy và các xã ven sông Kiến Giang như Tân Mỹ, Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị đã chủ động di dời tài sản, kê cao đồ đạc nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Bà Lê Thị Mai, trú thôn Thượng Giang, xã Lệ Thủy kê cao đồ đạc tránh hư hỏng (Ảnh: Tiến Thành).

Rất nhiều người dân ở xã Lệ Thủy đã đưa xe máy lên các cây cầu như Kiến Giang, Phong Xuân, Phong Liên để tránh lũ. Riêng ô tô, trước khuyến cáo của cơ quan chức năng về việc có thể cản trở giao thông, chủ phương tiện không đưa lên cầu như trước mà di chuyển đến khu vực cao hơn để gửi.

"Nước đã dâng ngập đường và bắt đầu tràn vào nhà dân, hôm nay vợ chồng tôi đã kê cao đồ đạc, mua thực phẩm dự trữ, nếu lũ dâng cao sẽ qua nhà cao tầng của hàng xóm để tránh trú", bà Lê Thị Mai, trú thôn Thượng Giang, xã Lệ Thủy chia sẻ.

Theo dự báo của đơn vị khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Trị, trong 6-12 giờ tới, địa phương này có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Số liệu đo được từ cơ quan chuyên môn cho thấy nước sông Kiến Giang tại Lệ Thủy đang ở mức trên báo động 3. Trước tình hình mưa lũ, các trường học đã cho học sinh tạm nghỉ để đảm bảo an toàn.

Người dân đưa xe máy lên cầu Kiến Giang tránh lũ (Ảnh: Tiến Thành).

Chính quyền các địa phương tại Quảng Trị cũng đã kích hoạt hệ thống cảnh báo sớm, liên tục cập nhật tình hình mưa lũ qua các trang thông tin điện tử, các nhóm Zalo cộng đồng và hệ thống loa truyền thanh để người dân nắm bắt, chủ động ứng phó.

Mưa lũ tại Quảng Trị những ngày qua đã làm 8 người chết và mất tích, 4 người bị thương. Mưa lớn cũng gây sạt lở, chia cắt nhiều tuyến đường tại các xã miền núi của địa phương này.