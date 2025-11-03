Cách phối áo corset gợi cảm, tôn dáng nhưng vẫn thanh lịch

Corset là một loại áo nịt ôm sát cơ thể. Đặc trưng của loại trang phục này là những chiếc gọng cứng được luồn trong áo để giúp định hình phom dáng cho người sử dụng. Ưu điểm của nó là hạn chế lộ vòng eo kém thon thả, đồng thời làm nổi bật đường cong và nâng ngực.

Ngày nay, corset được ứng dụng linh hoạt trong nhiều bối cảnh, từ dạo phố, dự tiệc đến street style (thời trang đường phố), trở thành món đồ được ưa chuộng của những cô gái trẻ. Tuy nhiên, để mặc corset sao cho vừa mang vẻ nữ tính, vừa không trở nên phô bày da thịt, cần nhiều sự tinh tế trong lựa chọn chất liệu, kiểu dáng và phối hợp các loại trang phục đi kèm.

Trong số những cô gái trẻ yêu thích ứng dụng corset trong trang phục hàng ngày, Thiên Mạn (SN 2000, tên thật Nguyễn Thị Vân Giang) là một gương mặt tiêu biểu.

Cô có nhiều cách mặc corset ứng dụng hàng ngày, vừa tôn vóc dáng, vừa thể hiện cá tính thời trang.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Thiên Mạn cho biết phong cách thời trang mà cô hướng đến là hình ảnh quyến rũ, xen lẫn với vẻ lạnh lùng, mang một chút bí ẩn.

Corset là item (món đồ) chủ đạo trong tủ đồ của Thiên Mạn, thường được phối linh hoạt cùng chân váy dài hoặc quần dài, tạo tổng thể vừa tinh tế, vừa nổi bật cá tính, dễ dàng phù hợp với nhiều bối cảnh từ dạo phố đến sự kiện.

Về màu sắc, cô ưa chuộng các tông lạnh và trầm như xám, nâu ngả xám, hay những màu trung tính tự nhiên như be, bạc, nâu tro, giúp tổng thể trang phục hài hòa và tinh tế, không bị phô trương.

“Corset kết hợp cùng chân váy hoặc quần dài là điểm nhấn trong phong cách của tôi. Tôi thường chọn các gam màu lạnh, trầm để tạo cảm giác sang trọng và dễ phối trong nhiều dịp khác nhau”, Thiên Mạn chia sẻ.

Phong cách này giúp cô tôn vóc dáng mà vẫn giữ được vẻ hiện đại, thanh lịch, phù hợp từ đời thường cho đến các bữa tiệc.

Trong hình, Thiên Mạn lựa chọn bộ trang phục họa tiết hoa gồm áo corset hoa giá khoảng 250.000 đồng, phối cùng chân váy của thương hiệu nội địa trị giá khoảng 400.000 đồng và thắt lưng bản to giá 1 triệu đồng. Cô hoàn thiện tổng thể bằng đôi bốt second-hand (mua lại của người khác) khoảng 3 triệu đồng và kính đen giá 100.000 đồng.

Việc kết hợp linh hoạt giữa các món đồ bình dân, thương hiệu nội địa và hàng đã qua sử dụng cho thấy gu thẩm mỹ tinh tế cùng khả năng phối đồ khéo léo của người mẫu trẻ.

Dù không sử dụng các sản phẩm đắt tiền, Thiên Mạn vẫn tạo nên diện mạo nổi bật, hiện đại nhưng chừng mực, tôn vẻ gợi cảm mà không gây phản cảm.

Khi được hỏi về bí quyết phối corset sao cho gợi cảm mà vẫn giữ được sự tinh tế, Thiên Mạn chia sẻ: “Nếu chọn quần, tôi thường ưu tiên dáng rộng để cân bằng tổng thể. Còn khi diện váy, có thể chọn váy suông hoặc ôm, nhưng nên chọn dáng dài để tạo vẻ thanh lịch, tránh cảm giác phô trương hay để lộ quá nhiều da thịt”.

Trong những dịp dự tiệc hoặc xuất hiện ở không gian sang trọng, Thiên Mạn thường khoác thêm áo blazer (loại áo vest có phom rộng, linh hoạt) để hoàn thiện diện mạo.

Cô cho biết: “Chỉ cần thêm một chiếc blazer, tổng thể trang phục sẽ trở nên thanh lịch, sang trọng hơn”.

Ở một lựa chọn khác, Thiên Mạn chọn tông be làm chủ đạo với áo corset của thương hiệu nội địa giá khoảng 700.000 đồng, kết hợp cùng quần ống rộng khoảng 600.000 đồng. Cô hoàn thiện set đồ bằng túi xách và giày sneaker trắng mua trên sàn thương mại điện tử, cùng kính mắt và vòng tay, tổng giá trị chỉ hơn 2 triệu đồng.

Sự kết hợp giữa corset và quần dáng suông giúp tôn dáng mà không phô trương, trong khi giày thể thao tạo điểm nhấn năng động, trẻ trung. Đây là lựa chọn phù hợp cho những buổi dạo phố, gặp gỡ bạn bè hay tham dự các sự kiện mang tính thoải mái, gần gũi.

Điểm nhấn của trang phục nằm ở phần áo corset có đính kim tuyến, tạo hiệu ứng lấp lánh nhẹ khi ra nắng, giúp tổng thể thêm phần nổi bật. Thiên Mạn cũng khéo léo phối cùng phụ kiện như vòng cổ, vòng tay và đồng hồ màu vàng ánh kim, khiến sắc be trung tính trở nên tươi sáng và sang trọng hơn.

Chiếc túi lông màu nâu vàng cũng góp phần hoàn thiện diện mạo, mang lại cảm giác thời thượng và ấm áp, đồng thời tôn lên làn da và vẻ nữ tính của cô.

Thiên Mạn cho rằng sự tự tin là yếu tố quan trọng nhất khi diện trang phục có tính gợi cảm. Cô chia sẻ: “Với tôi, tự tin là điều quyết định để tạo nên vẻ đẹp của một bộ đồ, chỉ cần bản thân thấy đẹp và thoải mái thì đó đã là lựa chọn hoàn hảo. Tôi cũng luôn chú ý giữ vóc dáng cân đối, vì trang phục hở chỉ thật sự tôn lên vẻ đẹp khi cơ thể gọn gàng và săn chắc”.

Với những cô gái còn e dè khi mặc đồ tôn dáng, Thiên Mạn khuyên: “Nếu chưa tự tin, hãy bắt đầu từ việc chăm sóc bản thân, ăn uống, tập luyện đều đặn. Quan trọng là phải hiểu điểm mạnh của mình và tự tin thể hiện điều đó. Còn nếu chưa sẵn sàng, đừng ép bản thân chạy theo xu hướng. Gợi cảm chỉ thật sự đẹp khi người mặc cảm thấy là chính mình”.

Ngoài ra, Thiên Mạn cũng khéo léo biến tấu corset trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. “Nếu đi biển, tôi thường chọn chân váy jeans hoặc tua rua để tạo vẻ năng động. Còn khi đi cà phê cuối tuần hay muốn đổi mới phong cách, tôi thích phối với quần jeans thụng để trông phóng khoáng và trẻ trung hơn”, cô gợi ý.

Một trong những trang phục yêu thích của Thiên Mạn là bộ corset ren đen kết hợp cùng quần jeans đính đá, lựa chọn mà theo cô là mang hơi hướng cá tính và nổi bật hơn so với 2 set đồ trước.

Với diện mạo mang hơi hướng đường phố, bộ trang phục gồm áo corset ren gợi cảm giá khoảng 900.000 đồng, phối cùng quần đính đá mua trên sàn thương mại điện tử trị giá khoảng 450.000 đồng và đôi bốt đen second-hand khoảng 3 triệu đồng.

Thiên Mạn khéo léo tạo điểm nhấn bằng cách cho một bên ống quần vào trong bốt, vừa giúp khoe đôi giày, vừa mang lại vẻ phá cách, mạnh mẽ cho tổng thể trang phục.

Không chỉ xem thời trang như cách thể hiện cá tính, Thiên Mạn còn khiến nhiều người bất ngờ với nghề nghiệp của mình. Cô tiết lộ: “Hiện tôi đang làm điều dưỡng tại một bệnh viện. Nghề chính của tôi là điều dưỡng, còn nghề tay trái là làm mẫu ảnh”.

Theo Thiên Mạn, việc cùng lúc theo đuổi hai lĩnh vực tưởng chừng đối lập giúp cô tìm thấy sự cân bằng giữa nét gợi cảm và hình ảnh chuyên nghiệp, tận tâm trong công việc.

“Nhiều người ở chỗ làm thậm chí không tin tôi là điều dưỡng thật, có người còn nghĩ tôi chỉ làm truyền thông hoặc chụp ảnh cho bệnh viện. Nhưng thực ra tôi trực tiếp chăm sóc bệnh nhân mỗi ngày”, cô tiết lộ.

Với Thiên Mạn, thời trang không chỉ là lớp áo bên ngoài mà còn là cách kể câu chuyện về bản thân - một cô gái vừa dịu dàng, trách nhiệm trong công việc, vừa mạnh mẽ, tự tin theo đuổi đam mê. “Mỗi bộ đồ với tôi là một phần của hành trình tự tin và yêu bản thân hơn”, cô nói.

Đó cũng chính là tinh thần mà Thiên Mạn muốn lan tỏa, rằng vẻ đẹp gợi cảm không chỉ đến từ trang phục, mà còn từ thần thái, sự tự tin và bản lĩnh sống trọn với chính mình.