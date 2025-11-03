Như vậy, Justin Baldoni đã từ bỏ quyền kháng cáo cuối cùng, đồng nghĩa với việc anh thua kiện hoàn toàn trong vụ kiện phỉ báng và tống tiền trị giá 400 triệu USD.

Vụ việc bắt đầu từ tháng 12/2024, khi nữ diễn viên Blake Lively đệ đơn kiện bạn diễn Justin Baldoni và nhà sản xuất Jamey Heath vì hành vi quấy rối tình dục và bôi nhọ danh tiếng trong quá trình quay bộ phim It Ends With Us.

Justin Baldoni đã bị xử thua trong vụ kiện với Blake Lively (Ảnh: News).

Trong đơn gửi lên Sở Dân quyền California (Mỹ), Lively cho biết, cô và Baldoni từng có buổi họp để giải quyết căng thẳng, thống nhất một số điều khoản như: Thuê điều phối viên thân mật cho đoàn phim; không nhắc đến vấn đề nghiện phim khiêu dâm của Baldoni trước mặt cô; không chiếu hình ảnh, video nhạy cảm trước mặt nữ diễn viên hoặc ê-kíp của cô.

Tuy nhiên, sau đó, Lively tố cáo Baldoni đã thuê công ty truyền thông để thực hiện chiến dịch bôi nhọ cô sau khi phim It Ends With Us ra mắt.

Phát biểu trên The New York Times, Blake Lively chia sẻ: “Hy vọng hành động pháp lý này sẽ vén màn những mưu đồ trả thù ác ý, bảo vệ những người dám đứng lên vạch trần sai phạm”.

Những tiết lộ của nữ diễn viên về việc bị quấy rối nhiều lần trên phim trường đã gây chấn động Hollywood. Nhiều ngôi sao như Amber Heard, Gwyneth Paltrow, Amy Schumer, đạo diễn Shawn Levy và tổ chức SAG-AFTRA (Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh Mỹ) công khai ủng hộ Lively.

Thời điểm đó, Justin Baldoni liên tiếp đối mặt với khó khăn. Anh ngay lập tức bị công ty quản lý WME chấm dứt hợp đồng, còn trên mạng xã hội X (Twitter), làn sóng chỉ trích anh lan rộng trong cộng đồng ủng hộ phong trào #MeToo (phong trào chống quấy rối tình dục tại công sở).

Blake Lively sẽ tiếp tục theo đuổi vụ kiện bạn diễn Justin Baldoni có hành vi thiếu chuẩn mực với cô trong thời gian tham gia dự án "It Ends with Us" (Ảnh: Getty Images).

Đáp lại những chia sẻ của Blake, tháng 1, Justin Baldoni đệ đơn kiện ngược nữ diễn viên và chồng cô (Ryan Reynolds), cùng tờ The New York Times, yêu cầu bồi thường 400 triệu USD vì cho rằng họ tổ chức chiến dịch bôi nhọ và tống tiền. Tuy nhiên, tháng 6, tòa bác đơn do thiếu cơ sở pháp lý, chỉ cho phép nộp lại bản sửa đổi.

Đến tháng 10, thời hạn nộp bản sửa đổi hết nhưng phía Justin Baldoni không phản hồi. Khi tòa hỏi lý do, phía nam diễn viên vẫn giữ im lặng, dẫn đến việc vụ kiện bị khép lại hoàn toàn. Theo luật Mỹ, Baldoni vẫn có 30 ngày để kháng cáo.

Dù vụ kiện của Baldoni chấm dứt, cuộc chiến giữa anh và Blake Lively vẫn tiếp tục. Theo E! Online, vụ Blake Lively kiện Justin Baldoni vì quấy rối tình dục và bôi nhọ sẽ được đưa ra xét xử vào tháng 3/2026.

Tháng 10, tờ The New York Times cũng nộp đơn kiện riêng chống lại Baldoni, yêu cầu bồi thường chi phí phát sinh từ vụ kiện ngược của anh.

Luật sư Bryan Freedman, đại diện Baldoni, chia sẻ với People: “Dù thắng hay thua, chúng tôi sẽ không khuất phục trước quyền lực. Chúng tôi chiến đấu vì một lý do duy nhất, chính là theo đuổi sự thật”.

Blake Lively và Justin Baldoni từng hợp tác trong dự án "It Ends with Us" (Ảnh: News).

Blake Lively (SN 1987) là nữ diễn viên người Mỹ, nổi tiếng với loạt phim Gossip Girl và The Age of Adaline. Cô được mệnh danh là một trong những mỹ nhân gợi cảm nhất thế giới, sở hữu chiều cao 1,78m cùng phong cách thời trang sang trọng.

Sau 4 lần sinh con, Blake vẫn giữ được vóc dáng đáng ngưỡng mộ. Cô và tài tử Ryan Reynolds kết hôn từ năm 2012, có 4 con chung và được xem là cặp đôi kiểu mẫu của Hollywood.

Justin Baldoni (SN 1984) là diễn viên và đạo diễn người Mỹ. Anh được biết đến nhiều nhất với vai Rafael Solano trong phim truyền hình dài tập Jane the Virgin (2014-2019) và vai chính kiêm đạo diễn trong phim tâm lý lãng mạn It Ends with Us (2024). Anh cũng là đạo diễn của Five Feet Apart (2019) và Clouds (2020).

Baldoni đồng sáng lập công ty sản xuất Wayfarer Studios vào năm 2019. Thông qua công ty của mình, anh đã sản xuất và đồng dẫn chương trình podcast Man Enough. Anh cũng xuất bản 2 cuốn sách về việc khám phá nam tính tích cực và vượt qua những kỳ vọng của xã hội về việc trở thành một người đàn ông đích thực.

Bộ phim It Ends with Us là sản phẩm điện ảnh chung của Justin và Blake, đã thành công về mặt doanh thu phòng vé dù nhận nhiều đánh giá trái chiều.