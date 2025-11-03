Hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 17: “Đoàn kết trong bất định”

Hội thảo có sự tham dự của gần 50 diễn giả là những chuyên gia hàng đầu, uy tín tại Việt Nam, trong khu vực và quốc tế; hơn 300 đại biểu, trong đó có 11 đại sứ từ các quốc gia và vùng lãnh thổ; hơn 200 đại biểu đăng ký tham dự trực tuyến.

Ông Nguyễn Hùng Sơn, Giám đốc Học viện Ngoại giao, cho biết hội thảo quốc tế thường niên về Biển Đông đã trở thành trung tâm thúc đẩy tăng trưởng và kết nối, góp phần củng cố hòa bình, ổn định và thịnh vượng, không chỉ ở Biển Đông mà trong không gian biển ở cấp độ khu vực và toàn cầu.

Hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 17 diễn ra tại Đà Nẵng trong 2 ngày 3-4/11 (Ảnh: Công Bính).

Trong bối cảnh thế giới có nhiều chuyển dịch mang tính địa chấn, biến động nhanh chóng và bất định, việc thúc đẩy, đối thoại hơn nữa là điều cấp thiết để tăng cường hiểu biết, xây dựng lòng tin, giảm thiểu rủi ro, xóa bỏ mơ hồ từ những tính toán sai hoặc hiểu lầm.

“Đối thoại sẽ góp phần củng cố hiểu biết chung về các “luật chơi” và những bộ quy tắc ứng xử, qua đó gắn kết các quốc gia và cộng đồng trong khu vực và trên thế giới”, ông Nguyễn Hùng Sơn phát biểu.

Trong phát biểu của mình, ông Nguyễn Mạnh Cường, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đánh giá cao việc lựa chọn chủ đề hội thảo “Đoàn kết trong bất định”, phản ánh thực tế của thời đại, đồng thời cũng thể hiện khát vọng chung.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cho rằng, thế giới ngày nay xuất hiện các thách thức toàn cầu như xung đột, chiến tranh, các nguyên tắc định hình từ sau chiến tranh thế giới lần thứ II như chủ nghĩa đa phương, tuân thủ luật pháp quốc tế, hợp tác vì lợi ích chung đang có dấu hiệu bị “xói mòn”.

Các đại biểu dự hội thảo chụp hình lưu niệm (Ảnh: Công Bính).

Châu Á - Thái Bình Dương vốn là khu vực năng động nhất, cũng không tránh khỏi “những cơn gió bất định” và Biển Đông là tấm gương phản chiếu những biến động của khu vực và toàn cầu.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cũng nhấn mạnh, trong bất định vẫn ẩn chứa nhiều cơ hội để các quốc gia khẳng định những nhân tố thúc đẩy gắn kết, đó là đối thoại, hợp tác và tuân thủ luật pháp quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao khẳng định Việt Nam luôn nhất quán với chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; Việt Nam đề cao tầm quan trọng của duy trì hòa bình và ổn định khu vực, đề cao vai trò trung tâm của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Việt Nam cam kết xây dựng lòng tin và quản lý có trách nhiệm các khác biệt; sẵn sàng hợp tác với tất cả các đối tác để đảm bảo các vùng biển chung là biển hòa bình, ổn định, thịnh vượng.

Bà Seema Malhotra, Thứ trưởng phụ trách khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh, đánh giá Biển Đông đóng vai trò quan trọng đối với thương mại hàng hải, sinh kế và thịnh vượng của khu vực, những vụ việc nguy hiểm gần đây diễn ra tại Biển Đông gây quan ngại sâu sắc về nguy cơ leo thang căng thẳng tại khu vực.

Anh phản đối các hành động gây hấn hoặc làm suy yếu luật pháp quốc tế, nhấn mạnh rằng các vùng biển ở Biển Đông phải được xác định và giải quyết một cách hòa bình, tuân thủ UNCLOS; Anh luôn tôn trọng và đánh giá cao vai trò trung tâm của ASEAN trong duy trì ổn định tại khu vực

Bên cạnh đó, Anh ủng hộ tiến trình đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), trong đó COC phải tôn trọng UNCLOS và phản ánh lợi ích chính đáng của tất cả các bên.

Anh cũng sẽ tiếp tục thể hiện cam kết đối với hòa bình và ổn định của khu vực và Biển Đông, duy trì hiện diện hải quân và tăng cường hợp tác với các đối tác trong khu vực.