Show diễn tôn vinh vẻ đẹp độc đáo giữa thời trang và tạo mẫu tóc

Davines Hair Show 2024 (DHS 2024) - chương trình thời trang và nghệ thuật tạo mẫu tóc - sẽ trở lại với chủ đề "You are beauty for the world" (tạm dịch: Bạn là vẻ đẹp cho thế giới).

Sự kiện do đạo diễn Long Kan thực hiện, như một lời mời gọi mỗi chúng ta hãy trở thành vẻ đẹp dành cho thế giới, thông qua những trách nhiệm với cộng đồng, thiên nhiên và môi trường.

Trong không gian tối giản với một đường băng đặc biệt, 3 bộ sưu tập và 32 mẫu tóc sẽ được trình diễn. Đây là thiết kế của các nghệ sĩ tạo mẫu tóc quốc tế và trong nước bao gồm: Nhà tạo mẫu Jesus Oliver, Học viện Tâm Loan Education và Đội ngũ Sáng tạo Davines Việt Nam.

DHS 2024 dẫn dắt người xem đến với những hình khối đa dạng, màu sắc phong phú, những mảng miếng được tạo ra từ cảm xúc nhưng lại khoác lên mình tính thời trang lộng lẫy. Show diễn tập trung tôn vinh các nghệ sĩ, nhà tạo mẫu tóc và sáng tạo của họ.

Bộ sưu tập "Love's Portrait"

Hoàng Minh Tâm - nhà sáng lập Tâm Loan Education, giám đốc nghệ thuật Davines Việt Nam - giới thiệu bộ sưu tập lấy cảm hứng từ sơn mài.

Trong hành trình tìm kiếm và phát triển cảm hứng cho bộ sưu tập, Hoàng Minh Tâm đã dành thời gian quan sát quá trình hoàn thiện một tác phẩm sơn mài trong nhiều tháng từ họa sĩ Nguyễn Duy Nghiên. Anh muốn ngợi ca tinh thần nghệ nhân không chỉ trong hội họa, mà còn trong tạo mẫu tóc.

Nhà tạo mẫu Hoàng Minh Tâm gây chú ý với bộ sưu tập lấy cảm hứng từ sơn mài (Ảnh: Kiếng Cận).

Tranh sơn mài là tác phẩm kỳ công, kết hợp từ nhiều công đoạn khác nhau, hiệu ứng từ các nguyên liệu tự nhiên như sơn ta, vỏ trứng, vàng, bạc... và cả những yếu tố do mẹ tự nhiên quyết định như thời tiết, độ ẩm.

Điều khác biệt nhất của sơn mài đến từ kỹ thuật sơn nhiều lớp, sau đó mài thật kỹ để làm lộ dần những lớp màu và hiệu ứng ẩn mình bên trong. Đây cũng là bí quyết trong việc thiết kế màu nhuộm ẩn mình trong những kết cấu đa tầng, đa không gian của Hoàng Minh Tâm.

Trường phái lập thể và hình thể tương phản trong hội họa cũng là nguồn cảm hứng mạnh mẽ trong các thiết kế màu nhuộm, tìm kiếm sự hài hòa về thị giác từ chính sự tương phản, đối lập mạnh.

Kết hợp với Das La Vie, bộ sưu tập mang đến tổng hòa của sự thanh lịch, sang trọng nhưng vẫn cá tính.

Bộ sưu tập "Diversity Unites Us"

Bộ sưu tập được thực hiện bởi nhóm nhà tạo mẫu trẻ: Bùi Đức Thịnh, Nguyễn Anh Tuấn, Trần Ngọc Quang, Hoàng Xuân Quỳnh, Nguyễn Tiết Anh và Nguyễn Vũ Hiếu.

Đại diện cho thế hệ nhà tạo mẫu trẻ tại các vùng miền khác nhau, mỗi người mang một màu sắc riêng, đề cao quá trình khơi dậy và phát triển tính sáng tạo dựa trên vẻ đẹp cá nhân.

Các nhà tạo mẫu trẻ mang đến đêm diễn sự phóng khoáng và cá tính (Ảnh: Kiếng Cận).

Bộ sưu tập tập trung vào các mẫu tóc hiện đại kết hợp với những màu sắc riêng, nổi bật, thể hiện tâm hồn và phong cách của từng nhà tạo mẫu, nhưng mang tính thời trang ứng dụng cao.

Kết hợp cùng Eye of the storm của Linh Ngọc Đàm, tóc cùng trang phục sẽ mang tới tinh thần "local brand" - đó là cuộc dạo chơi của thời trang đường phố, phóng khoáng và mang đậm bản sắc cá nhân.

Bộ sưu tập "Amber"

Hơn 20 năm qua, Jesus Oliver là một trong những tài năng nổi bật nhất làng tạo mẫu tóc quốc tế.

Sự nghiệp của Jesus bắt đầu ở Valencia (Tây Ban Nha) khi mới 13 tuổi. Đây là giai đoạn phát triển quan trọng trong kỹ năng tạo mẫu của Jesus. Sau đó, ông được truyền cảm hứng bởi các nền văn hóa, kiến trúc của Anh và Italy khi chuyển tới sống tại những đất nước này.

Jesus đã tạo ra phong cách sáng tạo trên mái tóc của mình, được biết đến với cái tên Stylosophy - sự kết hợp của phong cách và triết lý.

Jesus Oliver mang đến cho khán giả nhiều điều bất ngờ (Ảnh: Kiếng Cận).

Ông mang tới bộ sưu tập "Amber" lấy ý tưởng từ vẻ đẹp hổ phách rạng rỡ. Không giống như đá quý, khoáng chất, hổ phách thực chất là nhựa cứng - một loại đá quý hữu cơ có nguồn gốc từ cây cối.

Jesus đã tôn vinh kỳ quan thiên nhiên này bằng 5 biến thể độc đáo của sắc đồng và màu xanh lập thể, lấy cảm hứng từ huỳnh quang màu xanh của hổ phách, xanh Dominican.

Thông qua kiểu cắt tầng lớp và cấu trúc, ông đã thêm chiều sâu cho mái tóc, làm nổi bật các sắc thái kim loại và rực rỡ của màu đỏ, đồng và vàng. Những hình ảnh do AI (trí tuệ nhân tạo) tạo ra về màu vàng đồng đã mở đầu và khép lại màn biểu diễn, một lần nữa cho thấy vẻ đẹp thực sự nằm ở sự đa dạng.