Acecook Việt Nam: Doanh nghiệp bền vững từ một tập thể hạnh phúc

Đặt con người vào trung tâm, Acecook Việt Nam kiên định theo đuổi hành trình kiến tạo môi trường làm việc tử tế, gắn kết và quan tâm tới mọi cá nhân. Sứ mệnh của Acecook Việt Nam phản ánh đúng tinh thần “Omoiyari” của người Nhật, đề cao sự quan tâm tinh tế và thấu cảm giữa con người với con người.

Người tiêu dùng hạnh phúc - Xã hội hạnh phúc - Nhân viên hạnh phúc luôn là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của doanh nghiệp (Ảnh: Acecook Việt Nam).

Hạnh phúc đến từ hành động thiết thực

Tại đây, hạnh phúc không được đo bằng những khẩu hiệu gắn trên tường, mà hiện diện trong từng hành động nhỏ và đúng lúc. Những món quà dịp Trung thu, khai giảng, hay sinh nhật con em nhân viên không đơn thuần là quà tặng. Chúng là cầu nối cảm xúc giữa công ty và gia đình nhân sự, vượt lên trên mối quan hệ đồng nghiệp thông thường.

“Tôi từng nghĩ những phúc lợi nhỏ như quà tặng Tết Thiếu nhi chỉ là hình thức. Cho đến khi con gái ôm gói quà và vui sướng reo lên: ‘Bố ơi, công ty của bố nhớ phần cho con ạ?’. Món quà nhỏ nhưng là sự quan tâm lớn mà công ty dành cho gia đình tôi”, là tâm sự của một nhân viên nhà máy chi nhánh Hưng Yên.

Ngoài những dịp đặc biệt, công ty còn có nhiều chính sách dài hạn như ngày nghỉ trong kỳ kinh nguyệt cho lao động nữ, trợ cấp thai sản, hỗ trợ tiền giữ trẻ, thưởng sáng kiến, khen thưởng con nhân viên học giỏi...

Mỗi chính sách đều góp phần tạo nên sự gắn kết sâu sắc và bền vững giữa các nhân sự, và giữa mỗi nhân sự với nơi làm việc.

Đối mặt với thiệt hại do mưa bão, lũ lụt do cơn bão số 10 và 11 gây ra tại các tỉnh miền Bắc, đặc biệt ở Thái Nguyên, Sơn La, Hà Tĩnh, Thanh Hóa..., Acecook Việt Nam đã nhanh chóng phối hợp cùng các cơ quan chức năng và các đơn vị trao tặng hơn 5.400 thùng mì đến các địa phương bị ngập lụt nặng.

Đồng thời, toàn thể cán bộ, công nhân viên công ty cũng đã đồng lòng quyên góp hơn 200 triệu đồng nhằm sẻ chia khó khăn và góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Những hoạt động thiết thực và đầy tính nhân văn chính là minh chứng rõ nét cho cam kết chung tay xây dựng Happy Society - một xã hội hạnh phúc (Ảnh: Acecook Việt Nam).

Nỗ lực bền bỉ là nền tảng

Nếu phúc lợi là cầu nối cảm xúc, thì “được phát triển” lại là động lực thúc đẩy sức mạnh tập thể công ty. Mỗi cá nhân tại Acecook Việt Nam đều được tạo điều kiện tối đa để tham gia các chương trình đào tạo định kỳ từ cấp chuyên viên đến quản lý, tập trung vào tư duy chiến lược, quản lý thời gian, giao tiếp nội bộ, giải quyết vấn đề...

Ứng dụng Acecook Home với hơn 5.700 người dùng nội bộ không chỉ là kênh thông tin, mà còn là "ngôi nhà số" để kết nối, lan tỏa văn hóa doanh nghiệp và hạnh phúc tập thể.

Cùng với đó là hệ sinh thái các hoạt động cộng đồng như Ngày hội gia đình, các giải thể thao nội bộ, kỳ nghỉ mát hằng năm… góp phần tạo nên sự trưởng thành từ kỹ năng cho đến tinh thần cho mỗi người Acecook.

Sức mạnh tập thể của Acecook Việt Nam được kiến tạo qua từng hoạt động gắn kết nội bộ (Ảnh: Acecook Việt Nam).

Kiến tạo bền vững từ những nhịp đập cống hiến

Đằng sau mỗi sản phẩm là hàng nghìn con người đang ngày ngày miệt mài đứng máy, bảo trì thiết bị, giám sát chất lượng, tối ưu dây chuyền… Chính họ là những người trực tiếp duy trì dòng chảy sản xuất và chất lượng thương hiệu.

Trân trọng những sự cống hiến đó, Acecook Việt Nam luôn nỗ lực kiến tạo một môi trường làm việc an toàn, đa dạng và hòa nhập. Tại đây, mỗi nhân viên đều được tôn trọng và đảm bảo từ hợp đồng lao động minh bạch đến điều kiện làm việc tuân thủ an toàn lao động. Mọi chính sách tập thể được đề ra, đều phản ánh cam kết của công ty trong việc đặt con người làm trung tâm.

Một lần nữa, tinh thần “Omoiyari” được truyền tải trọn vẹn qua sứ mệnh phát triển con người của Acecook Việt Nam, trên mọi phương diện: Khi người lao động cảm thấy được công nhận và được là một phần của tập thể hạnh phúc, chiến lược phát triển bền vững mới thực sự thành công.

Acecook Việt Nam được vinh danh tại HR Asia Awards (Ảnh: Acecook Việt Nam).

Trong các hoạt động gần đây, công ty liên tục được ghi nhận với nhiều giải thưởng. Mới đây nhất, Acecook Việt Nam đã được vinh danh với giải Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025 của Tạp chí HR Asia.

Đây là minh chứng rõ nét cho cam kết của công ty không chỉ trong việc mang đến những sản phẩm chất lượng cho người tiêu dùng mà còn trong việc xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, hạnh phúc cho hàng nghìn nhân viên.

Trước đó, đơn vị này cũng nằm trong "Top 50 doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu Việt Nam 2025" (CSA 2025) với hai hạng mục chiến thắng là hoạt động CSR tiêu biểu và quản lý tài nguyên bền vững.

Acecook Việt Nam còn là doanh nghiệp xuất sắc được vinh danh Doanh nghiệp bền vững 2025 thuộc khối FDI. Ngoài ra, vào tháng 5/2025, Acecook Việt Nam cũng vừa được vinh danh là “Doanh nghiệp có chính sách phúc lợi ưu việt” tại Vietnam ESG Awards lần thứ nhất thuộc khuôn khổ Diễn đàn ESG Việt Nam do báo Dân trí tổ chức.