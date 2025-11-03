Lan Phương diễn "lên đồng" nhưng vẫn gây tranh cãi trong phim giờ vàng VTV

Phim Gió ngang khoảng trời xanh trên VTV3 đang gây sốt với khán giả khi kể về cuộc sống của 3 phụ nữ hiện đại là: Mỹ Anh, Hoàng Lam và Kim Ngân với những câu chuyện khác nhau.

Tạo hình của Lan Phương trong phim "Gió ngang khoảng trời xanh" trên VTV (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Trong những tập gần đây, phim có sự xuất hiện của Linh (Lan Phương thủ vai). Linh là đối tác của công ty Đăng (Doãn Quốc Đam), cũng là "người thứ 3" chen vào mối quan hệ giữa vợ chồng Mỹ Anh (Phương Oanh) - Đăng.

Trong phim, Linh là một cô gái cá tính, thông minh, bản năng và trẻ trung, trái với sự chỉn chu của Mỹ Anh.

Theo kịch bản phim, Linh bất ngờ trở thành "tiểu tam" xen vào cuộc sống riêng của Đăng và Mỹ Anh. Cặp đôi vốn đang hạnh phúc, Đăng chỉ có những mâu thuẫn nhỏ trong quan điểm và quản lý công ty với Mỹ Anh.

Vai diễn của Lan Phương gây ra nhiều tranh cãi trên một số diễn đàn phim Việt, nhiều ý kiến cho rằng, cả hai chỉ nên là tri kỷ trong công việc, chứ không thể đi quá giới hạn.

Có khán giả cho rằng, Lan Phương diễn "lên đồng" nhưng một màu. Xem Lan Phương và Doãn Quốc Đam diễn, họ như thấy 2 nhân vật là Thành và Ngọc cũng do cặp đôi thủ vai trong phim Gia đình mình vui bất thình lình.

"Lan Phương diễn hay nhưng sao mình vẫn hình dung đây là cặp đôi Thành - Ngọc Hà phim Gia đình mình vui bất thình lình phiên bản 2025", "Lan Phương vào vai này hợp nhưng đôi khi thấy "làm quá", khiến tôi xem bị mệt", "Phương đóng một người bốc đồng và cảm tính giống như các vai diễn trước kia, không thấy có gì mới"... đó là những nhận xét về vai diễn của Lan Phương.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Lan Phương cho biết, khi bắt đầu diễn vai người thứ 3 trong phim, chị đã hình dung việc mình bị "ném đá" vì chẳng ai thích nhân vật "tiểu tam" chen chân vào hạnh phúc gia đình.

Nữ diễn viên chia sẻ thêm: "Là một diễn viên chuyên nghiệp nên tôi đã diễn xuất theo cách chân thực nhất. Tôi hiểu tâm lý của người xem nên chấp nhận việc mình bị "ném đá" dễ dàng hơn.

Khi nhận những ý kiến trái chiều, tôi không buồn, chỉ băn khoăn làm sao để mình diễn tốt hơn. Vì quay lại làm phim sau khi sinh con, những ngày đầu tôi cũng hơi lúng túng thật".

Nữ diễn viên cũng lý giải rằng, mọi người thấy Linh giống tính cách của Ngọc Hà phim Gia đình mình vui bất thình lình nhưng ở những tập tiếp theo Linh sẽ rất khác Hà, khi quá khứ, động cơ, hành vi của nhân vật được thể hiện rõ hơn.

Lan Phương chia sẻ rằng, chị nhận lời vào phim vì được diễn cùng Doãn Quốc Đam (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Nữ diễn viên cũng bày tỏ, khi được đóng phim cùng Doãn Quốc Đam và Phương Oanh, chị thấy thú vị vì mình và đồng nghiệp từng rất "hợp cạ" trong các bộ phim trước của VTV.

"Tôi và Đam vừa tham gia phim Gia đình mình vui bất thình lình khá ăn ý. Việc đóng chung với Phương Oanh từ sau phim Nàng dâu order cũng là điều tôi hứng thú...", Lan Phương nói.