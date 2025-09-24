"Chị đẹp" Hà Kino gây ấn tượng khi làm vedette trên sàn diễn New York

Trong khuôn khổ New York Couture Fashion Week 2025, Hà Kino đảm nhận vai trò vedette trình diễn bộ sưu tập “The Horoscope” của nhà thiết kế (NTK) Khang Lê đến từ Việt Nam.

Sở hữu vẻ ngoài nổi bật với mái tóc tém cá tính, Hà Kino gây ấn tượng mạnh khi diện trang phục lấy cảm hứng từ chiêm tinh học.

Hà Kino gây ấn tượng tại New York Couture Fashion Week 2025 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Các thiết kế trong bộ sưu tập không đơn thuần minh họa biểu tượng chiêm tinh, mà tái hiện tính cách và năng lượng của từng chòm sao bằng ngôn ngữ thời trang.

Phom dáng mạnh mẽ cùng những chi tiết tinh xảo khắc họa trên trang phục thể hiện sống động về 12 cung hoàng đạo. Khi người mẫu bước đi, không gian sàn diễn như biến thành bức tranh chiêm tinh học, với sự kết hợp của ánh sáng và màu sắc.

NTK cho biết, điều anh mong muốn mang đến New York Couture Fashion Week không chỉ là một bộ sưu tập thời trang, mà còn là một màn trình diễn nghệ thuật thị giác. Các thiết kế tập trung khơi gợi cảm xúc và triết lý, khẳng định dấu ấn riêng của thời trang Việt tại một trong những sự kiện thời trang danh giá bậc nhất thế giới.

Với thần thái lạnh lùng, đôi mắt sắc sảo cùng những bước catwalk tự tin, Hà Kino nhận được nhiều lời khen cho phần trình diễn của mình, được nhận xét không thua kém các người mẫu quốc tế.

Thời trang Việt được các người mẫu nước ngoài trình diễn tại New York Couture Fashion Week 2025 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trở lại với sàn diễn sau khoảng thời gian kín tiếng từ khi rời chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023, Hà Kino cho thấy sự trưởng thành hơn trong phong cách. Gần đây, cô bất ngờ được người hâm mộ sắc đẹp quốc tế gọi tên, cho rằng cô sẽ là đại diện của Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc Miss Universe 2025. Tuy nhiên, người đẹp đã lên tiếng phủ nhận.

Hà Kino cho biết, hơn nửa năm qua cô tập trung rèn luyện, học catwalk cùng siêu mẫu Lukkade ở Thái Lan để chuẩn bị cho Miss Universe Vietnam nhưng đáng tiếc cuộc thi năm nay không được tổ chức.