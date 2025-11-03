Quốc Cường Gia Lai trả 1.100 tỷ đồng cho Vạn Thịnh Phát, nguồn tiền ở đâu?

Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG) công bố ngày 24/10 đã thanh toán tiếp 200 tỷ đồng cho Cục thi hành án dân sự TPHCM, liên quan đến khoản nợ phải trả cho Công ty Đầu tư Sunny Island (liên quan Vạn Thịnh Phát).

Tại ngày 30/9, công ty cũng đã trả 900 tỷ đồng cho đối tác trên. Tổng cộng, doanh nghiệp này đã trả 1.100 tỷ đồng cho đối tác trên, giảm số nợ phải trả còn gần 1.783 tỷ đồng.

Về vụ việc này, năm 2017, Công ty Sunny Island và Quốc Cường Gia Lai đã ký hợp đồng hứa mua - bán dự án Bắc Phước Kiển (Nhà Bè cũ, TPHCM) với giá gần 2.883 tỷ đồng. Doanh nghiệp do bà Nguyễn Thị Như Loan làm Chủ tịch HĐQT thời kỳ đó đã dùng số tiền này để trả nợ ngân hàng.

Sau đó, 2 bên xảy ra tranh chấp phát sinh, Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) đã phán Quốc Cường Gia Lai thắng kiện, không phải hoàn trả khoản tiền đã nhận.

Tuy nhiên, khi vụ án Trương Mỹ Lan bị khởi tố, Tòa án nhân dân TPHCM đã hủy phán quyết của VIAC và buộc Quốc Cường Gia Lai phải hoàn trả 2.883 tỷ đồng để nhận lại quyền sở hữu dự án Phước Kiển. Doanh nghiệp đồng ý trả tiền đã nhận.

Các khoản phải trả, phải nộp khác của Quốc Cường Gia Lai tại ngày 30/9 (Nguồn: BCTC quý III doanh nghiệp).

Sau khi đảm nhận vị trí tổng giám đốc, ông Nguyễn Quốc Cường tuyên bố xoay dòng tiền trả nợ bằng cách thoái vốn các dự án thủy điện, xử lý hàng tồn kho, phát triển dự án Marina Đà Nẵng.

Theo kế hoạch mà doanh nghiệp đặt ra, việc trả nợ sẽ diễn ra trong khoảng 2 năm, bắt đầu từ quý III năm nay và kết thúc vào nửa đầu năm 2027. Nếu dòng tiền ổn định, công ty có thể thanh toán sớm hơn để lấy lại dự án "sống còn".

Song song với việc trả nợ, Quốc Cường Gia Lai cũng gia tăng 1.017 tỷ đồng nợ vay với bên liên quan. Tại ngày 30/9, doanh nghiệp vay bà Lại Thị Hoàng Yến và ông Lầu Đức Huy lần lượt gần 507 tỷ đồng và hơn 527 tỷ đồng. Bà Yến là con gái Chủ tịch HĐQT Lại Thế Hà và ông Huy là em rể Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Cường.

Trong quý III, doanh nghiệp này có lợi nhuận sau thuế hơn 24 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ còn doanh thu giảm 42% do giảm bàn giao căn hộ cho khách hàng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 354 tỷ đồng, tăng 46% còn lợi nhuận sau thuế gấp gần 4 lần cùng kỳ, đạt 34 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả này còn cách xa mục tiêu cả năm.