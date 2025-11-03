Nhóm người dùng gậy sắt, mái chèo đánh nhau giữa phố ngập lụt

Chiều 3/11, lãnh đạo UBND phường Thuận Hóa, thành phố Huế cho biết đã chỉ đạo lực lượng chức năng xác minh vụ việc một số đối tượng đánh nhau, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền video dài hơn 1 phút ghi lại cảnh hai nhóm người xô xát, dùng cây sắt, mái chèo đánh nhau tại khu vực đường Hùng Vương, phường Thuận Hóa, thành phố Huế.

Hai nhóm người xảy ra mâu thuẫn, lao vào hỗn chiến tại khu vực nước ngập sâu (Ảnh: Cắt từ video trên Facebook Thời sự Huế 24/7).

Theo nội dung video được đăng tải trên mạng xã hội, hai nhóm người được cho là chủ các ghe, thuyền phục vụ chở người dân đi qua các đoạn ngập sâu có thu tiền đã nảy sinh mâu thuẫn.

Dù được những người có mặt tại hiện trường can ngăn, một đối tượng mặc áo phông đen, quần soóc bất ngờ cầm cây sắt lao tới đánh tới tấp vào nhóm đối thủ.

Sau đó, cả hai nhóm cùng lao vào nhau hỗn chiến giữa dòng nước ngập sâu, trước sự chứng kiến của rất nhiều người.

Sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, vụ việc đã thu hút sự chú ý, quan tâm của rất nhiều người. Nhiều ý kiến phẫn nộ, lên án hành vi bạo lực của hai nhóm đối tượng ngay giữa thời điểm thành phố Huế đang trải qua đợt thiên tai lớn.