MONO được khen vì hành động dũng cảm, cứu nguy Song Luân trong show thực tế

Tập cuối Chiến sĩ quả cảm lên sóng tối 2/11 có chủ đề "Tử địa trắng", mang đến cho khán giả những câu chuyện được lấy cảm hứng từ chuyên án 18TN và 19TN.

Đây là những chuyên án nhằm triệt phá đường dây, nhóm đối tượng có vũ trang mua bán, vận chuyển ma túy trái phép với số lượng lớn từ Lào vào Việt Nam.

Tình huống sơ tán dân trong tập cuối "Chiến sĩ quả cảm" (Ảnh: Chương trình cung cấp).

Các chiến sĩ nhập vai được Đại tá Trần Thanh Sơn (Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La) dẫn dắt và chỉ huy, thực hiện nhiệm vụ thực chiến là tấn công sào huyệt của các đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Nhóm tội phạm bố trí nhiều bẫy điện, sẵn sàng kích hoạt qua hệ thống nước sinh hoạt chung của 16 hộ dân để gây thương vong và đổ tội cho lực lượng chức năng.

Trước tình hình đó, Đại tá Trần Thanh Sơn chỉ đạo phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân. Tổ trinh sát do Tiến Luật và Thượng tá Mùa A Của dẫn đầu hành quân đường rừng, còn Neko Lê và Hưng Nguyễn thuyết phục người dân sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm. MONO, Song Luân, Phan Mạnh Quỳnh, Long Hạt Nhài ở tổ vây bắt đối tượng cùng các chiến sĩ công an.

MONO cùng đồng đội tham gia tổ vây bắt đối tượng truy nã nguy hiểm (Ảnh: Chương trình cung cấp).

Theo chỉ đạo của ban chỉ huy chuyên án, nhóm thực chiến vây bắt đối tượng kêu gọi kẻ địch ra đầu thú, nếu đối tượng không hợp tác và có thái độ thách thức thì lực lượng được phép tiêu diệt bọn chúng.

Sau khi nhận thấy đối tượng kiên quyết không đầu hàng, các chiến sĩ tiếp tục tấn công bằng quả cay, quả nổ để hạn chế tầm nhìn và sức tấn công của chúng. Trong lúc đó, Song Luân cầm khiên chống đạn cùng MONO đột kích thâm nhập trong nhà để bắt đối tượng.

Bắt giữ đối tượng đầu hàng, cán bộ, chiến sĩ tiến hành khai thác và nhận được thông tin còn 5 đối tượng trong nhà. Sau đó, một đối tượng sẵn sàng hy sinh tính mạng, đem quả mìn đến gần vị trí 3 chiến sĩ.

Nhận thấy bất thường, một chiến sĩ áp chế đối tượng xuống đất, trong khi đó MONO nhanh nhạy, dùng chân đá văng quả mìn đang nằm cận kề Song Luân để bảo vệ cho đồng đội. Sau đó, nhiệm vụ khép lại thành công.

MONO có nhiều trải nghiệm đáng nhớ trong nhiệm vụ cuối cùng (Ảnh: Chương trình cung cấp).

Hành động dũng cảm của MONO nhận nhiều lời khen từ khán giả. Mặc dù chỉ là tình huống thực chiến giả định chuyên án, người hâm mộ nhận xét nam ca sĩ trưởng thành, bản lĩnh sau thời gian được huấn luyện tại các đơn vị.

Trong phần giao lưu trước khi kết thúc hành trình, MONO chia sẻ, anh cảm thấy may mắn khi được tham gia Chiến sĩ quả cảm, được trải qua những khóa huấn luyện, nhiệm vụ đáng nhớ cùng mọi người.

“Cảm xúc của tôi thật khó diễn tả bằng lời. Ba tháng qua, chúng tôi chỉ tiếp xúc nhẹ nhàng với những điều mà các chiến sĩ công an phải đối mặt mỗi ngày. Tôi chỉ mong các anh thật nhiều sức khỏe, luôn bình an để tiếp tục công tác”, MONO nói.