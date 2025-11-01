Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt: Từ "phú bà showbiz" đến suy sụp vì vỡ nợ

Ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Ngọc Ánh để điều tra về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Thông tin Trương Ngọc Ánh bị bắt đang gây xôn xao khán giả. Trước đó, cô là nghệ sĩ nổi tiếng của làng giải trí Việt Nam.

Trương Ngọc Ánh trong một sự kiện hồi tháng 9 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Hoạt động đa lĩnh vực, tài sản giàu có

Trương Ngọc Ánh sinh năm 1976, hoạt động nghệ thuật từ khi mới 16 tuổi. Sau 3 thập kỷ làm nghề, cô để lại dấu ấn trong lòng khán giả với loạt vai diễn trong các phim: Áo lụa Hà Đông, Đồng tiền xương máu, Giã từ dĩ vãng, Hương ga...

Không chỉ đóng phim, Trương Ngọc Ánh còn hoạt động đa lĩnh vực. Hơn một thập kỷ qua, khán giả biết đến cô trong vai trò nhà sản xuất phim.

Cô từng đứng sau nhiều tác phẩm như: Truy sát, Vệ sĩ Sài Gòn, Sắc đẹp ngàn cân, Abduction (Đêm hoàng đạo)... Bộ phim gần nhất do Trương Ngọc Ánh sản xuất là Chrysalis (Chiếc kén) - dự án được giới thiệu hồi tháng 4 năm nay.

Trương Ngọc Ánh dự buổi chiếu "Áo lụa Hà Đông" tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ 3 hồi tháng 7 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Năm 2022, Trương Ngọc Ánh từng tuyên bố đầu tư hơn 50 triệu USD (khoảng hơn 1.200 tỷ đồng) để phát triển các dự án nghệ thuật. Theo nhà sản xuất, số tiền này sẽ chia vào các lĩnh vực như cuộc thi hoa hậu, lễ hội, sự kiện biểu diễn quốc tế...

Trương Ngọc Ánh lấn sân vào lĩnh vực nhan sắc từ năm 2022, sau khi tổ chức Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam và mua bản quyền cuộc thi Miss Earth Vietnam. Năm 2024, cô tiếp tục tuyên bố nắm bản quyền Miss Supranational Vietnam. Nữ nghệ sĩ cũng kinh doanh nhà hàng, đầu tư bất động sản, là CEO của một số công ty.

Trương Ngọc Ánh từng cho biết, cô là người "nhạy bén với thị trường, nắm bắt mọi cơ hội".

"Tất nhiên, không phải việc gì cũng thành công và không phải lần đầu tư nào cũng mang về lợi nhuận, nhưng kinh doanh là thế, phải chấp nhận cuộc chơi, rút kinh nghiệm và chuẩn bị thật tốt để hạn chế rủi ro", cô nói.

Trương Ngọc Ánh và con gái dọn về sống tại căn penthouse 300m2 ở quận 2 (cũ) từ năm 2020 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nhờ hoạt động lâu năm trong nghệ thuật và kinh doanh, Trương Ngọc Ánh từng có cuộc sống sung túc.

Cô sống trong căn penthouse 300m2 tại TPHCM, sở hữu xe sang hơn 3 tỷ đồng. Diễn viên Áo lụa Hà Đông thường xuất hiện trong những trang phục hàng hiệu xa xỉ, đeo nhẫn kim cương, đồng hồ đắt tiền.

Khán giả từng gọi Trương Ngọc Ánh là "phú bà showbiz", nhưng cô cho biết căn hộ mình ở rất khiêm tốn, cuộc sống cũng bình dân như mọi người.

Suy sụp vì vỡ nợ

Năm 2024, Trương Ngọc Ánh gặp biến cố tài chính. Công ty đứng tên nữ diễn viên liên tục bị nêu tên vì chậm thanh toán, cô cũng vướng thị phi nợ nần, bị nhiều người tố "quỵt nợ".

Sau đó, nghệ sĩ cho biết công ty của cô bị ảnh hưởng uy tín khi một đối tác chậm trễ trả khoản nợ 24 tỷ đồng. Cùng năm, cô cũng bị Trung tâm Tổ chức biểu diễn và điện ảnh TPHCM kiện đòi hơn 324 triệu đồng khi hai bên hợp tác tổ chức một sự kiện. Sau đó, đơn vị này rút đơn kiện khi công ty của Trương Ngọc Ánh trả hết nợ.

Trương Ngọc Ánh chia sẻ về biến cố nợ nần tại một sự kiện hồi tháng 4 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nữ diễn viên sau đó rút lui toàn bộ khỏi lĩnh vực tổ chức cuộc thi sắc đẹp. Nhiều người cho rằng những khó khăn về kinh tế khiến nữ diễn viên phải từ bỏ việc tổ chức Miss Earth 2024 ở Việt Nam dù đã được công bố trước đó.

Vì biến cố tài chính, một thời gian dài Trương Ngọc Ánh sống kín tiếng, ngừng cập nhật mạng xã hội. Cuối năm ngoái, khán giả cũng bất ngờ khi Trương Ngọc Ánh rao bán căn hộ 300m2.

Trong dịp trở lại sản xuất phim hồi tháng 4, Trương Ngọc Ánh cho biết năm 2024 là thời điểm cuộc sống, sự nghiệp của cô gặp nhiều biến động. Cô cho biết sau ồn ào nợ nần, cô lựa chọn im lặng, tiếp tục cố gắng bằng những dự án khác. Cô cũng phải bán tài sản, rút các khoản tiền tiết kiệm để trả nợ, xử lý các vấn đề tài chính.

"Tôi mất mát danh tiếng, tiền tiết kiệm, trầm cảm vì uy tín của mình bị ảnh hưởng", Trương Ngọc Ánh từng chia sẻ.

Cô cho biết thêm, nhờ sự động viên của gia đình, sự đồng hành của các nhà cung cấp, đối tác nên cô đứng dậy được sau thất bại.