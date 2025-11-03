NSƯT Hoài Anh nhiều đêm thức trắng, sụt 3kg dốc sức cho Liên hoan Chèo

Tối 2/11, chương trình Bế mạc và trao giải Liên hoan Chèo toàn quốc 2025 diễn ra tại Trung tâm Văn hóa - Triển lãm tỉnh Bắc Ninh.

Tại liên hoan, NSƯT Hoài Anh đảm nhiệm vai trò biên đạo múa, góp phần tạo nên thành công của 6 vở: Mẫu ngự trời Nam, Nam Việt Đế vạn mùa xuân, Nước mắt Trạng Quỳnh, Chuyện công chúa triều Trần, Mưa đỏ và Chuyện tình bên sông.

NSƯT Hoài Anh đoạt giải Biên đạo múa xuất sắc tại Liên hoan Chèo toàn quốc 2025 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Với sự đồng thuận từ hội đồng nghệ thuật, NSƯT Hoài Anh được vinh danh giải thưởng Biên đạo múa xuất sắc cho vở diễn Mẫu ngự trời Nam, do nghệ sĩ Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam biểu diễn.

Nữ nghệ sĩ bày tỏ xúc động khi đoạt giải thưởng, xem đây là niềm tự hào to lớn, cột mốc đáng nhớ trong chặng đường hoạt động nghệ thuật. Đây cũng là động lực để Hoài Anh không ngừng thử thách giới hạn sáng tạo, tìm cách làm mới nghệ thuật múa trong khuôn khổ sân khấu truyền thống.

"Tôi luôn tin rằng, dù ở thời đại nào, múa vẫn là ngôn ngữ thiêng liêng để kể những câu chuyện của văn hóa Việt. Thành công hôm nay không chỉ là của riêng tôi, mà còn là kết quả của tập thể nghệ sĩ luôn cháy hết mình vì sân khấu truyền thống", NSƯT Hoài Anh nói.

NSƯT Hoài Anh hạnh phúc khi hái quả ngọt sau quá trình bền bỉ cống hiến (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ thêm về hành trình dồn tâm huyết cho Liên hoan Chèo toàn quốc 2025, NSƯT Hoài Anh cho biết, khối lượng công việc dày đặc khiến cô đối diện với nhiều áp lực.

Những tháng qua, cô sống cùng sàn tập, mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi được vài tiếng, "chạy show" từ sáng đến khuya. Áp lực lớn về thời gian khiến Hoài Anh thiếu ngủ trầm trọng, sụt gần 3kg.

"Mệt mỏi nhưng chưa bao giờ tôi thấy mình muốn dừng lại. Khi chứng kiến các nghệ sĩ tỏa sáng trên sân khấu, mọi mệt mỏi đều tan biến. Tôi cảm nhận rõ ràng rằng, tình yêu dành cho nghệ thuật chèo và múa vẫn luôn là nguồn năng lượng lớn nhất để tôi tiếp tục cống hiến", Hoài Anh chia sẻ.

Song song với những vở diễn ở Liên hoan Chèo toàn quốc, Hoài Anh còn phải sắp xếp thời gian để hoàn thành một số đề tài nghiên cứu chuyên môn về múa, đồng thời chu toàn công việc gia đình.

"Tôi nghĩ, nghệ sĩ nếu muốn sáng tạo bền vững thì phải biết dung hòa giữa công việc và cuộc sống. Chính những trải nghiệm đời thường, những khoảnh khắc bên gia đình lại giúp tôi tìm thấy nhiều cảm hứng hơn cho nghệ thuật", Hoài Anh nói.

Dù công việc bận rộn, Hoài Anh luôn cố gắng sắp xếp thời gian để đồng hành cùng con trong học tập và các hoạt động thường ngày. Với Hoài Anh, sự cân bằng giữa nghệ thuật và gia đình chính là nền tảng để cô có thêm năng lượng sáng tạo.

"Gia đình là điểm tựa để tôi vững vàng hơn mỗi khi bước ra sân khấu. Thành công có ý nghĩa hơn khi mình còn giữ được sự ấm áp của mái nhà", cô chia sẻ.