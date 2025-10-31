Những vai diễn ấn tượng của Trương Ngọc Ánh

Trương Ngọc Ánh là một trong những gương mặt điện ảnh sáng giá và có sức ảnh hưởng của showbiz Việt từ thập niên 1990 cho đến nay.

Trước thời điểm bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) khởi tố và bắt tạm giam tối 31/10, sự nghiệp của cô là chuỗi thành công với vai trò người mẫu, diễn viên, nhà sản xuất phim.

Trương Ngọc Ánh xuất hiện tại một sự kiện diễn ra mới đây (Ảnh: Ban tổ chức).

Những vai diễn truyền hình ấn tượng của Trương Ngọc Ánh

Xuất thân là người mẫu nhưng Trương Ngọc Ánh thành công hơn cả với vai trò là diễn viên. Vai diễn điện ảnh đầu tiên của cô là vai Diễm trong phim Em còn nhớ hay em đã quên (1993), nhân vật dựa trên hình mẫu "Diễm xưa" trong ca khúc của Trịnh Công Sơn.

Tuy nhiên, tên tuổi của Trương Ngọc Ánh thực sự bùng nổ và ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua loạt phim truyền hình dài tập cuối những năm 1990 và đầu 2000.

Trong đó, vai Mỹ trong Giã từ dĩ vãng và đặc biệt là vai Lan Anh trong Đồng tiền xương máu đã chứng minh khả năng diễn xuất trời phú, giúp cô xóa bỏ định kiến "chân dài đóng phim".

Thời điểm đóng "Đồng tiền xương máu", Trương Ngọc Ánh mới 22 tuổi (Ảnh: Chụp màn hình).

Vai Lan Anh trong Đồng tiền xương máu được xem là một trong những vai diễn tiêu biểu nhất trong sự nghiệp đóng phim truyền hình của Trương Ngọc Ánh. Lan Anh là cô con gái út cá tính, sẵn sàng từ bỏ gia thế giàu có để theo đuổi tình yêu, một hình mẫu nhân vật mạnh mẽ và hiện đại lúc bấy giờ.

Đỉnh cao diễn xuất của nữ diễn viên phải kể đến vai Dần trong phim điện ảnh Áo lụa Hà Đông (2006) của đạo diễn Lưu Huỳnh. Với vai người vợ nghèo, chịu thương chịu khó, Trương Ngọc Ánh đã lột tả thành công nội tâm nhân vật, mang về giải Nữ diễn viên được yêu thích nhất tại Mai Vàng 2007.

Đột phá với cả hai vai trò diễn viên và nhà sản xuất phim điện ảnh

Sau giai đoạn thành công rực rỡ về diễn xuất, Trương Ngọc Ánh dành thời gian tập trung vào kinh doanh, nhưng đam mê nghệ thuật không bao giờ tắt.

Cô chuyển từ truyền hình sang màn ảnh rộng, tạo được sự đột phá với vai trò kép: diễn viên chính và nhà sản xuất.

Trương Ngọc Ánh trong phim "Hương Ga" (Ảnh: Nhà sản xuất).

Năm 2014, bộ phim Hương Ga do cô đồng sản xuất và đóng chính đã gây tiếng vang. Hình tượng Hương Ga, một "chị đại" giang hồ gai góc, mạnh mẽ nhưng ẩn chứa nhiều dằn vặt nội tâm, là một cú "lột xác" hoàn toàn so với các vai diễn trước đây của cô.

Vai diễn này đã mang về cho Trương Ngọc Ánh giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Cánh diều Vàng 2014, khẳng định vị thế của cô ở thể loại phim hành động, tâm lý tội phạm.

Tiếp nối thành công, Trương Ngọc Ánh tiếp tục dồn tâm huyết vào vai trò nhà sản xuất, điển hình là bộ phim hành động Truy sát (2016), nơi cô cũng đảm nhận vai nữ cảnh sát đầy bản lĩnh.

Hồi tháng 4 năm nay, cô còn mở rộng hoạt động hợp tác quốc tế với vai trò nhà sản xuất cho dự án phim Chrysalis.

Bên cạnh điện ảnh, Trương Ngọc Ánh còn dấn thân vào lĩnh vực ca hát và nhiều lần được mời làm giám khảo cho các cuộc thi nhan sắc lớn. Cô cũng từng đảm nhận vai trò MC cho các sự kiện lớn.

Ngoài ra, Trương Ngọc Ánh còn là doanh nhân. Cô là giám đốc điều hành của một số công ty hoạt động trong lĩnh vực giải trí.