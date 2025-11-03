Đa dạng tiện ích cho khách hàng gửi tiết kiệm online trên PVConnect

Trong thời đại công nghệ và chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ, phương thức gửi tiết kiệm online trở thành giải pháp được nhiều người ưa chuộng bởi sự thuận tiện, nhanh chóng, dễ dàng thao tác mọi lúc, mọi nơi chỉ bằng một thiết bị điện thoại di động duy nhất mà không cần phải đến quầy giao dịch hay các chi nhánh ngân hàng.

Đối với nhiều khách hàng hiện đại, gửi tiền trực tuyến được xem là xu hướng tài chính thông minh, vừa linh hoạt về thời gian giao dịch, vừa giúp tối ưu dòng tiền một cách hiệu quả.

PVcomBank mở rộng nhiều tiện ích cho khách hàng gửi tiết kiệm online.

Thấu hiểu nhu cầu của các phân khúc khách hàng, PVcomBank đã không ngừng mở rộng, ra mắt thêm nhiều tiện ích đối với dịch vụ gửi tiền online nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng trên ứng dụng Ngân hàng số PVConnect.

Chỉ bằng vài thao tác đơn giản được thực hiện hoàn toàn trực tuyến, khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận và thoải mái lựa chọn giữa các sản phẩm tiền gửi đa dạng với kỳ hạn linh hoạt tùy theo nhu cầu thực tế.

PVcomBank còn áp dụng lãi suất gửi tiết kiệm online cao hơn đến 0,5%/năm so với khi gửi tại quầy, giúp khách hàng tối ưu hiệu quả sinh lời mà vẫn tiết kiệm thời gian giao dịch.

Không chỉ tự động gợi ý giải pháp gửi tiết kiệm phù hợp theo tình hình tài chính của từng khách hàng, nền tảng PVConnect còn cho phép người dùng có thể chủ động phân chia, quản lý chi tiết đối với mỗi khoản tiết kiệm nhờ vào tính năng thiết lập mục tiêu (mua nhà, mua xe, du học, du lịch…).

Ngoài việc áp dụng công nghệ hiện đại trong nghiên cứu hành trình khách hàng để thấu hiểu sâu sắc về nhu cầu người dùng, từ đó chủ động phát triển thêm các sản phẩm, dịch vụ tiền gửi chất lượng, PVcomBank cũng không ngừng nâng cao tính an toàn, bảo mật thông qua một số tính năng, tiện ích nổi bật.

Theo đó, khách hàng có thể linh hoạt rút gốc một phần tiền gửi trước hạn mà không bị mất lãi của khoản tiền gửi còn lại; chủ động lựa chọn/thay đổi hình thức tất toán trước hạn từ online sang tại quầy tùy vào nhu cầu; thực hiện phong tỏa/giải tỏa tài khoản tiết kiệm qua hình thức gọi video call mà không cần tới quầy giao dịch…

Việc xây dựng hệ sinh thái dịch vụ tiền gửi đa dạng cả về kỳ hạn và sản phẩm, với lãi suất hấp dẫn cùng nhiều tiện ích ưu việt thể hiện mong muốn của PVcomBank trong nỗ lực đáp ứng nhu cầu tài chính linh hoạt của khách hàng, không chỉ là những khoản gửi ngắn hạn dự phòng chi tiêu mà còn hướng đến mục tiêu đồng hành cùng mỗi cá nhân trên hành trình đầu tư dài hạn, tích lũy bền vững cho tương lai.

PVcomBank hướng đến mục tiêu trở thành ngân hàng cung cấp giải pháp tài chính toàn diện tới khách hàng.

“Gửi tiết kiệm online không chỉ nổi bật bởi sự nhanh gọn, tiện lợi, phù hợp theo xu hướng hiện đại mà khách hàng còn được hỗ trợ bởi nhiều công cụ quản lý tài chính thông minh trên PVConnect”, đại diện PVcomBank nhấn mạnh.

Thông qua hệ sinh thái số đa dạng ngày càng được mở rộng và phát triển, các khách hàng của PVcomBank cũng có thể dễ dàng tìm kiếm những sản phẩm, dịch vụ hay giải pháp tài chính phù hợp, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu cá nhân như: đặt VNPAY Taxi; đặt vé máy bay/đặt phòng khách sạn; chuyển tiền quốc tế online; mua sắm hoàn tiền không giới hạn; thay đổi hạn mức các loại thẻ; thanh toán các loại hóa đơn tự động…

Với mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số trong giai đoạn 2025-2030, PVcomBank sẽ tiếp tục nâng cao năng lực công nghệ, hoàn thiện hệ thống hạ tầng để phát triển thêm nhiều dịch vụ ngân hàng số hiện đại, cung cấp những giải pháp tài chính toàn diện tới các phân khúc khách hàng.