Cuộc sống Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt: Vẫn dự tiệc, gặp gỡ bạn bè

Tối 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TPHCM) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam diễn viên Trương Ngọc Ánh để điều tra về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Thông tin này lập tức gây xôn xao dư luận, bởi chỉ vài ngày trước đó, nữ diễn viên vẫn hoạt động bình thường, xuất hiện tại nhiều sự kiện giải trí và đăng tải hình ảnh cá nhân đều đặn.

Trương Ngọc Ánh trong hoạt động từ thiện mới đây (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trong những ngày cuối tháng 10, Trương Ngọc Ánh liên tục chia sẻ hình ảnh đời thường như dự tiệc sinh nhật bạn bè, tham dự sự kiện, tham gia hoạt động từ thiện và chụp ảnh thân thiết cùng đồng nghiệp.

Tối 30/10, cô vẫn khoe ảnh diện váy sang trọng trong buổi tiệc thân mật. Thậm chí, trong ngày 31/10, nữ diễn viên còn đăng bài viết về hoạt động xây dựng trường học tại Gia Lai (cũ).

Giữa tháng 10, cô có chuyến công tác Mỹ, gặp gỡ bạn bè và tham gia các hoạt động nghệ thuật.

Trương Ngọc Ánh chụp ảnh trong bữa tiệc một người bạn tổ chức (Ảnh: Facebook nhân vật).

Năm 2024, Trương Ngọc Ánh đối mặt nhiều khó khăn về tài chính, ảnh hưởng lớn đến tinh thần. Cô từng bị Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh TPHCM khởi kiện vì khoản nợ hơn 324 triệu đồng. Sau đó, trung tâm rút đơn kiện vì phía nữ diễn viên đã thanh toán xong.

Vượt qua giai đoạn khủng hoảng, Trương Ngọc Ánh dần ổn định cuộc sống và trở lại với công việc. Tháng 4 vừa qua, cô tái xuất màn ảnh với phim quốc tế Chrysalis, lấy cảm hứng từ cuộc đời của họa sĩ - doanh nhân gốc Việt Daniel K. Winn.

Trong các buổi giới thiệu dự án, cô cho biết bản thân đã lấy lại cân bằng, tài chính ổn định hơn sau thời gian căng thẳng vì kiện tụng. Nữ diễn viên chia sẻ, từng phải bán tài sản để vượt qua khó khăn, nhưng hiện đã có thể toàn tâm cho công việc.

Nữ nghệ sĩ trình diễn tại một sự kiện thời trang gần đây (Ảnh: Facebook nhân vật).

Thời gian gần đây, Trương Ngọc Ánh thường xuyên đăng tải hình ảnh đời thường tươi tắn, năng động bên con gái Bảo Tiên. Ở tuổi gần 50, cô vẫn giữ phong độ và nhan sắc, duy trì lối sống lành mạnh, tích cực.

Nữ diễn viên có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ trong làng giải trí, đồng thời lấn sân sang vai trò nhà sản xuất phim và tổ chức các cuộc thi nhan sắc.

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình cảm của Trương Ngọc Ánh cũng nhận được nhiều sự chú ý. Năm 2021, Trương Ngọc Ánh công khai hẹn hò diễn viên Anh Dũng, kém cô 14 tuổi.

Tuy nhiên, hồi tháng 7 vừa qua, nữ nghệ sĩ xác nhận cả hai đã "đường ai nấy đi" và hiện trở về cuộc sống độc thân. Cả hai đều chọn im lặng, không chia sẻ thêm về lý do chia tay.