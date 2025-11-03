NSND Tự Long giành Huy chương vàng tại Liên hoan Chèo toàn quốc 2025

Tối 2/11 tại tỉnh Bắc Ninh, lễ bế mạc Liên hoan Chèo toàn quốc 2025 đã diễn ra, khép lại 14 ngày tranh tài sôi nổi của 12 đơn vị nghệ thuật chèo chuyên nghiệp trên cả nước.

NSND Tự Long (thứ 2, từ phải qua) nhận Huy chương vàng khi dàn dựng vở diễn ở Liên hoan Chèo toàn quốc 2025 (Ảnh: Lê Thuỷ)

Vở diễn Nguyễn Văn Cừ - Tuổi trẻ chí lớn của Nhà hát Chèo Quân đội do NSND Tự Long đạo diễn được trao Huy chương vàng tại Liên hoan Chèo toàn quốc 2025.

Với 3 phân cảnh chính, vở chèo Nguyễn Văn Cừ - Tuổi trẻ chí lớn đã khắc họa đậm nét cuộc đời Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ - người chiến sĩ lỗi lạc của cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh.

Bên cạnh đó, vở diễn Thiên mệnh của Nhà hát Chèo Bắc Ninh cũng được trao huy chương vàng. Hai diễn viên cũng được trao giải xuất sắc là NSƯT Quốc Phòng của Nhà hát Chèo Hà Nội và NSƯT Quỳnh Mai của Nhà hát Chèo Bắc Ninh.

Tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh, Liên hoan Chèo toàn quốc 2025 là sự kiện nghệ thuật quy mô lớn, được tổ chức định kỳ nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị di sản nghệ thuật chèo truyền thống. Đồng thời là dịp để các đoàn nghệ thuật trên cả nước giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm sáng tạo và biểu diễn.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho rằng, qua từng vở diễn, từng vai diễn, nghệ thuật chèo đang chuyển mình mạnh mẽ. Nhiều đoàn đã có những tìm tòi, sáng tạo trong dàn dựng, âm nhạc, phục trang, kết hợp giữa truyền thống và đương đại. Những cố gắng ấy cho thấy tinh thần đổi mới, hội nhập nhưng không đánh mất bản sắc của nghệ thuật chèo.

“Để nghệ thuật chèo tiếp tục lan tỏa trong đời sống xã hội hôm nay, rất cần sự đổi mới về tư duy sáng tạo, cách thức biểu diễn, và cả cơ chế đầu tư, hỗ trợ từ Nhà nước.

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục đồng hành, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn xây dựng chiến lược bảo tồn và phát huy nghệ thuật chèo theo hướng vừa bảo tồn nguyên gốc, vừa sáng tạo thích ứng, gắn với đời sống hiện đại”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định.

Đánh giá về mặt chuyên môn, nhà viết kịch Chu Thơm, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật cho biết, liên hoan lần này các tác phẩm đề tài lịch sử ngang bằng với đề tài hiện đại. Điều đó chứng tỏ các nhà làm chèo đã quan tâm nhiều và đang tìm tòi, thể nghiệm đề tài hiện đại để đưa hơi thở cuộc sống hôm nay vào chèo ngọt ngào như chèo đã từng thể hiện thành công ở mảng lịch sử, dân gian, truyền thuyết…

Việc có nhiều diễn viên trẻ tham gia cùng các vở diễn mới là dấu hiệu tích cực cho thấy nghệ thuật chèo đang được tiếp nối và làm mới để phù hợp với hơi thở thời đại, tránh nguy cơ mai một, chống lại sự thách thức từ “cơn bão” 4.0 và sự lấn át mạnh mẽ của nhiều loại hình nghệ thuật khác trong kỷ nguyên số.

Nhà viết kịch Chu Thơm chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: Lê Thuỷ).

Tuy nhiên, theo nhà viết kịch Chu Thơm, liên hoan xử lý rất nhiều làn điệu cổ nhưng chưa chọn làn điệu trúng người, trúng hoàn cảnh, tính cách nhân vật… Trong các vở diễn ít thấy những con người của ngày hôm nay như shipper (người giao hàng); chiến sĩ bộ đội, công an cứu dân trong bão lũ… xuất hiện trên sân khấu.

Khép lại Liên hoan Chèo toàn quốc 2025, Ban tổ chức trao 2 huy chương vàng, 5 huy chương bạc cho vở diễn. Về cá nhân, Ban tổ chức trao 2 giải xuất sắc, 33 huy chương vàng, 65 huy chương bạc cho các diễn viên.

Về thành phần sáng tạo, Ban tổ chức trao 5 giải xuất sắc cho: Tác giả kịch bản, đạo diễn, nhạc sĩ, thiết kế mỹ thuật và biên đạo múa.