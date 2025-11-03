Bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng video kêu gọi từ thiện sai sự thật

Ngày 3/11, Công an xã Chiềng Khoong, tỉnh Sơn La đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông C.V.M. (43 tuổi, trú tại xã Chiềng Khoong) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cá nhân trên không gian mạng.

Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên không gian mạng ngày 19/10, lực lượng Công an xã phát hiện tài khoản Facebook "C.M" đăng tải một video có nội dung sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín cá nhân.

Qua xác minh, chủ tài khoản là ông C.V.M. - người trực tiếp lập, quản lý và đăng tải đoạn video.

Công an làm việc với ông C.V.M. (Ảnh: Công an Sơn La).

Nội dung đăng tải video về một trường hợp tử vong do tai nạn lao động tại Hưng Yên là người có hoàn cảnh đặc biệt thương tâm, kêu gọi mạnh thường quân ủng hộ.

Tuy nhiên, kết quả xác minh với gia đình và người thân cho thấy, thông tin này hoàn toàn không đúng sự thật.

Công an xã Chiềng Khoong đã lập biên bản, tuyên truyền, giải thích để người vi phạm nhận thức rõ hành vi sai phạm. Ông M. sau đó tự nguyện gỡ bỏ video và cam kết không tái phạm.

Căn cứ hồ sơ, chứng cứ thu thập được, cơ quan công an ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với ông C.V.M. theo quy định.